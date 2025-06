Bernard Baruch

Bernard Mannes Baruch wurde am 19. August 1870 in Camden, South Carolina, geboren. Sein Vater, ein deutscher Einwanderer, arbeitete als Chirurg, während seine Mutter ihm eine tiefe Verbundenheit zu den Südstaaten vermittelte. Die Familie zog nach New York City, als Bernard zehn Jahre alt war. Nach seinem Abschluss am City College of New York begann Baruch seine Karriere als Laufbursche bei der Maklerfirma Housman & Company. Dort stieg er schnell auf und wurde zum Junior-Partner ernannt.

In den frühen Jahren spekulierte Baruch erfolgreich an der Börse, insbesondere mit Eisenbahn- und Zuckeraktien. Ein bemerkenswerter Erfolg war sein Gewinn von 60.000 Dollar durch den Handel mit American Sugar-Aktien, was ihm ermöglichte, seine Schulden zu begleichen und seine Hochzeit zu finanzieren. 1903 gründete Baruch seine eigene Maklerfirma und wurde Mitglied im Börsenrat der New York Stock Exchange.