ETF-Kostenenrechner

Mit dem ETF-Kostenrechner kannst du schnell und einfach herausfinden, welche Auswirkungen die Gebühren auf deine Rendite haben. Gib dazu deinen geplanten Anlagebetrag, die Anlagedauer und die erwartete jährliche Rendite ein. Anschließend trägst du die spezifischen Kosten ein, zum Beispiel Ordergebühren und Verwaltungsgebühren (TER) für ETFs oder Ausgabeaufschlag und Verwaltungsgebühren für aktiv gemanagte Fonds.

Der Rechner vergleicht beide Produkte und zeigt dir den Endbetrag nach Kosten und Steuern, die jährliche Nettorendite sowie deine potenzielle Kostenersparnis auf einen Blick. So erkennst du schnell, welche Geldanlage für dich effizienter ist.