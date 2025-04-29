Évaluation du plan d'investissement en ETF N26

Chez N26, les investisseurs n'ont pas à s'inquiéter de frais élevés qui réduiraient trop leur rendement. Tous les plans d'investissement en ETF sont gérés sans frais.

Le prestataire précise toutefois que des frais liés aux produits (par exemple, les frais de gestion des ETF / TER), des frais de spread, éventuellement des commissions de courtage ou des frais tiers, selon la place de marché, etc., peuvent s'appliquer.

La gestion du compte-titres est également gratuite.