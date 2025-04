HSBC Global Asset Management beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern und ist sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern vertreten. Insgesamt verwaltet HSBC Global Asset Management mehr als 400 Milliarden US-Dollar. In Deutschland stehen Privatanlegern zahlreiche ETFs zur Verfügung.