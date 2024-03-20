Mit dem Coffee-to-go-Rechner Geld sparen
Geld sparen und die Umwelt schonen.
Die Deutschen lieben Kaffee - und trinken ihn gerne unterwegs. Fast drei Milliarden Coffee-to-go-Becher werden jährlich in Deutschland verbraucht. Das hat Folgen für die Umwelt - und für den eigenen Geldbeutel. Finde mit dem Coffee-to-go-Rechner heraus, wie hoch dein Verbrauch ist und was du sparen kannst.
Wie viele Coffee-to-go-Becher trinken die Deutschen?
Laut einer repräsentativen Studie des Marktforschungsinstituts TNS Emnid trinken allein die Berliner täglich rund 460.000 Coffee-to-go-Becher. Im Durchschnitt trinkt jeder Deutsche mehr als 160 Liter Kaffee. Davon entfallen fünf Prozent auf Kaffee aus dem Einwegbecher. Pro Kopf sind das gut acht Liter „Coffee to go“.
Werde ein Teil der extraETF Community
Nutze unsere Tools & Funktionen, um dein Geld sinnvoll, eigenständig und rentabel anzulegen.
- Erstelle eine Watchlist mit ETFs, Aktien und Fonds.
- Erhalte Kursalarme per E-Mail oder Push-Nachricht.
- Lerne wie du sinnvoll in ETFs und Aktien investierst.
- Schalte die Funktionen und Ansichten frei.
Wie funktioniert der Cofee-to-go-Rechner?
Gib an, wie oft du im Monat zum Kaffeebecher für unterwegs greifst und wie viel du dafür ausgibst. Das Ergebnis des Finanzrechners zeigt deine Ersparnis pro Jahr. Wir zeigen dir auch, wie viel Geld du hättest, wenn du das gesparte Geld 10, 20 oder 30 Jahre lang investiert hättest.
Wenn du auf den Kaffee unterwegs verzichten kannst, bietet es sich an, das gesparte Geld über einen ETF-Sparplan in ETFs zu investieren. Das wird dir deine Altersvorsorge, aber auch die Umwelt danken.
