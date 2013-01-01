Portafoglio 70-30 ETF Dividendi 100 % Equity ratio 0,48 % p.a. TER del portafoglio 1 gen 2013 Data di inizio 2 Numero di ETF Panoramica



Grafico



Allocamento



Analisi



Distribuzioni



Copertura Alla panoramica

Descrizione Questo portafoglio investe negli indici di dividendi delle principali regioni economiche. La strategia può essere realizzata in modo relativamente semplice utilizzando gli ETF SPDR. La ponderazione prevista è: 70% paesi industrializzati

30% mercati emergenti Con questa combinazione, gli investitori hanno potuto ottenere finora una distribuzione annuale di circa il 4%. Indici di rendimento 1 mese +1,10 % 3 mesi +4,82 % 6 mesi +0,64 % Anno corrente +0,47 % 1 anno +11,13 % 3 anni +13,24 % (4,51 % p.a.) 5 anni +60,21 % (9,99 % p.a.) Dall'edizione (1 gen 2013) +92,46 % (5,33 % p.a.) Cifre chiave del portafoglio Numero di ETF 2 Costi del portafoglio (TER) 0,48 % p.a. Distribuzione attuale p.a. 4,01 % Creazione del portafoglio 1 gen 2013 Performance Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio 70-30 ETF Dividendi. Variazione percentuale Regioni o classi di attività Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni. ETF utilizzati Selezione 0 Nome Ponderazione Regione Paese Strategia Rendimento da dividendi TER Classe di attività Replicazione Piani di risparmio SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF 70,00 % Altro — Strategia dei dividendi +4,31 % 0,45 % Azioni — 4 SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF 30,00 % Altro — Strategia dei dividendi +3,92 % 0,55 % Azioni — 3 Rendimento del portafoglio modello Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Rendimento annuo Distribuzione p.a. 2025 -0,0 % 1,7 % -2,5 % -4,3 % 2,7 % 1,3 % 3,0 % 1,5 % — — — — 0,47 % 4,01 % 2024 -0,2 % 1,6 % 2,7 % -0,2 % 2,4 % 1,3 % 3,5 % 0,9 % 1,9 % -0,3 % 3,5 % -1,6 % 16,39 % 4,23 % 2023 2,9 % -1,2 % -2,5 % -0,5 % -2,3 % 2,1 % 3,6 % -2,0 % -1,7 % -4,0 % 4,2 % 3,6 % 2,48 % 4,36 % 2022 1,3 % -0,8 % 2,9 % 0,5 % 1,4 % -4,7 % 2,5 % -0,9 % -7,5 % 1,3 % 3,5 % -3,0 % -2,29 % 4,27 % 2021 0,5 % 2,2 % 5,8 % 0,6 % 0,7 % -0,1 % -2,1 % 1,2 % -0,8 % 0,6 % -1,5 % 4,2 % 17,98 % 3,97 % 2020 -2,2 % -8,4 % -22,7 % 13,5 % 1,2 % -1,5 % -3,3 % 2,1 % -0,5 % 1,2 % 9,1 % 2,7 % -14,82 % — 2019 6,7 % 1,3 % 1,2 % 0,7 % -3,7 % 3,6 % 0,2 % -2,0 % 4,9 % 1,5 % 0,6 % 3,5 % 19,35 % — 2018 1,7 % -1,0 % -0,2 % 2,2 % 0,2 % -2,0 % 3,5 % -1,5 % 1,0 % -3,3 % 3,4 % -5,2 % -3,30 % — 2017 0,0 % 4,2 % -0,5 % -0,4 % -1,5 % -2,0 % -1,5 % -0,5 % -0,3 % 1,1 % -0,0 % 3,0 % 5,99 % — 2016 -2,9 % 1,0 % 4,8 % 2,8 % -0,1 % 4,1 % 4,4 % -1,7 % 0,9 % 0,4 % 1,7 % 4,9 % 17,18 % —

Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.

In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.