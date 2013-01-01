extraETF - ETF, tracker di portafoglio, investimenti
Portafoglio ETF 70-30

100 %Equity ratio
0,19 % p.a.TER del portafoglio
1 gen 2013Data di inizio
2Numero di ETF
Una delle combinazioni più conosciute e al contempo più popolari è quella basata sugli indici MSCI World e MSCI Emerging Markets. Il motivo di questa suddivisione risiede nel fatto che l'MSCI World investe esclusivamente nei paesi industrializzati, escludendo i mercati emergenti. Combinando questo indice con un investimento aggiuntivo nell'MSCI Emerging Markets, è possibile coprire circa l'85% del mercato azionario globale investibile per capitalizzazione di mercato.

Una suddivisione consigliata prevede il 70% investito nei paesi industrializzati e il restante 30% nei mercati emergenti.

Indici di rendimento

1 mese+2,33 %
3 mesi+7,31 %
6 mesi-2,29 %
Anno corrente+0,45 %
1 anno+16,43 %
3 anni+29,69 % (9,25 % p.a.)
5 anni+68,38 % (11,07 % p.a.)
Dall'edizione (1 gen 2013)+214,59 % (9,52 % p.a.)

Cifre chiave del portafoglio

Numero di ETF2
Costi del portafoglio (TER)0,19 % p.a.
Distribuzione attuale p.a.
Creazione del portafoglio1 gen 2013

ETF utilizzati

iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
70,00 %
Altro
Altro
0,20 %
Azioni
6
 Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Altro
Altro
0,18 %
Azioni
5
Nome
Ponderazione
Regione
Paese
Strategia
Rendimento da dividendi
TER
Classe di attività
Replicazione
Rendimento del portafoglio modello

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Rendimento annuoDistribuzione p.a.
20252,1 %-0,3 %-5,3 %-4,3 %4,8 %1,7 %4,8 %1,2 %0,45 %0,00 %
20241,4 %4,3 %2,8 %-1,9 %2,0 %3,1 %0,4 %1,3 %2,7 %-0,5 %4,3 %-0,5 %22,86 %0,00 %
20235,5 %-0,8 %1,0 %-0,5 %1,4 %3,0 %2,8 %-1,8 %-2,2 %-3,7 %5,0 %2,9 %15,65 %0,00 %
2022-3,9 %-3,3 %3,1 %-3,2 %-3,2 %-5,9 %7,4 %-1,0 %-7,8 %2,0 %2,9 %-5,7 %-14,34 %0,00 %
20210,5 %0,2 %2,6 %0,8 %0,4 %3,7 %-1,0 %2,5 %-2,3 %4,4 %-0,8 %3,2 %22,60 %0,00 %
2020-0,6 %-7,5 %-15,4 %14,5 %4,6 %1,8 %0,8 %3,9 %-2,2 %-1,2 %7,7 %2,7 %7,14 %
20197,8 %2,9 %2,2 %2,0 %-5,8 %5,0 %1,1 %-1,2 %3,0 %1,8 %2,5 %3,5 %27,12 %
20182,3 %-1,7 %-1,4 %2,3 %2,1 %-2,3 %3,0 %0,7 %0,5 %-5,7 %1,6 %-8,4 %-6,42 %
2017-0,2 %4,5 %-0,2 %-0,5 %-0,8 %-1,8 %-1,0 %-0,6 %1,5 %2,9 %-1,3 %1,5 %9,16 %
2016-6,3 %-0,7 %2,0 %1,4 %3,0 %1,2 %3,6 %0,7 %0,3 %0,6 %4,3 %3,4 %11,66 %

