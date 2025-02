Outre les ETF Afrique, il existe plusieurs alternatives que les investisseurs peuvent envisager pour diversifier leur portefeuille et profiter des opportunités de croissance dans les marchés émergents. Voici quelques-unes des principales alternatives :

1. les ETF MSCI Frontier Markets

Ces ETF investissent dans des pays qui se trouvent à un stade précoce de développement, mais qui ont déjà atteint une certaine maturité sur le marché. Un exemple est l'iShares MSCI Frontier 100 ETF, qui reproduit l'indice MSCI Frontier Markets 100.

2. les ETF sur les marchés émergents

Les ETF sur les marchés émergents offrent une large diversification sur différents marchés émergents du monde entier. Ils sont moins spécifiques que les ETF sur l'Afrique et comprennent souvent des pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe de l'Est. Un exemple connu est l'indice MSCI Emerging Markets.

3. les ETF Pan Africa

Ces ETF se concentrent sur l'ensemble du continent africain et offrent une large diversification sur différents pays africains. Un exemple est l'Amundi Pan Africa UCITS ETF, qui constitue une bonne alternative aux ETFs purement nationaux.

4. les ETF MSCI South Africa

Pour les investisseurs qui souhaitent investir spécifiquement sur le marché sud-africain, les ETF sur l'indice MSCI South Africa sont un bon choix. Ces ETF se concentrent sur les entreprises les plus grandes et les plus liquides d'Afrique du Sud.

5. les ETF MSCI ACWI

L'indice MSCI All Countries World (ACWI) comprend des actions de pays industrialisés et de pays émergents du monde entier. Les ETF sur cet indice offrent une très large diversification et comprennent également une petite part d'actions africaines.