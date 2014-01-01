extraETF - ETF, tracker di portafoglio, investimenti
Distribuzioni mensili (con obbligazioni)

50 %Equity ratio
0,31 % p.a.TER del portafoglio
1 gen 2014Data di inizio
4Numero di ETF
Descrizione

Attraverso ETF su dividendi e obbligazioni con distribuzioni trimestrali non sovrapposte, si ottiene una distribuzione mensile. L'iShares STOXX Global Select Dividend 100 distribuisce a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Il SPDR S&P Global Dividend Aristocrats inizia le distribuzioni a febbraio, seguite da maggio, agosto e novembre. Con l'Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF si coprono i restanti quattro mesi. Questo ETF distribuisce a marzo, giugno, settembre e dicembre. Inoltre, gli investitori ampliano la copertura globale includendo i mercati emergenti.

Il portafoglio ”Distribuzioni mensili (con obbligazioni)" può ovviamente essere personalizzato. Nella sezione Alternative-ETF troverete una piccola selezione di prodotti per integrare ulteriormente il portafoglio o sostituire gli ETF esistenti in base alle vostre esigenze. Per la componente obbligazionaria viene utilizzato il Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF.

Il peso degli ETF è scelto solo a scopo illustrativo e può essere ovviamente adattato alle esigenze individuali.

Indici di rendimento

1 mese+1,88 %
3 mesi+3,69 %
6 mesi-2,29 %
Anno corrente-1,28 %
1 anno+7,49 %
3 anni+10,92 % (3,66 % p.a.)
5 anni+28,90 % (5,25 % p.a.)
Dall'edizione (1 gen 2014)+89,01 % (5,64 % p.a.)

Cifre chiave del portafoglio

Numero di ETF4
Costi del portafoglio (TER)0,31 % p.a.
Distribuzione attuale p.a.5,40 %
Creazione del portafoglio1 gen 2014

Performance

Qui è possibile vedere la performance di Distribuzioni mensili (con obbligazioni).

Regioni o classi di attività

Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.

ETF utilizzati

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)
50,00 %
Altro
Altro
+6,49 %
0,23 %
Obbligazioni
3
 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
20,00 %
Altro
Altro
Strategia dei dividendi
+4,31 %
0,45 %
Azioni
4
 iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
15,00 %
Altro
Altro
Strategia dei dividendi
+4,70 %
0,46 %
Azioni
4
 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
15,00 %
Altro
Altro
Strategia dei dividendi
+6,14 %
0,25 %
Azioni
3
Nome
Ponderazione
Regione
Paese
Strategia
Rendimento da dividendi
TER
Classe di attività
Replicazione
Piani di risparmio

Rendimento del portafoglio modello

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Rendimento annuoDistribuzione p.a.
20250,8 %0,8 %-2,4 %-4,6 %1,7 %-0,2 %3,5 %0,9 %-1,28 %5,40 %
20240,3 %0,6 %2,1 %-0,1 %1,2 %0,5 %2,0 %0,8 %2,2 %-0,6 %3,4 %-0,5 %12,47 %5,45 %
20232,4 %-0,0 %-1,9 %-0,7 %-0,4 %1,1 %2,0 %-0,7 %-0,7 %-2,5 %2,8 %3,3 %4,81 %5,40 %
2022-1,0 %-2,7 %1,0 %-0,4 %-0,3 %-4,8 %3,8 %0,0 %-5,1 %0,0 %1,9 %-2,7 %-7,84 %4,81 %
2021-0,8 %1,1 %3,3 %-0,5 %0,4 %1,7 %-0,7 %1,8 %0,1 %0,1 %-0,2 %2,8 %13,37 %4,35 %
20200,3 %-4,3 %-16,2 %6,9 %2,5 %1,0 %-2,2 %0,0 %-0,7 %-0,0 %5,0 %1,5 %-8,63 %
20195,0 %1,5 %2,1 %0,5 %-1,6 %2,5 %1,5 %-0,5 %2,4 %-0,1 %1,0 %2,1 %17,81 %
2018-1,1 %-0,4 %-0,4 %1,7 %1,2 %-1,1 %2,5 %-1,4 %1,3 %-1,1 %1,4 %-2,7 %-1,35 %
2017-1,1 %4,1 %-0,6 %-1,0 %-1,4 %-2,4 %-2,1 %-0,1 %0,7 %1,2 %-2,0 %0,6 %-0,54 %
2016-1,0 %1,5 %1,0 %1,8 %1,8 %3,7 %2,4 %0,4 %0,5 %0,7 %1,3 %3,8 %16,17 %

