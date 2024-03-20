Coffee-to-go-Rechner

Gib an, wie oft du im Monat zum Kaffeebecher für unterwegs greifst und wie viel du dafür ausgibst. Das Ergebnis des Finanzrechners zeigt deine Ersparnis pro Jahr. Wir zeigen dir auch, wie viel Geld du hättest, wenn du das gesparte Geld 10, 20 oder 30 Jahre lang investiert hättest.

Wenn du auf den Kaffee unterwegs verzichten kannst, bietet es sich an, das gesparte Geld über einen ETF-Sparplan in ETFs zu investieren. Das wird dir deine Altersvorsorge, aber auch die Umwelt danken.