Sì, investire in ETF sul Sudafrica può avere senso, in quanto il paese è considerato l'economia più sviluppata del continente, è ricco di materie prime e si trova in una regione potenzialmente promettente grazie alla sua posizione in Africa. Le banche e le imprese edili sudafricane, ad esempio, sono fortemente coinvolte negli investimenti nel resto del continente africano. In particolare, il mercato azionario sudafricano rappresenta un'alternativa liquida ai mercati dell'Africa orientale che, come il Kenya, sono emergenti e in forte crescita e hanno mercati dei capitali meno sviluppati. D'altro canto, un forte divario di ricchezza o disordini sociali in Sudafrica possono rappresentare un ulteriore rischio di investimento.

Inoltre, il Sudafrica è uno dei cosiddetti paesi BRICS insieme a Brasile, Russia, India e Cina.

Nota bene: un investimento in un ETF Sudafrica limita il tuo investimento a un solo paese. Ciò significa che la diversificazione non è globale, il che può aumentare il rischio di investimento. Per questo motivo, prima di effettuare qualsiasi investimento è necessario avere una solida conoscenza finanziaria e verificare prima l'idoneità di ogni singolo prodotto.