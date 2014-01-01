Distribuzioni mensili (con obbligazioni)
Descrizione
Attraverso ETF su dividendi e obbligazioni con distribuzioni trimestrali non sovrapposte, si ottiene una distribuzione mensile. L'iShares STOXX Global Select Dividend 100 distribuisce a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Il SPDR S&P Global Dividend Aristocrats inizia le distribuzioni a febbraio, seguite da maggio, agosto e novembre. Con l'Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF si coprono i restanti quattro mesi. Questo ETF distribuisce a marzo, giugno, settembre e dicembre. Inoltre, gli investitori ampliano la copertura globale includendo i mercati emergenti.
Il portafoglio ”Distribuzioni mensili (con obbligazioni)" può ovviamente essere personalizzato. Nella sezione Alternative-ETF troverete una piccola selezione di prodotti per integrare ulteriormente il portafoglio o sostituire gli ETF esistenti in base alle vostre esigenze. Per la componente obbligazionaria viene utilizzato il Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF.
Il peso degli ETF è scelto solo a scopo illustrativo e può essere ovviamente adattato alle esigenze individuali.
Indici di rendimento
|1 mese
|+1,88 %
|3 mesi
|+3,69 %
|6 mesi
|-2,29 %
|Anno corrente
|-1,28 %
|1 anno
|+7,49 %
|3 anni
|+10,92 % (3,66 % p.a.)
|5 anni
|+28,90 % (5,25 % p.a.)
|Dall'edizione (1 gen 2014)
|+89,01 % (5,64 % p.a.)
Cifre chiave del portafoglio
|Numero di ETF
|4
|Costi del portafoglio (TER)
|0,31 % p.a.
|Distribuzione attuale p.a.
|5,40 %
|Creazione del portafoglio
|1 gen 2014
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Distribuzioni mensili (con obbligazioni).
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
|Gen
|Feb
|Mar
|Apr
|Mag
|Giu
|Lug
|Ago
|Set
|Ott
|Nov
|Dic
|Rendimento annuo
|Distribuzione p.a.
|2025
|0,8 %
|0,8 %
|-2,4 %
|-4,6 %
|1,7 %
|-0,2 %
|3,5 %
|0,9 %
|—
|—
|—
|—
|-1,28 %
|5,40 %
|2024
|0,3 %
|0,6 %
|2,1 %
|-0,1 %
|1,2 %
|0,5 %
|2,0 %
|0,8 %
|2,2 %
|-0,6 %
|3,4 %
|-0,5 %
|12,47 %
|5,45 %
|2023
|2,4 %
|-0,0 %
|-1,9 %
|-0,7 %
|-0,4 %
|1,1 %
|2,0 %
|-0,7 %
|-0,7 %
|-2,5 %
|2,8 %
|3,3 %
|4,81 %
|5,40 %
|2022
|-1,0 %
|-2,7 %
|1,0 %
|-0,4 %
|-0,3 %
|-4,8 %
|3,8 %
|0,0 %
|-5,1 %
|0,0 %
|1,9 %
|-2,7 %
|-7,84 %
|4,81 %
|2021
|-0,8 %
|1,1 %
|3,3 %
|-0,5 %
|0,4 %
|1,7 %
|-0,7 %
|1,8 %
|0,1 %
|0,1 %
|-0,2 %
|2,8 %
|13,37 %
|4,35 %
|2020
|0,3 %
|-4,3 %
|-16,2 %
|6,9 %
|2,5 %
|1,0 %
|-2,2 %
|0,0 %
|-0,7 %
|-0,0 %
|5,0 %
|1,5 %
|-8,63 %
|—
|2019
|5,0 %
|1,5 %
|2,1 %
|0,5 %
|-1,6 %
|2,5 %
|1,5 %
|-0,5 %
|2,4 %
|-0,1 %
|1,0 %
|2,1 %
|17,81 %
|—
|2018
|-1,1 %
|-0,4 %
|-0,4 %
|1,7 %
|1,2 %
|-1,1 %
|2,5 %
|-1,4 %
|1,3 %
|-1,1 %
|1,4 %
|-2,7 %
|-1,35 %
|—
|2017
|-1,1 %
|4,1 %
|-0,6 %
|-1,0 %
|-1,4 %
|-2,4 %
|-2,1 %
|-0,1 %
|0,7 %
|1,2 %
|-2,0 %
|0,6 %
|-0,54 %
|—
|2016
|-1,0 %
|1,5 %
|1,0 %
|1,8 %
|1,8 %
|3,7 %
|2,4 %
|0,4 %
|0,5 %
|0,7 %
|1,3 %
|3,8 %
|16,17 %
|—
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.