50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold
Beschreibung
Das 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold ist als ausgewogenes Langfristportfolio konzipiert und kombiniert drei Anlageklassen: 50 % Aktien, 40 % globale Anleihen und 10 % Gold. Ziel ist eine starke globale Diversifikation bei gleichzeitigem Schutz vor Marktschwankungen.
Der 50 % Aktienanteil teilt sich auf in 60 % globale Standardwerte (rund 1'642 Titel) und 40 % Unternehmensbeteiligungen aus Schwellenländern (ca. 2'700 Titel). Der 40 % Anleihenteil besteht aus einem breit gestreuten globalen Anleihe-ETF, der sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen abbildet – mit über 10'000 Einzeltiteln. Als stabilisierende Komponente dient zu 10 % ein Gold-ETC.
Mit nur drei ETFs ist man so in insgesamt nahezu 15'000 Einzeltitel weltweit investiert – eine aussergewöhnlich breite Streuung bei gleichzeitig einfacher Umsetzung.
Renditekennzahlen
|1 Monat
|+4.06 %
|3 Monate
|+7.76 %
|6 Monate
|+14.98 %
|Laufendes Jahr
|+5.61 %
|1 Jahr
|+9.23 %
|3 Jahre
|+29.60 % (9.01 % p.a.)
|5 Jahre
|+37.16 % (6.62 % p.a.)
|Seit Auflage (01.01.2013)
|+112.21 % (6.07 % p.a.)
Portfolio Kennzahlen
|Anzahl ETFs
|4
|Portfoliokosten (TER)
|0.15 % p.a.
|Aktuelle Aussschüttung p.a.
|1.13 %
|Portfolioerstellung
|01.01.2013
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
|Jan
|Feb
|Mär
|Apr
|Mai
|Jun
|Jul
|Aug
|Sep
|Okt
|Nov
|Dez
|Jahresrendite
|Ausschüttung p.a.
|2025
|1.7 %
|-0.2 %
|-3.0 %
|-2.8 %
|2.4 %
|-0.2 %
|3.2 %
|1.5 %
|3.4 %
|1.0 %
|—
|—
|5.61 %
|1.13 %
|2024
|0.9 %
|1.9 %
|2.5 %
|-0.9 %
|0.8 %
|2.1 %
|1.4 %
|0.0 %
|2.6 %
|-0.4 %
|2.8 %
|-0.1 %
|16.12 %
|1.10 %
|2023
|3.5 %
|-0.8 %
|1.6 %
|-0.9 %
|1.4 %
|0.3 %
|1.7 %
|-0.7 %
|-1.6 %
|-1.6 %
|3.1 %
|2.3 %
|9.08 %
|0.81 %
|2022
|-2.4 %
|-1.6 %
|0.3 %
|-1.1 %
|-2.7 %
|-3.3 %
|4.7 %
|-1.4 %
|-5.0 %
|-0.5 %
|1.3 %
|-3.9 %
|-11.25 %
|0.51 %
|2021
|-0.1 %
|-1.2 %
|1.5 %
|0.0 %
|0.5 %
|2.3 %
|-0.1 %
|1.2 %
|-1.3 %
|2.1 %
|0.6 %
|1.4 %
|11.42 %
|0.47 %
|2020
|0.9 %
|-2.8 %
|-8.0 %
|7.9 %
|2.5 %
|1.1 %
|0.6 %
|0.7 %
|-0.9 %
|-0.2 %
|2.3 %
|1.9 %
|5.07 %
|—
|2019
|4.8 %
|1.6 %
|2.3 %
|0.8 %
|-2.7 %
|3.3 %
|1.6 %
|1.2 %
|1.2 %
|0.5 %
|1.2 %
|2.1 %
|18.53 %
|—
|2018
|0.3 %
|-0.0 %
|-0.4 %
|1.4 %
|2.4 %
|-1.8 %
|1.0 %
|0.5 %
|-0.2 %
|-1.9 %
|1.2 %
|-3.4 %
|-1.01 %
|—
|2017
|-0.8 %
|4.1 %
|0.0 %
|-0.8 %
|-1.4 %
|-2.0 %
|-1.3 %
|-0.0 %
|0.1 %
|1.9 %
|-1.4 %
|0.7 %
|2.44 %
|—
|2016
|-2.0 %
|2.1 %
|-0.3 %
|1.7 %
|2.0 %
|3.6 %
|1.6 %
|-0.2 %
|0.3 %
|-0.3 %
|1.0 %
|2.1 %
|9.03 %
|—
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.