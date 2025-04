SPDR ETFs ist die ETF-Sparte von State Street Global Advisors, einem der weltweit führenden Vermögensverwalter. In Deutschland sind über 120 ETFs von State Street Global Advisors unter dem Namen SPDR an der Deutschen Börse handelbar. Die ETFs bilden nationale und internationale Indizes nach Marktkapitalisierung, Anlagestil, Sektor oder Branche ab. State Street Global Advisors gilt mit der Auflegung des ersten in den USA gelisteten ETF im Jahr 1993 als Pionier der Branche.