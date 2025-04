Goldman Sachs ETFs

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) ist eine der weltweit führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften. Goldman Sachs Asset Management ist ein Geschäftsbereich der renommierten globalen Investmentbank Goldman Sachs Group, Inc. und konzentriert sich auf die Vermögensverwaltung und das Fondsgeschäft für institutionelle Investoren, Unternehmen und Privatanleger. GSAM bietet eine breite Palette von Anlageprodukten und -dienstleistungen an, darunter Investmentfonds, individuelle Vermögensverwaltung, Anlageberatung und maßgeschneiderte Anlagelösungen. Das Unternehmen verwaltet Vermögen in verschiedenen Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, alternative Anlagen und liquide Mittel.