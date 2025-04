Le meilleur ETF TecDAX dépend des objectifs d'investissement individuels. Un ETF peu coûteux et liquide, qui reproduit exactement l'indice TecDAX, est généralement un bon choix. Pour cela, les investisseurs doivent tenir compte non seulement des frais de gestion annuels (ratio de frais totaux), mais aussi des frais de négociation et du spread qui s'applique à l'achat et à la vente de l'ETF.

Les ETF TecDAX à réplication physique offrent une sécurité supplémentaire grâce à la possession directe d'actions, car ils détiennent réellement les titres contenus dans l'indice. Cela peut être considéré comme moins risqué par rapport aux ETF à réplication synthétique qui utilisent un swap pour reproduire le rendement de l'indice.

L'écart de suivi, c'est-à-dire l'écart entre le rendement de l'ETF et le rendement de l'indice, est également important. Un ETF avec un faible écart de suivi reproduit plus précisément l'indice TecDAX.

Tous les ETF TecDAX peuvent être analysés plus en détail via la recherche d'ETF afin de comparer les différentes données concernant les coûts, la taille du fonds, la méthode de réplication, la liquidité et l'écart de suivi.