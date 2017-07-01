extraETF - ETF, tracker di portafoglio, investimenti
Portafoglio ETF 40-30-30

100 %Equity ratio
0,14 % p.a.TER del portafoglio
1 lug 2017Data di inizio
3Numero di ETF
Descrizione

L'idea del Portafoglio ETF 40-30-30 è suddividere l'indice mondiale in America del Nord, Europa e mercati emergenti. Uno dei motivi di questa scelta è che nei grandi indici la regione europea è sottorappresentata.

Con l’MSCI North America o, in alternativa, il FTSE North America, è possibile investire negli Stati Uniti e in Canada. Questi indici offrono un'ampia copertura di aziende grandi e medie, includendo ciascuno oltre 600 società.

Lo STOXX Europe 600 copre il mercato azionario europeo. Esiste anche un'alternativa quasi identica con l’MSCI Europe.

Il portafoglio viene completato con l’MSCI Emerging Markets per i mercati emergenti.

Una possibile allocazione basata sul PIL delle diverse regioni potrebbe essere: 40% America del Nord, 30% Europa e 30% mercati emergenti.

Indici di rendimento

1 mese+1,73 %
3 mesi+6,35 %
6 mesi-0,70 %
Anno corrente+2,88 %
1 anno+16,76 %
3 anni+31,09 % (9,57 % p.a.)
5 anni+68,35 % (11,06 % p.a.)
Dall'edizione (1 lug 2017)+101,97 % (9,07 % p.a.)

Cifre chiave del portafoglio

Numero di ETF3
Costi del portafoglio (TER)0,14 % p.a.
Distribuzione attuale p.a.
Creazione del portafoglio1 lug 2017

Performance

Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio ETF 40-30-30.

Regioni o classi di attività

Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.

ETF utilizzati

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (Acc)
40,00 %
Nord America
Nord America
0,07 %
Azioni
5
 Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Europa
Europa
0,20 %
Azioni
5
 Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Altro
Altro
0,18 %
Azioni
5
Nome
Ponderazione
Regione
Paese
Strategia
Rendimento da dividendi
TER
Classe di attività
Replicazione
Piani di risparmio

Rendimento del portafoglio modello

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Rendimento annuoDistribuzione p.a.
20253,1 %0,8 %-5,0 %-3,9 %4,8 %1,3 %4,0 %1,2 %2,88 %0,00 %
20241,0 %4,0 %3,0 %-1,4 %2,2 %2,4 %0,3 %1,3 %2,4 %-0,9 %3,1 %-0,5 %20,18 %0,00 %
20235,3 %-0,5 %0,9 %0,0 %0,9 %2,7 %2,8 %-1,9 %-2,2 %-3,5 %5,3 %2,7 %15,18 %0,00 %
2022-3,9 %-3,8 %2,9 %-2,8 %-2,2 %-5,9 %7,2 %-1,5 %-7,4 %2,4 %3,9 %-5,4 %-14,25 %0,00 %
20210,6 %0,1 %2,8 %1,0 %0,5 %3,2 %-0,7 %2,5 %-2,9 %4,6 %-1,0 %3,3 %23,20 %0,00 %
2020-0,9 %-7,5 %-15,4 %14,0 %4,1 %2,1 %0,9 %3,1 %-2,1 %-1,7 %8,1 %2,6 %6,44 %
20197,6 %3,0 %2,2 %2,2 %-5,8 %4,9 %0,9 %-1,4 %2,7 %2,0 %2,5 %3,9 %27,66 %
20182,5 %-2,0 %-1,4 %2,6 %1,7 %-2,3 %3,1 %0,5 %0,4 %-5,7 %1,2 %-8,0 %-6,57 %
2017-1,0 %-0,5 %1,7 %2,7 %-1,5 %1,8 %

