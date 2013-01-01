extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold

50 % Aktienquote
0.15 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
4Anzahl ETFs
Beschreibung

Das 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold ist als ausgewogenes Langfristportfolio konzipiert und kombiniert drei Anlageklassen: 50 % Aktien, 40 % globale Anleihen und 10 % Gold. Ziel ist eine starke globale Diversifikation bei gleichzeitigem Schutz vor Marktschwankungen.

Der 50 % Aktienanteil teilt sich auf in 60 % globale Standardwerte (rund 1'642 Titel) und 40 % Unternehmensbeteiligungen aus Schwellenländern (ca. 2'700 Titel). Der 40 % Anleihenteil besteht aus einem breit gestreuten globalen Anleihe-ETF, der sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen abbildet – mit über 10'000 Einzeltiteln. Als stabilisierende Komponente dient zu 10 % ein Gold-ETC.

Mit nur drei ETFs ist man so in insgesamt nahezu 15'000 Einzeltitel weltweit investiert – eine aussergewöhnlich breite Streuung bei gleichzeitig einfacher Umsetzung.

Renditekennzahlen

1 Monat+4.06 %
3 Monate+7.76 %
6 Monate+14.98 %
Laufendes Jahr+5.61 %
1 Jahr+9.23 %
3 Jahre+29.60 % (9.01 % p.a.)
5 Jahre+37.16 % (6.62 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2013)+112.21 % (6.07 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs4
Portfoliokosten (TER)0.15 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1.13 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
40.00 %
Andere
Andere
+3.24 %
0.10 %
Anleihen
0
 iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
30.00 %
Andere
Andere
0.20 %
Aktien
2
 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
20.00 %
Andere
Andere
0.18 %
Aktien
3
 Invesco Physical Gold ETC
10.00 %
Andere
Andere
0.12 %
Rohstoffe
2
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne

Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20251.7 %-0.2 %-3.0 %-2.8 %2.4 %-0.2 %3.2 %1.5 %3.4 %1.0 %5.61 %1.13 %
20240.9 %1.9 %2.5 %-0.9 %0.8 %2.1 %1.4 %0.0 %2.6 %-0.4 %2.8 %-0.1 %16.12 %1.10 %
20233.5 %-0.8 %1.6 %-0.9 %1.4 %0.3 %1.7 %-0.7 %-1.6 %-1.6 %3.1 %2.3 %9.08 %0.81 %
2022-2.4 %-1.6 %0.3 %-1.1 %-2.7 %-3.3 %4.7 %-1.4 %-5.0 %-0.5 %1.3 %-3.9 %-11.25 %0.51 %
2021-0.1 %-1.2 %1.5 %0.0 %0.5 %2.3 %-0.1 %1.2 %-1.3 %2.1 %0.6 %1.4 %11.42 %0.47 %
20200.9 %-2.8 %-8.0 %7.9 %2.5 %1.1 %0.6 %0.7 %-0.9 %-0.2 %2.3 %1.9 %5.07 %
20194.8 %1.6 %2.3 %0.8 %-2.7 %3.3 %1.6 %1.2 %1.2 %0.5 %1.2 %2.1 %18.53 %
20180.3 %-0.0 %-0.4 %1.4 %2.4 %-1.8 %1.0 %0.5 %-0.2 %-1.9 %1.2 %-3.4 %-1.01 %
2017-0.8 %4.1 %0.0 %-0.8 %-1.4 %-2.0 %-1.3 %-0.0 %0.1 %1.9 %-1.4 %0.7 %2.44 %
2016-2.0 %2.1 %-0.3 %1.7 %2.0 %3.6 %1.6 %-0.2 %0.3 %-0.3 %1.0 %2.1 %9.03 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.