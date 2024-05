ETF Options

Dans le cadre du trading d'options, la volatilité joue un rôle important. La volatilité est une mesure de l'amplitude et de l'intensité des fluctuations d'un actif sous-jacent (par exemple un ETF). On distingue la volatilité historique et la volatilité implicite.

La volatilité historique indique dans quelle mesure les rendements du sous-jacent ont évolué au cours d'une période d'observation passée.

La volatilité attendue pour l'avenir (volatilité implicite) est toutefois importante pour le prix d'une option. Celle-ci est déduite du prix des options actuellement négociées.

Des valeurs élevées signalent une ambiance nerveuse sur les marchés. Plus la volatilité est élevée, plus les options d'achat et de vente sont chères.

Pour le vendeur d'une option, c'est une bonne chose, car cela augmente les primes perçues. En contrepartie, l'acheteur d'une option doit payer plus pour le droit ou l'assurance.