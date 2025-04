Tabula Investment Management Ltd. ist ein europäischer Anbieter innovativer ETFs mit Schwerpunkt auf festverzinslichen Wertpapieren. Seit 2018 bieten Tabula ETFs die Möglichkeit, in spezifische Risikofaktoren und Prämien von festverzinslichen Wertpapieren zu investieren, anstatt breiten Standard-Benchmarks zu folgen. Damit eröffnen Tabula ETFs Anlegern den Zugang zu Teilen des Fixed-Income-Universums, die sonst nur absoluten Spezialisten in diesem Bereich vorbehalten sind.