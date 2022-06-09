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💪 Fondatore e CEO

Ciao, sono Markus Jordan

Sono il fondatore di extraETF.com. Con oltre 30 anni di esperienza, sono un esperto di finanza e investimenti con particolare attenzione agli ETF, ai robo-advisor e ai servizi bancari digitali.

Markus Jordan, Gründer extraETF

Sull'autore

Markus Jordan (CEO) è il fondatore di extraETF.com ed editore della rivista Extra. Dopo aver completato la sua formazione presso Hypovereinsbank, ha lavorato come Direttore del Product Management presso BNP Paribas e poi come Senior Sales Manager presso Deutsche Bank.

Nel 2007 si è avventurato in un lavoro autonomo fondando Isarvest GmbH. Poco meno di un anno dopo, Markus ha fondato easyfolio GmbH, uno dei primi robo-advisor in Germania. Con oltre 30 anni di esperienza, Markus è oggi un esperto nel campo della finanza, degli investimenti in ETF e dei robo-advisor. Grazie alla sua straordinaria competenza, Markus si è affermato come oratore rinomato in tutta la Germania. I nostri lettori e utenti apprezzano anche i consigli e i trucchi che rivela nel nostro podcast extraETF, sul nostro canale YouTube e nei nostri webinar.

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