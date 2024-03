Calcolatrice per ristoranti

Mangiare fuori durante la pausa pranzo è chic e conveniente. Buon cibo in un'atmosfera piacevole, oltre a un gustoso drink in buona compagnia. Ma puoi finire rapidamente per spendere 15 euro con una mancia. In alternativa, molte persone preferiscono ordinare i loro pasti caldi da servizi di consegna. All'inizio questi costi non sono significativi, ma se mangi fuori o ordini ogni giorno, pagherai almeno una cifra a metà dell'anno.

Usa il calcolatore di ristoranti per scoprire quanto puoi risparmiare cucinando da solo.