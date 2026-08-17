Évaluation du plan d'investissement en ETF Mintos

„Mintos propose une offre de plans d'investissement fiable et gratuite.“

Mintos propose plus de 1 000 plans d'investissement en ETF, tous accessibles sans frais. Le montant minimum d'investissement est de 1 euro, la gestion du compte-titres est gratuite et tu peux gérer ton compte aussi bien depuis ton ordinateur que via une appli pour smartphone.

Au final, l'offre de Mintos obtient la note « Très bon » dans notre comparatif des plans d'investissement ETF.