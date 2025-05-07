ETF sulle città intelligenti

Investire negli ETF sulle smart city
Qual è il miglior ETF Smart City?
Gli ETF Smart City offrono agli investitori l'opportunità di investire nel futuro dello sviluppo urbano. Si tratta di investire in azioni di società che mirano a sviluppare ulteriormente le infrastrutture urbane e la qualità della vita con soluzioni innovative.
Questi ETF tematici contengono azioni di società di tecnologia e infrastrutture che sviluppano e utilizzano tecnologie e soluzioni innovative in aree della vita urbana come lo smaltimento dei rifiuti, le infrastrutture idriche e le telecomunicazioni.
Per gli investitori alla ricerca di opportunità di investimento innovative e in forte crescita, gli ETF smart city possono rappresentare un'opzione interessante.
In questa guida scoprirai come trovare l'ETF smart city più adatto alle tue esigenze di investimento, perché questa forma di investimento può avere senso e quali vantaggi e svantaggi offre.
Fatti sugli ETF Smart City
Fonte: extraETF, Data: 1 lug 2024
Gli ETF sulle smart city hanno senso?
Gli ETF Smart City rappresentano un'interessante opportunità di investimento per gli investitori che scommettono sulla tendenza all'aumento dell'urbanizzazione ma che vogliono contrastarla con soluzioni intelligenti e tecnologiche. Per rendere le città del futuro più efficienti e vivibili, si punta sulle azioni di società specializzate in energia, gestione dei rifiuti, infrastrutture, acqua, telecomunicazioni o altre tecnologie.
In questo modo, si affronta la sfida delle tendenze di urbanizzazione del nostro pianeta per aprire nuovi mercati e trasformare quelli esistenti.
Diversificando le aziende e le tecnologie all'interno di questi settori, gli ETF Smart City riducono il rischio associato ai singoli investimenti.
Questa strategia può essere particolarmente interessante in tempi di cambiamenti tecnologici e trasformazioni economiche, in quanto offre agli investitori l'accesso ai principali motori dell'innovazione, anche nel campo della sostenibilità e dell'economia circolare.
Quali sono le aziende di smart city più conosciute?
Sono numerose le aziende che svolgono un ruolo di primo piano nel settore delle smart city con le loro tecnologie e soluzioni innovative. Queste aziende stanno dando un contributo significativo allo sviluppo e all'implementazione di soluzioni avanzate per le smart city e stanno plasmando il futuro delle città di domani. Tra le aziende più note in questo campo ci sono Halma Plc, Waste Management ed Enphase Energy.
Halma Plc è una società di investimento britannica che opera nel campo delle tecnologie di sicurezza, della tecnologia medica e della protezione ambientale. Halma sviluppa prodotti destinati a migliorare parti dell'infrastruttura urbana. Waste Management ha sede negli Stati Uniti ed è una delle maggiori aziende di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti. Enphase Energy, invece, è un fornitore di tecnologie, tra cui è nota soprattutto per i suoi inverter solari, che possono essere utilizzati, tra le altre cose, per generare energia sostenibile con moduli solari nelle aree urbane.
ETF Smart City a confronto
Quando si confrontano gli ETF Smart City, si devono prendere in considerazione fattori come il Total Expense Ratio (TER), la liquidità, il metodo di replica (fisica o sintetica) e la diversificazione geografica e settoriale. Le informazioni contenute nella seguente tabella intendono rispondere a queste e altre domande per prendere una decisione informata.
Confronto delle performance dei migliori ETF Smart City
Le performance dei migliori ETF sulle smart city possono variare notevolmente. Un confronto delle performance in diversi periodi di tempo (ad esempio 1 anno, 3 anni, 5 anni) mostra quanto i vari ETF riflettono il segmento e quali rendimenti hanno ottenuto.
Nota: la performance storica dei prezzi non è una garanzia per il futuro.
Dove posso acquistare gli ETF Smart City?
Gli ETF Smart City possono essere acquistati in qualsiasi borsa valori in cui sono quotati. I centri di negoziazione più comuni sono la Deutsche Börse (Xetra), la Borsa di Francoforte, la Borsa di Stoccarda o la Borsa di Monaco.
Come le azioni, gli ETF vengono acquistati tramite una banca o un broker online. È anche possibile creare un piano di risparmio in ETF. La selezione di ETF può variare a seconda del fornitore. Per acquistare gli ETF è necessario aprire un conto titoli.
Un confronto tra i maggiori ETF sulle smart city
Qui troverai un confronto tra i maggiori ETF Smart City. Un ETF dovrebbe avere un volume di fondi di almeno 100 milioni di euro per rendere conveniente il provider dell'ETF. Questo riduce il rischio di chiusura dell'ETF. I maggiori ETF Smart City per patrimonio gestito sono:
Piani di risparmio sugli ETF Smart City
La tabella seguente ti porta al nostro confronto dei piani di risparmio in ETF, che ti aiuterà a trovare i piani di risparmio in ETF più adatti a te.
Vantaggi degli ETF sulle smart city
Abbiamo riassunto qui i principali vantaggi degli ETF Smart City. Devi considerare questi punti.
- Innovazione tecnologica: approfitta delle aziende che guidano lo sviluppo tecnologico in ambito urbano e forniscono soluzioni intelligenti per le sfide urbane.
- Sostenibilità: idealmente, le società che si concentrano su soluzioni intelligenti per migliorare la qualità della vita e delle infrastrutture urbane sono sostenibili. Prima di investire, dovresti verificare la sostenibilità delle società presenti nel tuo ETF.
- Potenziale di crescita: a causa della tendenza globale all'urbanizzazione e alla crescita demografica, le società presenti negli ETF sulle smart city si trovano generalmente in un mercato in rapida crescita, con elevati requisiti di investimento e sfide importanti.
- Diversificazione: un ETF sulle smart city investe in numerose società che rientrano nel tema delle smart city, per cui il rischio è minore rispetto a una singola azione.
Svantaggi degli ETF sulle smart city
Abbiamo riassunto qui gli svantaggi più importanti degli ETF Smart City. Devi tenere a mente questi punti.
- Diversità settoriale: le società presenti in un ETF Smart City provengono talvolta da un'ampia varietà di settori, il cui potenziale di innovazione è difficile da tenere sotto controllo per i non esperti.
- Volatilità del mercato: i progressi tecnologici o gli sviluppi politici possono portare a forti fluttuazioni nella performance dell'ETF.
- Fattori esterni: influenze come le conseguenze del cambiamento climatico, i cambiamenti demografici nei paesi industrializzati o la crescita della popolazione nei paesi più poveri possono essere difficili da calcolare in anticipo.
- Costi: l' urbanizzazione avviene spesso in regioni del mondo in cui la popolazione vive in condizioni di grande povertà. Ciò significa che le soluzioni intelligenti per migliorare la qualità della vita nelle città possono essere difficili da finanziare o possibili solo attraverso donazioni.
ConclusioneQuesta è la migliore smart city ETF
L'ETF Smart City più adatto dipende dagli obiettivi di investimento individuali. Un ETF liquido e a basso costo che segua da vicino il segmento Smart City è di solito una buona scelta. Gli ETF possono variare notevolmente in termini di composizione e strategia di investimento. Dopotutto, il campo delle smart city è molto vasto. Nel complesso, gli ETF sulle smart city sono adatti come aggiunta a un portafoglio globale sufficientemente diversificato a causa degli elevati rischi che comportano.
Gli ETF sulle smart city a replica fisica offrono un'ulteriore sicurezza grazie alla proprietà diretta delle azioni.
Tutti gli ETF Smart City possono essere analizzati ulteriormente tramite la ricerca ETF.
Domande frequenti sugli ETF Smart City
