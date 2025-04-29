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Évaluation du plan d'investissement en ETF N26

  • Environ 2 000 plans d'investissement en ETF gratuits
  • À partir d'1€
  • Gestion du compte gratuite

Dans ce rapport , nous avons analysé et évalué le plan d'investissement en ETF N26. Nous avons comparé ses coûts, son offre de produits et ses services.

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MEILLEURE NOTE
N26
EXCELLENT
Vers le fournisseur *
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“Une offre très intéressante pour ceux qui épargnent via des ETF”

Markus Jordan, extraETF

Évaluation du plan d'investissement en ETF N26

Bild von extraETF Gründer Markus Jordanpar
Mis à jour le 18 sept. 2026

Dans cette évaluation, nous avons analysé le plan d'investissement en ETF du courtier N26 Découvrez comment le plan d'investissement en ETF de N26 a été noté sur son offre, ses frais et ses services. La somme des résultats de ces trois rubriques donnent son évaluation finale. Grâce à notre calcul comparatif, vous pouvez comparer l'offre de N26 à celle d'autres fournisseurs.

L'offre du plan d'investissement en ETF de N26

Évaluation
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ÉvaluationLes critères de notre évaluation

L'offre du plan d'investissement ETF de N26 comprend plus de 2 000 ETF. Tous les plans d'investissement ETF sont exécutés sans frais. L'offre de produits est très complète et tout à fait suffisante pour la plupart des investisseurs. Elle permet de se constituer sans problème un portefeuille d'ETF peu coûteux et largement diversifié.

OffreNombre d'ETFETF gratuits
Tous les ETF éligibles au plan d'investissement 2 228 2 228
dont ETF Actions 1 420 1 420
dont ETF Obligations 673 673
Plus d'informations
N26
EXCELLENT
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Les frais du plan d'investissement en ETF de N26

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ÉvaluationLes critères de notre évaluation

Chez N26, les investisseurs n'ont pas à s'inquiéter de frais élevés qui réduiraient trop leur rendement. Tous les plans d'investissement en ETF sont gérés sans frais.

Le prestataire précise toutefois que des frais liés aux produits (par exemple, les frais de gestion des ETF / TER), des frais de spread, éventuellement des commissions de courtage ou des frais tiers, selon la place de marché, etc., peuvent s'appliquer.

La gestion du compte-titres est également gratuite.

Frais de gardeFrais
Frais de gestion du compte-titres
0,00 €
Frais d'exécution du plan d'investissement en ETFFrais
Modèle de prix standard 0,00
Nombre d'ETF gratuits 2228
Autres promotions de plan d'investissement en ETF
Exemple de frais pour le plan d'investissement en ETF N26Frais d'exécution du plan d'investissement
Plan d'investissement en ETF de 25,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 50,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 100,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 150,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 200,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 250,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 300,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 350,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 400,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 450,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 500,00 €0,00 €

Le service du plan d'investissement en ETF de N26

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ÉvaluationLes critères de notre évaluation

Chez N26, tu peux souscrire à des plans d'investissement ETF à partir d'un montant minimum d'un euro. Un plan d'investissement ETF peut être exécuté chaque semaine, toutes les deux semaines, chaque mois ou chaque trimestre. Chez N26, les plans d'investissement ETF sont exécutés via Tradegate

Services proposésFrais
Facile à déclarer
Montant d'investissement minimum1,00 €
Montant d'investissement maximum
Intervalle d'exécutionhebdomadaire, bihebdomadaire, mensuelle, trimestrielle
Dates d'exécution03 / 16
Exécution du plan d'investissementpar prestataire : Upvest
Prélèvement automatique depuis des comptes tiers
Dynamisation
Plan de versement possible
Réinvestissement automatique des dividendes
Interface de bureau
Application mobile
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Markus Jordan, extraETF

„Une offre très intéressante pour ceux qui épargnent via des ETF“

N26 propose plus de 2 000 plans d'investissement en ETF, tous accessibles sans frais. Tu peux commencer dès 1 euro par mois. Un réinvestissement automatique des distributions est également proposé. Par contre, cette fonctionnalité n'est accessible que via l'appli et le prélèvement automatique ou l'ajustement dynamique du montant d'épargne ne sont pas encore disponibles pour le moment. Dans l'ensemble, j'attribue à l'offre de N26 la meilleure note : « Excellent ».

Ouvrez un compte-titres N26 dès maintenant !

Comparaison des plans d'investissement en ETF de N26

Ici, vous pouvez comparer le plan d'investissement en ETF de N26 avec d'autres fournisseurs.

SÉLECTIONNEZ UN FOURNISSEUR À COMPARER
N26 vs Scalable Capital N26 vs Trade Republic
Offre
Nombre d'ETF 2 228 1 744
ETF gratuits 2 228 1 744
Frais
Modèle de prix standard0,000,00 €
Gestion du compte-titres
0,00 €
0,00 €
Service
Facile à déclarer
Montant d'investissement minimum1,00 €1,00 €
Montant d'investissement maximum5 000,00 €
Intervalle d'exécutionhebdomadaire, bihebdomadaire, mensuelle, trimestriellemensuelle, bimestrielle, trimestrielle, semestrielle, annuelle
Dates d'exécution03 / 1601. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
Exécution du plan d'investissementpar prestataire : UpvestGettex (Bourse de Munich)
Prélèvement automatique depuis un compte tiers
Dynamisation
jusqu' à 8%
Plan de versement possible
Réinvestissement automatique des dividendes
Prestations supplémentaires
Interface de bureau
Application mobile
Investissement dans un PEE possible
Résultat

Source : extraETF, à la date du : 17 sept. 2026.

L'offre de plan d'investissement en ETF N26 par classe d'actifs

Voici comment l'offre d'ETF de N26 se répartit sur les classes d'actifs. En cliquant sur le chiffre indiqué, vous serez redirigé vers la recherche d'ETF et vous pourrez analyser les ETF plus en détail.

Classe d'actifsNombre d'ETF éligibles au plan d'investissementNombre d'ETF en actions éligibles au plan d'investissement
Actions
 1 420 1 420
Obligations
 673 673
Matières premières
 65 65
Marché monétaire
 16 16
Dérivés de crédit
 6 6
Portefeuille
 14 14
Immobilier
 34 34

Comparatif des plans d'investissement en ETF

Accédez à notre comparatif des plans d'investissement en ETF et découvrez les fournisseurs de plans d'investissement en ETF que nous recommandons.

Comparatif des plans d'épargne en ETF

L'offre de plan d'investissement en ETF N26 par fournisseur d'ETF

Voici comment l'offre d'ETF de N26 se répartit entre les fournisseurs d'ETF. En cliquant sur le chiffre indiqué, vous serez redirigé vers la recherche d'ETF et vous pourrez analyser les ETF plus en détail.

Fournisseur d'ETFNombre d'ETF éligibles au plan d'investissementNombre d'ETF actions éligibles au plan d'investissement
iShares
 563 563
Amundi
 470 470
Xtrackers
 252 252
Invesco
 135 135
BNP Paribas Easy
 127 127
UBS
 117 117
State Street SPDR
 114 114
WisdomTree
 83 83
Vanguard
 80 80
HSBC
 72 72
Afficher Plus d'informations

Qu'est-ce qu'un plan d'investissement en ETF ?

Vous n'êtes pas familier avec les plans d'investissement en ETF et souhaitez savoir ils fonctionnent ? Vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur les plans d'investissement en ETF dans nos Ressources.

Comment fonctionnent les plans d'investissement en ETF

À propos de N26

N26 a été fondée en 2013 et, selon ses propres déclarations, a été la première banque 100 % mobile à obtenir une licence bancaire allemande complète de la BaFin. Depuis 2019, N26 est disponible sur 24 marchés en Europe. La vision de N26 est d’aider les gens à améliorer leur relation avec l’argent.

Créez votre plan d'investissement

Voici comment vous pouvez créer votre plan d'investissement en ETF chez N26.

1

Ouvrir un compte-titres : Vous devez d'abord ouvrir un compte-titres chez N26. L'ouverture ne prend que quelques minutes. Après une identification par vidéo, vous pourrez commencer à investir.

2

Choisir un ETF : Choisissez maintenant un ETF approprié pour votre plan d'investissement en ETF. Veillez à ce que l'ETF soit proposé par N26 dans le cadre d'un plan d'investissement en ETF.

3

Créer un plan d'investissement : Connectez-vous à votre compte-titres N26 et accédez à l'ETF désiré. En cliquant sur le bouton "Créer un plan d'investissement", vous pouvez créer votre plan d'investissement en ETF. Pour cela, vous aurez besoin du montant du taux d'épargne et de la date d'exécution souhaitée. Décidez également si le taux d'épargne doit être prélevé sur votre solde N26 ou sur votre compte de compensation.

4

Confirmer le plan d'investissement en ETF : Il ne vous reste plus qu'à confirmer la mise en place de votre plan d'investissement en ETF.

Souscrire un plan d'investissement en ETF chez N26

L'offre de plan d'investissement ETF de N26 t'a convaincu ? Commence dès maintenant à te constituer un patrimoine.

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Questions fréquentes sur le plan d'investissement en ETF de N26

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