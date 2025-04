First Trust ETFs

First Trust bietet eine Vielzahl von ETFs an, die auf unterschiedliche Anlagestrategien und Anlageklassen ausgerichtet sind. Besonders bekannt ist das Unternehmen für seine innovativen ETFs, die auf speziellen Indexstrategien basieren. Dazu gehören beispielsweise Smart-Beta-ETFs, die sich auf Faktoren wie Dividendenrendite, Volatilität oder andere Kriterien konzentrieren. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den USA.