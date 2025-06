Benjamin Graham wurde 1894 in London als Benjamin Grossbaum geboren. Die Familie wanderte ein Jahr später in die USA aus, wo sein Vater einen Porzellanhandel aufbauen wollte. Anfangs lebten sie im Wohlstand in New York City, aber nach dem Tod seines Vaters 1903 begann ein wirtschaftlicher Abstieg. Grahams Mutter verlor ihr Vermögen während der Finanzkrise von 1907 durch spekulative Aktiengeschäfte.

Diese Erfahrungen prägten Grahams späteren Fokus auf den Kapitalerhalt. Im Gegensatz zu seinem berühmten Schüler Warren Buffett war der junge Graham zunächst weniger an geschäftlichen Themen interessiert und verfolgte eine klassische akademische Ausbildung. Er war ein außergewöhnlich begabter Schüler und absolvierte sein Studium am Columbia College in nur zweieinhalb Jahren, obwohl er parallel in Vollzeit arbeitete. Nach seinem Abschluss erhielt er Angebote aus verschiedenen Fachbereichen, entschied sich jedoch für eine Karriere an der Wall Street, auf Anraten des Dekans des Colleges.