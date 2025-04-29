Évaluation du plan d'investissement en ETF N26
Dans cette évaluation, nous avons analysé le plan d'investissement en ETF du courtier N26 Découvrez comment le plan d'investissement en ETF de N26 a été noté sur son offre, ses frais et ses services. La somme des résultats de ces trois rubriques donnent son évaluation finale. Grâce à notre calcul comparatif, vous pouvez comparer l'offre de N26 à celle d'autres fournisseurs.
L'offre du plan d'investissement en ETF de N26
L'offre du plan d'investissement ETF de N26 comprend plus de 2 000 ETF. Tous les plans d'investissement ETF sont exécutés sans frais. L'offre de produits est très complète et tout à fait suffisante pour la plupart des investisseurs. Elle permet de se constituer sans problème un portefeuille d'ETF peu coûteux et largement diversifié.
Les frais du plan d'investissement en ETF de N26
Chez N26, les investisseurs n'ont pas à s'inquiéter de frais élevés qui réduiraient trop leur rendement. Tous les plans d'investissement en ETF sont gérés sans frais.
Le prestataire précise toutefois que des frais liés aux produits (par exemple, les frais de gestion des ETF / TER), des frais de spread, éventuellement des commissions de courtage ou des frais tiers, selon la place de marché, etc., peuvent s'appliquer.
La gestion du compte-titres est également gratuite.
|Frais de garde
|Frais
|Frais de gestion du compte-titres
0,00 €
|Frais d'exécution du plan d'investissement en ETF
|Frais
|Modèle de prix standard
|0,00
|Nombre d'ETF gratuits
|2228
|Autres promotions de plan d'investissement en ETF
|—
|Exemple de frais pour le plan d'investissement en ETF N26
|Frais d'exécution du plan d'investissement
|Plan d'investissement en ETF de 25,00 €
|0,00 €
|Plan d'investissement en ETF de 50,00 €
|0,00 €
|Plan d'investissement en ETF de 100,00 €
|0,00 €
|Plan d'investissement en ETF de 150,00 €
|0,00 €
|Plan d'investissement en ETF de 200,00 €
|0,00 €
|Plan d'investissement en ETF de 250,00 €
|0,00 €
|Plan d'investissement en ETF de 300,00 €
|0,00 €
|Plan d'investissement en ETF de 350,00 €
|0,00 €
|Plan d'investissement en ETF de 400,00 €
|0,00 €
|Plan d'investissement en ETF de 450,00 €
|0,00 €
|Plan d'investissement en ETF de 500,00 €
|0,00 €
Le service du plan d'investissement en ETF de N26
Chez N26, tu peux souscrire à des plans d'investissement ETF à partir d'un montant minimum d'un euro. Un plan d'investissement ETF peut être exécuté chaque semaine, toutes les deux semaines, chaque mois ou chaque trimestre. Chez N26, les plans d'investissement ETF sont exécutés via Tradegate
|Services proposés
|Frais
|Facile à déclarer
|Montant d'investissement minimum
|1,00 €
|Montant d'investissement maximum
|—
|Intervalle d'exécution
|hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuelle, trimestrielle
|Dates d'exécution
|03 / 16
|Exécution du plan d'investissement
|par prestataire : Upvest
|Prélèvement automatique depuis des comptes tiers
|Dynamisation
|Plan de versement possible
|Réinvestissement automatique des dividendes
|Interface de bureau
|Application mobile
„Une offre très intéressante pour ceux qui épargnent via des ETF“
N26 propose plus de 2 000 plans d'investissement en ETF, tous accessibles sans frais. Tu peux commencer dès 1 euro par mois. Un réinvestissement automatique des distributions est également proposé. Par contre, cette fonctionnalité n'est accessible que via l'appli et le prélèvement automatique ou l'ajustement dynamique du montant d'épargne ne sont pas encore disponibles pour le moment. Dans l'ensemble, j'attribue à l'offre de N26 la meilleure note : « Excellent ».
Comparaison des plans d'investissement en ETF de N26
Ici, vous pouvez comparer le plan d'investissement en ETF de N26 avec d'autres fournisseurs.
|Offre
|Nombre d'ETF
|2 228
|1 744
|ETF gratuits
|2 228
|1 744
|Frais
|Modèle de prix standard
|0,00
|0,00 €
|Gestion du compte-titres
0,00 €
0,00 €
|Service
|Facile à déclarer
|Montant d'investissement minimum
|1,00 €
|1,00 €
|Montant d'investissement maximum
|—
|5 000,00 €
|Intervalle d'exécution
|hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuelle, trimestrielle
|mensuelle, bimestrielle, trimestrielle, semestrielle, annuelle
|Dates d'exécution
|03 / 16
|01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
|Exécution du plan d'investissement
|par prestataire : Upvest
|Gettex (Bourse de Munich)
|Prélèvement automatique depuis un compte tiers
|Dynamisation
|Plan de versement possible
|Réinvestissement automatique des dividendes
|Prestations supplémentaires
|Interface de bureau
|Application mobile
|Investissement dans un PEE possible
|Résultat
EXCELLENT
EXCELLENT
Source : extraETF, à la date du : 17 sept. 2026.
L'offre de plan d'investissement en ETF N26 par classe d'actifs
Voici comment l'offre d'ETF de N26 se répartit sur les classes d'actifs. En cliquant sur le chiffre indiqué, vous serez redirigé vers la recherche d'ETF et vous pourrez analyser les ETF plus en détail.
Comparatif des plans d'investissement en ETF
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L'offre de plan d'investissement en ETF N26 par fournisseur d'ETF
Voici comment l'offre d'ETF de N26 se répartit entre les fournisseurs d'ETF. En cliquant sur le chiffre indiqué, vous serez redirigé vers la recherche d'ETF et vous pourrez analyser les ETF plus en détail.
Qu'est-ce qu'un plan d'investissement en ETF ?
Vous n'êtes pas familier avec les plans d'investissement en ETF et souhaitez savoir ils fonctionnent ? Vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur les plans d'investissement en ETF dans nos Ressources.
À propos de N26
N26 a été fondée en 2013 et, selon ses propres déclarations, a été la première banque 100 % mobile à obtenir une licence bancaire allemande complète de la BaFin. Depuis 2019, N26 est disponible sur 24 marchés en Europe. La vision de N26 est d’aider les gens à améliorer leur relation avec l’argent.
Créez votre plan d'investissement
Voici comment vous pouvez créer votre plan d'investissement en ETF chez N26.
Ouvrir un compte-titres : Vous devez d'abord ouvrir un compte-titres chez N26. L'ouverture ne prend que quelques minutes. Après une identification par vidéo, vous pourrez commencer à investir.
Choisir un ETF : Choisissez maintenant un ETF approprié pour votre plan d'investissement en ETF. Veillez à ce que l'ETF soit proposé par N26 dans le cadre d'un plan d'investissement en ETF.
Créer un plan d'investissement : Connectez-vous à votre compte-titres N26 et accédez à l'ETF désiré. En cliquant sur le bouton "Créer un plan d'investissement", vous pouvez créer votre plan d'investissement en ETF. Pour cela, vous aurez besoin du montant du taux d'épargne et de la date d'exécution souhaitée. Décidez également si le taux d'épargne doit être prélevé sur votre solde N26 ou sur votre compte de compensation.
Confirmer le plan d'investissement en ETF : Il ne vous reste plus qu'à confirmer la mise en place de votre plan d'investissement en ETF.
Souscrire un plan d'investissement en ETF chez N26
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Questions fréquentes sur le plan d'investissement en ETF de N26
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