Descrizione

Attraverso ETF su dividendi e obbligazioni con distribuzioni trimestrali non sovrapposte, si ottiene una distribuzione mensile. L'iShares STOXX Global Select Dividend 100 distribuisce a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Il SPDR S&P Global Dividend Aristocrats inizia le distribuzioni a febbraio, seguite da maggio, agosto e novembre. Con l'Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF si coprono i restanti quattro mesi. Questo ETF distribuisce a marzo, giugno, settembre e dicembre. Inoltre, gli investitori ampliano la copertura globale includendo i mercati emergenti.

Il portafoglio ”Distribuzioni mensili (con obbligazioni)" può ovviamente essere personalizzato. Nella sezione Alternative-ETF troverete una piccola selezione di prodotti per integrare ulteriormente il portafoglio o sostituire gli ETF esistenti in base alle vostre esigenze. Per la componente obbligazionaria viene utilizzato il Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF.

Il peso degli ETF è scelto solo a scopo illustrativo e può essere ovviamente adattato alle esigenze individuali.