Un calcolatore di interessi è uno strumento finanziario che permette di calcolare gli interessi in vari scenari finanziari. Permette all'utente di stimare i futuri pagamenti degli interessi o l'importo finale di un capitale in base a determinate variabili. L'uso di un calcolatore di interessi è molto utile per pianificare gli obiettivi di risparmio e prendere decisioni finanziarie consapevoli.