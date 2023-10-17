La dernière étude d'extraETF montre de manière impressionnante la poursuite de la croissance dynamique du marché des plans d'investissement en ETF en Europe continentale. Fin 2024, les actifs investis dans les ETF par les investisseurs privés s'élèveront à 266 milliards d'euros. Sur ce total, 168 milliards d'euros concernent le marché allemand et 98 milliards d'euros le reste de l'Europe continentale. Cette croissance démontre que les ETF font de plus en plus partie intégrante de la constitution du patrimoine des investisseurs privés en Europe.

L'un des principaux moteurs de cette évolution a été l'introduction en Allemagne, en 2010, des plans d'investissement en ETF, qui permettent aux investisseurs d'investir régulièrement et à moindre coût dans des ETF. Dans les années qui ont suivi, le nombre de plans d'investissement en ETF a augmenté rapidement. En 2023, 7,6 millions de plans d'investissement ETF étaient déjà exécutés chaque mois en Europe continentale, et en 2024, ils étaient déjà 10,8 millions, soit une croissance impressionnante de 42,1 pour cent. Le nombre de plans d'investissement en ETF a été particulièrement dynamique en dehors de l'Allemagne, avec une augmentation de 160 pour cent, mais en partant d'un niveau plus bas.

L'introduction de plans d'investissement en ETF par des néo-courtiers et des banques dans toute l'Europe a entraîné une augmentation significative du nombre de nouveaux clients de plans d'investissement. Ces courtiers proposent souvent des plans d'investissement en ETF à partir de faibles taux d'épargne et, dans de nombreux cas, même sans frais d'exécution. Ils s'ouvrent ainsi en particulier à de nouveaux groupes d'investisseurs qui n'avaient pas accès jusqu'à présent à des produits proches des marchés des capitaux.

Le volume d'épargne mensuel est passé de 15 milliards d'euros en 2023 à 17,6 milliards d'euros en 2024, le taux d'épargne moyen ayant baissé de 164 euros à 136 euros. Des taux d'épargne minimum plus bas, des programmes de cashback, des fonctions de roundup et la possibilité d'épargner sur plusieurs ETF dans le cadre d'un plan d'investissement ont largement contribué à l'augmentation significative du nombre de plans d'investissement ETF, même si les montants d'épargne individuels ont diminué.

De plus en plus de banques et de courtiers intègrent les plans d'investissement en ETF dans leur offre. On peut s'attendre à ce que le marché des plans d'investissement en ETF continue de croître fortement dans les années à venir, car la demande de produits d'investissement simples et peu coûteux augmente dans toute l'Europe.