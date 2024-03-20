Mit dem Rauchfrei-Rechner Geld sparen
Gesund leben und Geld sparen.
Rauchen schadet der Gesundheit und dem Geldbeutel. Im Alltag merkt man es nicht, aber über die Jahre summieren sich die Kosten für Zigaretten. Wenn du bereits mit dem Rauchen aufgehört hast, zeigt dir unser Tool, wie viel Geld du bereits gespart hast. Du wirst sehen, es kommt einiges zusammen.
Probiere unseren Rauchfrei-Rechner einfach selbst aus.
Wie stark ist Rauchen in Deutschland verbreitet?
Das Rauchen ist seit den 1980er Jahren leicht rückläufig. Nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit rauchen in Deutschland 20,8 Prozent der volljährigen Frauen und rund 27 Prozent der Männer. Erfreulich ist, dass der Anteil junger Nikotinabhängiger stark zurückgegangen ist. Insbesondere bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren sowie bei Minderjährigen kommt das Rauchen immer mehr aus der Mode.
Wie funktioniert der Rauchfrei-Rechner?
Mit dem Rauchfrei-Rechner kannst du herausfinden, wie viel Geld du für Tabak ausgibst und ausrechnen, wie viel du mit diesem Geld bei einer Investition in ETFs verdient hättest. Am besten nutzt du dazu einen ETF-Sparplan.
Rechne aus, was du als ehemaliger Raucher bereits gespart hast. Wenn du noch rauchst, kann das neben den viel wichtigeren gesundheitlichen Aspekten ein weiterer Anreiz sein, endlich mit dem Rauchen aufzuhören. Unser Nichtraucher-Rechner motiviert dich sicher zu mehr Sparsamkeit.
