Les 10 principales crypto-monnaies

Bitcoin (BTC) : La mère de toutes les crypto-monnaies

Le Bitcoin est la mère de toutes les crypto-monnaies et reste à ce jour leur représentant le plus connu. La monnaie numérique a été inventée en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. Ce nom est un pseudonyme. Jusqu'à aujourd'hui, la véritable identité de l'inventeur du Bitcoin n'est pas connue, même si les spéculations sur les personnes réelles qui pourraient se cacher derrière sont fréquentes.

De nombreux investisseurs associent l'année de création 2009 à la crise financière qui a provoqué une grande incertitude en Europe et en Amérique du Nord et qui a ébranlé la confiance dans les obligations et finalement dans les monnaies papier. L'idée derrière le bitcoin est de créer un système monétaire pour les gens, qui fonctionne indépendamment du système financier mondial avec les banques et les bourses et qui n'est pas dominé par les banques centrales comme le dollar, l'euro et autres.

La base du bitcoin est un réseau peer-to-peer qui fonctionne sur la base de la technologie blockchain. Au départ, la blockchain n'est rien d'autre qu'une chaîne de blocs de données, d'où son nom. Ceux-ci sont stockés les uns derrière les autres et forment ensuite une chaîne qui grandit constamment et - pour le Bitcoin actuellement, environ toutes les minutes - peut être complétée par un bloc. La base de données est stockée sur de nombreux ordinateurs dans le monde entier et est constamment synchronisée grâce au mécanisme de consensus intégré. C'est ce qui rend cette grande base de données si sûre, mais aussi un peu lourde.

La valeur d'un bitcoin est déterminée sur différents sites d'échange par rapport aux monnaies classiques. Ce qui est passionnant, c'est que le Bitcoin est limité à 21 millions d'unités. Un jour, les soi-disant mineurs de bitcoins auront donc "miné" tous les bitcoins. En cours de route, des procédures de correction sont intégrées dans le code du bitcoin, ce qui permet de limiter l'inflation, contrairement à des monnaies comme le dollar américain ou l'euro. Le bitcoin ressemble donc plutôt à de l'or, et c'est pourquoi on l'appelle souvent l'or numérique.

Tous les bitcoins réunis valaient environ 680 milliards de dollars US début novembre 2023. À titre de comparaison, c'est ce que valent en bourse des entreprises comme la plus grande banque d'investissement du monde, J.P. Morgan, ou la compagnie pétrolière Exxon Mobil. La comparaison avec Exxon Mobil s'applique également à un autre point, car le Bitcoin nécessite une grande puissance de calcul gourmande en énergie pour générer de nouveaux blocs. C'est un algorithme appelé "Proof of Work" qui décide lequel des soi-disant mineurs peut ajouter le dernier bloc à la chaîne de blocs. Les mineurs sont récompensés par des bitcoins. Il n'est pas rare que l'énergie utilisée pour faire fonctionner les centres de données spécialement construits pour le minage provienne de sources d'énergie fossiles.