Land

Jeden Monat Ausschüttungen (mit Anleihen)

50 % Aktienquote
0.31 % p.a. Portfolio TER
01.01.2014 Starttag
4Anzahl ETFs
Beschreibung

Durch überschneidungsfreie quartalsweise ausschüttende Dividenden- und Anleihen-ETFs entsteht eine monatliche Ausschüttung. Der iShares STOXX Global Select Dividend 100 schüttet im Januar, April, Juli und Oktober aus. Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats beginnt mit den Ausschüttungen im Februar. Danach folgen Mai, August und November. Mit dem Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF wird die Lücke der verbleibenden vier Monate geschlossen. Dieser ETF schüttet im März, Juni, September und Dezember aus. Zusätzlich erweitern Anleger die weltweite Abdeckung um Schwellenländer.

Das "Jeden Monat Ausschüttungen (mit Anleihen)"-Portfolio kann selbstverständlich individuell angepasst werden. Im Bereich Alternative-ETFs finden Sie eine kleine Auswahl an Produkten, mit denen Sie das Portfolio zusätzlich ergänzen oder die bestehenden ETFs nach Ihren eigenen Bedürfnissen austauschen können. Für den Anleiheanteil wird der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF verwendet.

Die Gewichtung der ETFs ist nur zu Veranschaulichungszwecken gewählt, und kann selbstverständlich auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Renditekennzahlen

1 Monat+1.88 %
3 Monate+3.69 %
6 Monate-2.29 %
Laufendes Jahr-1.28 %
1 Jahr+7.49 %
3 Jahre+10.92 % (3.66 % p.a.)
5 Jahre+28.90 % (5.25 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2014)+89.01 % (5.64 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs4
Portfoliokosten (TER)0.31 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.5.40 %
Portfolioerstellung01.01.2014

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Jeden Monat Ausschüttungen (mit Anleihen).

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)
50.00 %
Andere
Andere
+6.49 %
0.23 %
Anleihen
0
 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
20.00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+4.31 %
0.45 %
Aktien
3
 iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
15.00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+4.70 %
0.46 %
Aktien
1
 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
15.00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+6.14 %
0.25 %
Aktien
0
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne

Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20250.8 %0.8 %-2.4 %-4.6 %1.7 %-0.2 %3.5 %0.9 %-1.28 %5.40 %
20240.3 %0.6 %2.1 %-0.1 %1.2 %0.5 %2.0 %0.8 %2.2 %-0.6 %3.4 %-0.5 %12.47 %5.45 %
20232.4 %-0.0 %-1.9 %-0.7 %-0.4 %1.1 %2.0 %-0.7 %-0.7 %-2.5 %2.8 %3.3 %4.81 %5.40 %
2022-1.0 %-2.7 %1.0 %-0.4 %-0.3 %-4.8 %3.8 %0.0 %-5.1 %0.0 %1.9 %-2.7 %-7.84 %4.81 %
2021-0.8 %1.1 %3.3 %-0.5 %0.4 %1.7 %-0.7 %1.8 %0.1 %0.1 %-0.2 %2.8 %13.37 %4.35 %
20200.3 %-4.3 %-16.2 %6.9 %2.5 %1.0 %-2.2 %0.0 %-0.7 %-0.0 %5.0 %1.5 %-8.63 %
20195.0 %1.5 %2.1 %0.5 %-1.6 %2.5 %1.5 %-0.5 %2.4 %-0.1 %1.0 %2.1 %17.81 %
2018-1.1 %-0.4 %-0.4 %1.7 %1.2 %-1.1 %2.5 %-1.4 %1.3 %-1.1 %1.4 %-2.7 %-1.35 %
2017-1.1 %4.1 %-0.6 %-1.0 %-1.4 %-2.4 %-2.1 %-0.1 %0.7 %1.2 %-2.0 %0.6 %-0.54 %
2016-1.0 %1.5 %1.0 %1.8 %1.8 %3.7 %2.4 %0.4 %0.5 %0.7 %1.3 %3.8 %16.17 %

