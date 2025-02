Dans le domaine de la biotechnologie, il existe un certain nombre d'entreprises connues et importantes qui jouent un rôle majeur dans ce secteur. Parmi les entreprises leaders, on trouve Gilead Sciences, Biogen, Alnylam Pharmaceuticals et BioNTech. Ces entreprises sont des composants importants des ETF Biotechnologie en raison de leurs technologies innovantes et de leur rôle central dans le secteur de la biotechnologie.