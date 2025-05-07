ETF fabbrica intelligente

Autodesk è un'azienda di software che fornisce strumenti per la progettazione e la creazione di robot e sistemi automatizzati. Ingegneri e progettisti possono utilizzare il software Autodesk per pianificare e visualizzare progetti robotici complessi, favorendo lo sviluppo di soluzioni efficienti e innovative. Nvidia, invece, è nota per le sue potenti unità di elaborazione grafica (GPU), adatte a molti sistemi di robotica e automazione. Le GPU di Nvidia forniscono la potenza di calcolo necessaria per l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale, eccellenti per le moderne applicazioni di robotica. Rockwell Automation è riconosciuta come leader mondiale nel settore dell'automazione industriale e delle soluzioni informatiche. L'azienda offre sistemi di automazione completi e soluzioni software che vengono utilizzati nell'industria manifatturiera per aumentare l'efficienza e la produttività.