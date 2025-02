Die 5 häufigsten Anlegerfehler

Die Risikobereitschaft hängt stark von der Persönlichkeit und dem Finanzwissen ab, also von subjektiven Faktoren. Diese sind schwieriger zu erfassen als die Risikofähigkeit. Risikofähig ist, wer trotz Turbulenzen an den Finanzmärkten ruhig schlafen kann und bei einem Kursverlust von über 20 Prozent nicht gleich in Panik verfällt. Das Problem ist, dass viele Menschen ihre Risikofähigkeit in Phasen steigender Aktienmärkte überschätzen und dann bei einem Einbruch die Nerven verlieren und Hals über Kopf alles verkaufen. Ob die Risikobereitschaft richtig eingeschätzt wurde, zeigt sich also meist erst in turbulenten Börsenzeiten.