Rauchen schadet der Gesundheit und dem Geldbeutel. Im Alltag merkt man es nicht, aber über die Jahre summieren sich die Kosten für Zigaretten. Wenn du bereits mit dem Rauchen aufgehört hast, zeigt dir unser Tool, wie viel Geld du bereits gespart hast. Du wirst sehen, es kommt einiges zusammen.

Probiere unseren Rauchfrei-Rechner einfach selbst aus.