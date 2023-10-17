Marché des plans d'investissement en ETF en Europe continentale
Le marché des plans d'investissement en ETF : mise à jour de l'étude 2024 et prévisions
Il y a plus de 30 ans, les premiers Exchange Traded Funds (ETF) ont été lancés sur le marché. C'est le début d'une histoire à succès sans précédent. Les fonds indiciels gérés passivement ont révolutionné l'investissement financier non seulement pour les investisseurs institutionnels, mais aussi et surtout pour les investisseurs privés. Les frais réduits, la possibilité de diversification facile et la grande flexibilité des ETF pour la constitution d'un patrimoine personnel sont considérés comme particulièrement avantageux.
Dans la mise à jour de l'étude « Le marché des plans d'investissement en ETF en Europe continentale », extraETF Research donne un aperçu complet du marché des plans d'investissement en ETF en Europe continentale et confirme ses prévisions sur l'évolution du marché jusqu'en 2028.
Avant de commencer :Marché des plans d'investissement en ETF en Europe continentale
En Europe continentale, environ 266 milliards d'euros sont actuellement investis dans les ETF. Sur ce total, 168 milliards d'euros concernent le marché allemand et 98 milliards d'euros le reste de l'Europe continentale.
Fin 2024, 10,8 millions de plans d'investissement en ETF ont été exécutés chaque mois en Europe continentale, pour un volume d'épargne d'environ 17,6 milliards d'euros.
D'ici fin 2028, nous prévoyons que le marché européen continental des plans d'investissement en ETF atteindra 32 millions de plans d'investissement en ETF exécutés chaque mois. Le volume d'épargne annuel de ces ETF s'élèvera alors à 64,3 milliards d'euros.
D'ici la fin de l'année 2028, le volume total des investissements des investisseurs privés en Europe continentale investis dans des ETF aura plus que triplé pour atteindre plus de 650 milliards d'euros.
Développement du marché en 2024
La dernière étude d'extraETF montre de manière impressionnante la poursuite de la croissance dynamique du marché des plans d'investissement en ETF en Europe continentale. Fin 2024, les actifs investis dans les ETF par les investisseurs privés s'élèveront à 266 milliards d'euros. Sur ce total, 168 milliards d'euros concernent le marché allemand et 98 milliards d'euros le reste de l'Europe continentale. Cette croissance démontre que les ETF font de plus en plus partie intégrante de la constitution du patrimoine des investisseurs privés en Europe.
L'un des principaux moteurs de cette évolution a été l'introduction en Allemagne, en 2010, des plans d'investissement en ETF, qui permettent aux investisseurs d'investir régulièrement et à moindre coût dans des ETF. Dans les années qui ont suivi, le nombre de plans d'investissement en ETF a augmenté rapidement. En 2023, 7,6 millions de plans d'investissement ETF étaient déjà exécutés chaque mois en Europe continentale, et en 2024, ils étaient déjà 10,8 millions, soit une croissance impressionnante de 42,1 pour cent. Le nombre de plans d'investissement en ETF a été particulièrement dynamique en dehors de l'Allemagne, avec une augmentation de 160 pour cent, mais en partant d'un niveau plus bas.
L'introduction de plans d'investissement en ETF par des néo-courtiers et des banques dans toute l'Europe a entraîné une augmentation significative du nombre de nouveaux clients de plans d'investissement. Ces courtiers proposent souvent des plans d'investissement en ETF à partir de faibles taux d'épargne et, dans de nombreux cas, même sans frais d'exécution. Ils s'ouvrent ainsi en particulier à de nouveaux groupes d'investisseurs qui n'avaient pas accès jusqu'à présent à des produits proches des marchés des capitaux.
Le volume d'épargne mensuel est passé de 15 milliards d'euros en 2023 à 17,6 milliards d'euros en 2024, le taux d'épargne moyen ayant baissé de 164 euros à 136 euros. Des taux d'épargne minimum plus bas, des programmes de cashback, des fonctions de roundup et la possibilité d'épargner sur plusieurs ETF dans le cadre d'un plan d'investissement ont largement contribué à l'augmentation significative du nombre de plans d'investissement ETF, même si les montants d'épargne individuels ont diminué.
De plus en plus de banques et de courtiers intègrent les plans d'investissement en ETF dans leur offre. On peut s'attendre à ce que le marché des plans d'investissement en ETF continue de croître fortement dans les années à venir, car la demande de produits d'investissement simples et peu coûteux augmente dans toute l'Europe.
L'offre des plans d'investissement en ETF s'impose de plus en plus à travers toute l'Europe continentale
Prévisions
Le marché des plans d'investissement en ETF affiche une forte dynamique de croissance, qui repose sur plusieurs moteurs. Les investisseurs privés recherchent des produits financiers peu coûteux et faciles à comprendre pour obtenir des rendements conformes au marché grâce à une épargne régulière - les plans d'investissement en ETF sont idéaux pour cela, en particulier pour les jeunes investisseurs et les novices en matière de bourse. Les ETF jouent également un rôle central dans la prévoyance vieillesse, car de plus en plus d'investisseurs souhaitent prendre en main la constitution de leur patrimoine. Avec environ 3 500 ETF éligibles au plan d'investissement, une large offre est disponible en Europe, soutenue par des courtiers en ligne, des banques directes et des forums financiers qui permettent de s'orienter.
Pour les courtiers, les ETF sont un complément précieux qui permet de répondre à la forte demande, de réduire les obstacles à l'entrée et de favoriser la constitution d'un patrimoine à long terme. Les jeunes clients orientés vers le long terme, qui investissent des montants plus élevés au fur et à mesure de leur éducation financière, constituent un groupe cible important. La prévoyance vieillesse encouragée avec les ETF (par ex. le dépôt de prévoyance vieillesse en Allemagne) et les innovations de produits ont également un effet de soutien.
extraETF confirme donc ses prévisions de 32 millions de plans d'investissement en ETF d'ici 2028, avec un volume d'épargne de 64,3 milliards d'euros et un volume d'investissement de 650 milliards d'euros en Europe continentale.
Conclusion :Une forte croissance toujours attendue
Le marché des plans d'investissement en ETF en Europe continentale affiche une forte dynamique de croissance, tirée par la demande croissante de produits d'investissement peu coûteux et flexibles. Fin 2024, les investisseurs particuliers auront déjà investi 266 milliards d'euros dans des ETF, ce qui représente une augmentation de 33 % par rapport à 2023. L'introduction de plans d'investissement en ETF par les courtiers et les banques a facilité l'accès à ces produits pour de nouveaux groupes d'investisseurs. Le nombre de plans d'investissement en ETF est passé de 7,6 millions en 2023 à 10,8 millions en 2024, soit une croissance dynamique de 42,1 %. D'ici 2028, nous nous attendons à ce que les actifs investis dans les ETF soient multipliés par deux et demi environ, pour atteindre 650 milliards d'euros, avec 32 millions de plans d'investissement ETF exécutés chaque mois. Cette évolution souligne l'importance croissante des ETF pour la constitution d'un patrimoine à long terme et la prévoyance vieillesse en Europe.
Les détails de l'évolution du marché des plans d'investissement en ETF en Europe continentale peuvent être consultés dans l'étude suivante. L'étude peut être téléchargée gratuitement ici.