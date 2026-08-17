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Évaluation du plan d'investissement en ETF Mintos

  • Plus de 1 000 plans d'investissement en ETF ( dont 1 000+ gratuits)
  • à partir d'1€ d'investissement
  • Gestion gratuite du compte-titres

Dans ce rapport , nous avons analysé et évalué le plan d'investissement en ETF Mintos. Nous avons comparé ses coûts, son offre de produits et ses services.

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MEILLEURE NOTE
Mintos
TRÈS BON
Vers le fournisseur *
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“Mintos propose une offre de plans d'investissement fiable et gratuite.”

Markus Jordan, extraETF

Évaluation du plan d'investissement en ETF Mintos

Bild von extraETF Gründer Markus Jordanpar
Mis à jour le 20 août 2026

Dans cette évaluation, nous avons analysé le plan d'investissement en ETF du courtier Mintos Découvrez comment le plan d'investissement en ETF de Mintos a été noté sur son offre, ses frais et ses services. La somme des résultats de ces trois rubriques donnent son évaluation finale. Grâce à notre calcul comparatif, vous pouvez comparer l'offre de Mintos à celle d'autres fournisseurs.

L'offre du plan d'investissement en ETF de Mintos

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ÉvaluationLes critères de notre évaluation

L'offre du plan d'investissement ETF de Mintos comprend plus de 1 000 ETF. Tous les plans d'investissement ETF sont gérés sans frais. Cette offre te permet de te constituer facilement un portefeuille d'ETF peu coûteux et largement diversifié.

OffreNombre d'ETFETF gratuits
Tous les ETF éligibles au plan d'investissement 911 911
dont ETF Actions 637 637
dont ETF Obligations 241 241
Plus d'informations
Mintos
TRÈS BON
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Les frais du plan d'investissement en ETF de Mintos

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ÉvaluationLes critères de notre évaluation

Sur Mintos, les investisseurs n'ont pas à s'inquiéter des frais élevés. Tous les plans d'investissement en ETF sont gérés sans frais. La gestion du compte-titres est également gratuite.

Frais de gardeFrais
Frais de gestion du compte-titres
0,00 €
Frais d'exécution du plan d'investissement en ETFFrais
Modèle de prix standard 0,00 €
Nombre d'ETF gratuits 911
Autres promotions de plan d'investissement en ETF
Exemple de frais pour le plan d'investissement en ETF MintosFrais d'exécution du plan d'investissement
Plan d'investissement en ETF de 25,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 50,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 100,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 150,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 200,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 250,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 300,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 350,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 400,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 450,00 €0,00 €
Plan d'investissement en ETF de 500,00 €0,00 €

Le service du plan d'investissement en ETF de Mintos

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Sur Mintos, tu peux souscrire à des plans d'investissement ETF à partir d'un montant minimum de 1 euro. Un plan d'investissement ETF peut être exécuté chaque semaine, toutes les deux semaines, chaque mois ou chaque trimestre. Chez Mintos, les plans d'investissement ETF sont exécutés via Tradegate au moment le plus tôt possible.

Services proposésFrais
Facile à déclarer
Montant d'investissement minimum1,00 €
Montant d'investissement maximum1 000 000,00 €
Intervalle d'exécutionhebdomadaire, bihebdomadaire, mensuelle, trimestrielle
Dates d'exécutionAu choix du client
Exécution du plan d'investissementTradegate (heure la plus tôt)
Prélèvement automatique depuis des comptes tiers
Dynamisation
Plan de versement possible
Réinvestissement automatique des dividendes
Interface de bureau
Application mobile
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Markus Jordan, extraETF

„Mintos propose une offre de plans d'investissement fiable et gratuite.“

Mintos propose plus de 1 000 plans d'investissement en ETF, tous accessibles sans frais. Le montant minimum d'investissement est de 1 euro, la gestion du compte-titres est gratuite et tu peux gérer ton compte aussi bien depuis ton ordinateur que via une appli pour smartphone.

Au final, l'offre de Mintos obtient la note « Très bon » dans notre comparatif des plans d'investissement ETF.

Ouvrez un compte-titres Mintos dès maintenant !

Comparaison des plans d'investissement en ETF de Mintos

Ici, vous pouvez comparer le plan d'investissement en ETF de Mintos avec d'autres fournisseurs.

SÉLECTIONNEZ UN FOURNISSEUR À COMPARER
Mintos vs Scalable Capital Mintos vs Trade Republic
Offre
Nombre d'ETF 911 1 739
ETF gratuits 911 1 739
Frais
Modèle de prix standard0,00 €0,00 €
Gestion du compte-titres
0,00 €
0,00 €
Service
Facile à déclarer
Montant d'investissement minimum1,00 €1,00 €
Montant d'investissement maximum1 000 000,00 €5 000,00 €
Intervalle d'exécutionhebdomadaire, bihebdomadaire, mensuelle, trimestriellemensuelle, bimestrielle, trimestrielle, semestrielle, annuelle
Dates d'exécutionAu choix du client01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
Exécution du plan d'investissementTradegate (heure la plus tôt)Gettex (Bourse de Munich)
Prélèvement automatique depuis un compte tiers
Dynamisation
jusqu' à 8%
Plan de versement possible
Réinvestissement automatique des dividendes
Prestations supplémentaires
Interface de bureau
Application mobile
Investissement dans un PEE possible
Résultat

Source : extraETF, à la date du : 12 août 2026.

L'offre de plan d'investissement en ETF Mintos par classe d'actifs

Voici comment l'offre d'ETF de Mintos se répartit sur les classes d'actifs. En cliquant sur le chiffre indiqué, vous serez redirigé vers la recherche d'ETF et vous pourrez analyser les ETF plus en détail.

Classe d'actifsNombre d'ETF éligibles au plan d'investissementNombre d'ETF en actions éligibles au plan d'investissement
Actions
 637 637
Obligations
 241 241
Matières premières
 9 9
Marché monétaire
 10 10
Portefeuille
 3 3
Immobilier
 11 11

Comparatif des plans d'investissement en ETF

Accédez à notre comparatif des plans d'investissement en ETF et découvrez les fournisseurs de plans d'investissement en ETF que nous recommandons.

Vers le comparatif des plans d'investissement en ETF

L'offre de plan d'investissement en ETF Mintos par fournisseur d'ETF

Voici comment l'offre d'ETF de Mintos se répartit entre les fournisseurs d'ETF. En cliquant sur le chiffre indiqué, vous serez redirigé vers la recherche d'ETF et vous pourrez analyser les ETF plus en détail.

Fournisseur d'ETFNombre d'ETF éligibles au plan d'investissementNombre d'ETF actions éligibles au plan d'investissement
iShares
 330 330
Amundi
 180 180
Xtrackers
 108 108
State Street SPDR
 52 52
UBS
 51 51
Vanguard
 46 46
Invesco
 34 34
HSBC
 23 23
BNP Paribas Easy
 21 21
LGIM
 18 18
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Qu'est-ce qu'un plan d'investissement en ETF ?

Vous n'êtes pas familier avec les plans d'investissement en ETF et souhaitez savoir ils fonctionnent ? Vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur les plans d'investissement en ETF dans nos Ressources.

Comment fonctionnent les plans d'investissement en ETF

À propos de Mintos

Mintos est un opérateur basé en Lettonie, fondé en 2014 par Martins Sulte et Martins Valters en tant que marketplace de prêts entre particuliers. Depuis 2023, il propose également des investissements dans des ETF et des obligations. Mintos se positionne comme une plateforme d’investissement multi-actifs qui souhaite permettre à ses utilisateurs de prendre des décisions d’investissement individuelles. Aujourd’hui, Mintos dispose d’une équipe internationale composée de personnes originaires de plus de 20 pays et possède des bureaux à Riga et à Berlin.

Créez votre plan d'investissement

Voici comment vous pouvez créer votre plan d'investissement en ETF chez Mintos.

1

Ouvrir un compte-titres : Vous devez d'abord ouvrir un compte-titres chez Mintos. L'ouverture ne prend que quelques minutes. Après une identification par vidéo, vous pourrez commencer à investir.

2

Choisir un ETF : Choisissez maintenant un ETF approprié pour votre plan d'investissement en ETF. Veillez à ce que l'ETF soit proposé par Mintos dans le cadre d'un plan d'investissement en ETF.

3

Créer un plan d'investissement : Connectez-vous à votre compte-titres Mintos et accédez à l'ETF désiré. En cliquant sur le bouton "Créer un plan d'investissement", vous pouvez créer votre plan d'investissement en ETF. Pour cela, vous aurez besoin du montant du taux d'épargne et de la date d'exécution souhaitée. Décidez également si le taux d'épargne doit être prélevé sur votre solde Mintos ou sur votre compte de compensation.

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Confirmer le plan d'investissement en ETF : Il ne vous reste plus qu'à confirmer la mise en place de votre plan d'investissement en ETF.

Souscrire un plan d'investissement en ETF chez Mintos

L'offre de plan d'investissement ETF de Mintos t'a convaincu ? Commence dès maintenant à te constituer un patrimoine.

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Questions fréquentes sur le plan d'investissement en ETF de Mintos

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