

Norwegischer Staatsfonds Nachhaltigkeit

70 % Aktienquote
0.14 % p.a. Portfolio TER
01.04.2018 Starttag
6Anzahl ETFs
Beschreibung

Der norwegische Staatsfonds wurde gegründet um die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft für zukünftige Generationen lukrativ anzulegen. Dazu investiert der Fonds in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus Aktien, Anleihen und Immobilien.

Mit dem Norwegischer Staatsfonds Nachhaltigkeit Portfolio können Anleger die Anlagestrategie des norwegischen Staatsfonds näherungsweise mit nachhaltigen ETFs umsetzen.

Renditekennzahlen

1 Monat-1.81 %
3 Monate+2.14 %
6 Monate+5.26 %
Laufendes Jahr+4.31 %
1 Jahr+5.86 %
3 Jahre+34.12 % (10.13 % p.a.)
5 Jahre+44.50 % (7.64 % p.a.)
Seit Auflage (01.04.2018)+92.24 % (8.93 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs6
Portfoliokosten (TER)0.14 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1.11 %
Portfolioerstellung01.04.2018

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Norwegischer Staatsfonds Nachhaltigkeit.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist)
38.00 %
Nordamerika
Nordamerika
+0.88 %
0.12 %
Aktien
1
 Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR-Hedged
27.00 %
Andere
Andere
0.16 %
Anleihen
1
 Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist)
16.00 %
Europa
Europa
+2.81 %
0.12 %
Aktien
0
 Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist)
8.00 %
Pazifik
Pazifik
+2.17 %
0.17 %
Aktien
1
 Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist)
8.00 %
Andere
Andere
+2.05 %
0.19 %
Aktien
1
 Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF
3.00 %
Andere
Andere
0.18 %
Immobilien
0
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne

Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20252.0 %-0.2 %-5.0 %-2.3 %3.6 %0.9 %2.8 %2.2 %2.2 %2.5 %-3.0 %4.31 %1.11 %
20241.1 %2.5 %2.2 %-2.6 %2.1 %2.2 %1.4 %1.3 %1.6 %-0.6 %4.4 %-1.1 %16.31 %1.38 %
20234.7 %-0.8 %1.3 %0.0 %1.5 %1.9 %2.0 %-0.8 %-2.5 %-2.8 %4.9 %3.3 %15.06 %1.46 %
2022-4.5 %-2.8 %1.7 %-3.2 %-2.8 %-5.0 %7.6 %-3.5 %-6.9 %2.2 %3.0 %-5.7 %-16.15 %0.68 %
2021-0.1 %-1.4 %3.1 %0.8 %0.1 %3.3 %0.9 %2.0 %-2.2 %5.0 %-0.3 %3.3 %20.97 %0.55 %
20200.8 %-5.3 %-11.7 %10.7 %4.0 %1.5 %0.8 %3.0 %-0.7 %-1.8 %5.9 %1.8 %8.64 %
20195.3 %2.8 %2.2 %2.1 %-3.0 %4.1 %1.3 %0.4 %1.9 %1.3 %2.3 %1.7 %24.09 %
20182.5 %1.8 %-0.9 %2.6 %1.2 %0.5 %-4.2 %2.0 %-6.4 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.