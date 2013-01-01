Portafoglio ETF 70-30

Descrizione

Una delle combinazioni più conosciute e al contempo più popolari è quella basata sugli indici MSCI World e MSCI Emerging Markets. Il motivo di questa suddivisione risiede nel fatto che l'MSCI World investe esclusivamente nei paesi industrializzati, escludendo i mercati emergenti. Combinando questo indice con un investimento aggiuntivo nell'MSCI Emerging Markets, è possibile coprire circa l'85% del mercato azionario globale investibile per capitalizzazione di mercato.

Una suddivisione consigliata prevede il 70% investito nei paesi industrializzati e il restante 30% nei mercati emergenti.