Portafoglio 70-30 ETF Dividendi
Descrizione
Questo portafoglio investe negli indici di dividendi delle principali regioni economiche. La strategia può essere realizzata in modo relativamente semplice utilizzando gli ETF SPDR. La ponderazione prevista è:
70% paesi industrializzati
30% mercati emergenti
Con questa combinazione, gli investitori hanno potuto ottenere finora una distribuzione annuale di circa il 4%.
Indici di rendimento
|1 mese
|+1,10 %
|3 mesi
|+4,82 %
|6 mesi
|+0,64 %
|Anno corrente
|+0,47 %
|1 anno
|+11,13 %
|3 anni
|+13,24 % (4,51 % p.a.)
|5 anni
|+60,21 % (9,99 % p.a.)
|Dall'edizione (1 gen 2013)
|+92,46 % (5,33 % p.a.)
Cifre chiave del portafoglio
|Numero di ETF
|2
|Costi del portafoglio (TER)
|0,48 % p.a.
|Distribuzione attuale p.a.
|4,01 %
|Creazione del portafoglio
|1 gen 2013
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio 70-30 ETF Dividendi.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
|Gen
|Feb
|Mar
|Apr
|Mag
|Giu
|Lug
|Ago
|Set
|Ott
|Nov
|Dic
|Rendimento annuo
|Distribuzione p.a.
|2025
|-0,0 %
|1,7 %
|-2,5 %
|-4,3 %
|2,7 %
|1,3 %
|3,0 %
|1,5 %
|—
|—
|—
|—
|0,47 %
|4,01 %
|2024
|-0,2 %
|1,6 %
|2,7 %
|-0,2 %
|2,4 %
|1,3 %
|3,5 %
|0,9 %
|1,9 %
|-0,3 %
|3,5 %
|-1,6 %
|16,39 %
|4,23 %
|2023
|2,9 %
|-1,2 %
|-2,5 %
|-0,5 %
|-2,3 %
|2,1 %
|3,6 %
|-2,0 %
|-1,7 %
|-4,0 %
|4,2 %
|3,6 %
|2,48 %
|4,36 %
|2022
|1,3 %
|-0,8 %
|2,9 %
|0,5 %
|1,4 %
|-4,7 %
|2,5 %
|-0,9 %
|-7,5 %
|1,3 %
|3,5 %
|-3,0 %
|-2,29 %
|4,27 %
|2021
|0,5 %
|2,2 %
|5,8 %
|0,6 %
|0,7 %
|-0,1 %
|-2,1 %
|1,2 %
|-0,8 %
|0,6 %
|-1,5 %
|4,2 %
|17,98 %
|3,97 %
|2020
|-2,2 %
|-8,4 %
|-22,7 %
|13,5 %
|1,2 %
|-1,5 %
|-3,3 %
|2,1 %
|-0,5 %
|1,2 %
|9,1 %
|2,7 %
|-14,82 %
|—
|2019
|6,7 %
|1,3 %
|1,2 %
|0,7 %
|-3,7 %
|3,6 %
|0,2 %
|-2,0 %
|4,9 %
|1,5 %
|0,6 %
|3,5 %
|19,35 %
|—
|2018
|1,7 %
|-1,0 %
|-0,2 %
|2,2 %
|0,2 %
|-2,0 %
|3,5 %
|-1,5 %
|1,0 %
|-3,3 %
|3,4 %
|-5,2 %
|-3,30 %
|—
|2017
|0,0 %
|4,2 %
|-0,5 %
|-0,4 %
|-1,5 %
|-2,0 %
|-1,5 %
|-0,5 %
|-0,3 %
|1,1 %
|-0,0 %
|3,0 %
|5,99 %
|—
|2016
|-2,9 %
|1,0 %
|4,8 %
|2,8 %
|-0,1 %
|4,1 %
|4,4 %
|-1,7 %
|0,9 %
|0,4 %
|1,7 %
|4,9 %
|17,18 %
|—
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.