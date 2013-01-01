extraETF - ETF, tracker di portafoglio, investimenti
Paese

Portafoglio 70-30 ETF Dividendi

100 %Equity ratio
0,48 % p.a.TER del portafoglio
1 gen 2013Data di inizio
2Numero di ETF
Alla panoramica

Descrizione

Questo portafoglio investe negli indici di dividendi delle principali regioni economiche. La strategia può essere realizzata in modo relativamente semplice utilizzando gli ETF SPDR. La ponderazione prevista è:

70% paesi industrializzati
30% mercati emergenti

Con questa combinazione, gli investitori hanno potuto ottenere finora una distribuzione annuale di circa il 4%.

Indici di rendimento

1 mese+1,10 %
3 mesi+4,82 %
6 mesi+0,64 %
Anno corrente+0,47 %
1 anno+11,13 %
3 anni+13,24 % (4,51 % p.a.)
5 anni+60,21 % (9,99 % p.a.)
Dall'edizione (1 gen 2013)+92,46 % (5,33 % p.a.)

Cifre chiave del portafoglio

Numero di ETF2
Costi del portafoglio (TER)0,48 % p.a.
Distribuzione attuale p.a.4,01 %
Creazione del portafoglio1 gen 2013

Performance

Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio 70-30 ETF Dividendi.

Regioni o classi di attività

Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.

ETF utilizzati

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
70,00 %
Altro
Altro
Strategia dei dividendi
+4,31 %
0,45 %
Azioni
4
 SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
30,00 %
Altro
Altro
Strategia dei dividendi
+3,92 %
0,55 %
Azioni
3
Nome
Ponderazione
Regione
Paese
Strategia
Rendimento da dividendi
TER
Classe di attività
Replicazione
Piani di risparmio

Rendimento del portafoglio modello

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Rendimento annuoDistribuzione p.a.
2025-0,0 %1,7 %-2,5 %-4,3 %2,7 %1,3 %3,0 %1,5 %0,47 %4,01 %
2024-0,2 %1,6 %2,7 %-0,2 %2,4 %1,3 %3,5 %0,9 %1,9 %-0,3 %3,5 %-1,6 %16,39 %4,23 %
20232,9 %-1,2 %-2,5 %-0,5 %-2,3 %2,1 %3,6 %-2,0 %-1,7 %-4,0 %4,2 %3,6 %2,48 %4,36 %
20221,3 %-0,8 %2,9 %0,5 %1,4 %-4,7 %2,5 %-0,9 %-7,5 %1,3 %3,5 %-3,0 %-2,29 %4,27 %
20210,5 %2,2 %5,8 %0,6 %0,7 %-0,1 %-2,1 %1,2 %-0,8 %0,6 %-1,5 %4,2 %17,98 %3,97 %
2020-2,2 %-8,4 %-22,7 %13,5 %1,2 %-1,5 %-3,3 %2,1 %-0,5 %1,2 %9,1 %2,7 %-14,82 %
20196,7 %1,3 %1,2 %0,7 %-3,7 %3,6 %0,2 %-2,0 %4,9 %1,5 %0,6 %3,5 %19,35 %
20181,7 %-1,0 %-0,2 %2,2 %0,2 %-2,0 %3,5 %-1,5 %1,0 %-3,3 %3,4 %-5,2 %-3,30 %
20170,0 %4,2 %-0,5 %-0,4 %-1,5 %-2,0 %-1,5 %-0,5 %-0,3 %1,1 %-0,0 %3,0 %5,99 %
2016-2,9 %1,0 %4,8 %2,8 %-0,1 %4,1 %4,4 %-1,7 %0,9 %0,4 %1,7 %4,9 %17,18 %

Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.