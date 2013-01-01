Portafoglio ETF 70-30
Descrizione
Una delle combinazioni più conosciute e al contempo più popolari è quella basata sugli indici MSCI World e MSCI Emerging Markets. Il motivo di questa suddivisione risiede nel fatto che l'MSCI World investe esclusivamente nei paesi industrializzati, escludendo i mercati emergenti. Combinando questo indice con un investimento aggiuntivo nell'MSCI Emerging Markets, è possibile coprire circa l'85% del mercato azionario globale investibile per capitalizzazione di mercato.
Una suddivisione consigliata prevede il 70% investito nei paesi industrializzati e il restante 30% nei mercati emergenti.
Indici di rendimento
|1 mese
|+2,33 %
|3 mesi
|+7,31 %
|6 mesi
|-2,29 %
|Anno corrente
|+0,45 %
|1 anno
|+16,43 %
|3 anni
|+29,69 % (9,25 % p.a.)
|5 anni
|+68,38 % (11,07 % p.a.)
|Dall'edizione (1 gen 2013)
|+214,59 % (9,52 % p.a.)
Cifre chiave del portafoglio
|Numero di ETF
|2
|Costi del portafoglio (TER)
|0,19 % p.a.
|Distribuzione attuale p.a.
|—
|Creazione del portafoglio
|1 gen 2013
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio ETF 70-30.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
|Gen
|Feb
|Mar
|Apr
|Mag
|Giu
|Lug
|Ago
|Set
|Ott
|Nov
|Dic
|Rendimento annuo
|Distribuzione p.a.
|2025
|2,1 %
|-0,3 %
|-5,3 %
|-4,3 %
|4,8 %
|1,7 %
|4,8 %
|1,2 %
|—
|—
|—
|—
|0,45 %
|0,00 %
|2024
|1,4 %
|4,3 %
|2,8 %
|-1,9 %
|2,0 %
|3,1 %
|0,4 %
|1,3 %
|2,7 %
|-0,5 %
|4,3 %
|-0,5 %
|22,86 %
|0,00 %
|2023
|5,5 %
|-0,8 %
|1,0 %
|-0,5 %
|1,4 %
|3,0 %
|2,8 %
|-1,8 %
|-2,2 %
|-3,7 %
|5,0 %
|2,9 %
|15,65 %
|0,00 %
|2022
|-3,9 %
|-3,3 %
|3,1 %
|-3,2 %
|-3,2 %
|-5,9 %
|7,4 %
|-1,0 %
|-7,8 %
|2,0 %
|2,9 %
|-5,7 %
|-14,34 %
|0,00 %
|2021
|0,5 %
|0,2 %
|2,6 %
|0,8 %
|0,4 %
|3,7 %
|-1,0 %
|2,5 %
|-2,3 %
|4,4 %
|-0,8 %
|3,2 %
|22,60 %
|0,00 %
|2020
|-0,6 %
|-7,5 %
|-15,4 %
|14,5 %
|4,6 %
|1,8 %
|0,8 %
|3,9 %
|-2,2 %
|-1,2 %
|7,7 %
|2,7 %
|7,14 %
|—
|2019
|7,8 %
|2,9 %
|2,2 %
|2,0 %
|-5,8 %
|5,0 %
|1,1 %
|-1,2 %
|3,0 %
|1,8 %
|2,5 %
|3,5 %
|27,12 %
|—
|2018
|2,3 %
|-1,7 %
|-1,4 %
|2,3 %
|2,1 %
|-2,3 %
|3,0 %
|0,7 %
|0,5 %
|-5,7 %
|1,6 %
|-8,4 %
|-6,42 %
|—
|2017
|-0,2 %
|4,5 %
|-0,2 %
|-0,5 %
|-0,8 %
|-1,8 %
|-1,0 %
|-0,6 %
|1,5 %
|2,9 %
|-1,3 %
|1,5 %
|9,16 %
|—
|2016
|-6,3 %
|-0,7 %
|2,0 %
|1,4 %
|3,0 %
|1,2 %
|3,6 %
|0,7 %
|0,3 %
|0,6 %
|4,3 %
|3,4 %
|11,66 %
|—
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.