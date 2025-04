VanEck ETFs

J. Ole 27.10.2021

Auf Basis meines umfänglichen Sparplan-Investments (seit Herbst 2019) in den VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat ETF (der Warren Buffetts Burggraben-Methode bei Berkshire Hathaway nachahmt!) und Recherchen zu weiteren ETFs von VanEck (in den USA bieten sie einen Business Development Company-ETF an, sehr interessant das!!!) ist diese eher kleinere Fonds-Gesellschaft immer wieder einen Blick wert für Nischen-ETFs mit dem gewissen (Rendite) "Extra". Eine tolle Ergänzung zu Angeboten von z.B. Vanguard oder iShares/Blackrock.