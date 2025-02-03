ETFs Grande-Bretagne

Investir dans les ETF britanniques
Quel est le meilleur ETF britannique ?
Avec certains ETFs de pays, tu peux investir dans des pays comme la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, qui se compose de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande du Nord, a été remplacée en 2022 par l'Inde à la cinquième place de l'économie mondiale, mais elle occupe désormais la sixième place. La Grande-Bretagne est considérée comme une nation importatrice et exportatrice importante. Le Brexit a entraîné des changements pour l'économie de la Grande-Bretagne, qui présentent à la fois des opportunités et des risques.
Nous te montrons dans quelles catégories les ETFs britanniques sont les plus performants et quels sont les avantages et les inconvénients de ces ETFs. Tu peux ainsi déterminer quel ETF britannique te convient le mieux.
Faits sur la Grande-Bretagne
rund 67,5 Millionen
243.820 km²
4
rund 3,34 Billionen US-Dollar (Stand: 2023)
Source : extraETF, à la date du : 11 juin 2024.
Les ETF britanniques sont-ils utiles ?
Oui, il peut être judicieux d'investir dans un ETF britannique, car le pays compte de nombreuses entreprises fortes et grandes, appartenant notamment aux secteurs de la finance, des biens de consommation de base et de la santé. Ce sont justement ces concentrations dans les ETF britanniques qui peuvent représenter un risque de concentration. La proximité de l'Union européenne peut également être considérée comme un avantage. De plus, la Grande-Bretagne ne prélève pas d'impôt à la source. L'un des principaux indices d'actions britanniques est l'indice FTSE 100.
Attention : un investissement dans un ETF britannique limite ton investissement à un seul pays. Ta diversification n'est donc pas mondiale, ce qui peut augmenter ton risque d'investissement. Avant d'investir, il est donc nécessaire d'avoir de solides connaissances financières et de vérifier individuellement l'adéquation de chaque produit.
Comparaison des ETF britanniques
Tu trouveras ici les meilleurs ETF britanniques. Lesquels de ces ETF ont historiquement généré les meilleurs rendements ? Lesquels ont les coûts les plus bas ou le plus grand volume de fonds ?
Les informations contenues dans le tableau ci-dessous répondent à ces questions et à bien d'autres, de sorte que tu puisses finalement prendre une décision éclairée.
Comparaison des performances des meilleurs ETF britanniques
Comment se sont comportés les différents ETF de Grande-Bretagne en comparaison jusqu'à présent ? Ici, tu peux comparer l'évolution des valeurs de différents ETF britanniques sur un graphique.
Attention : l'évolution historique des cours n'offre aucune garantie pour l'avenir.
Où puis-je acheter des ETF britanniques ?
Les ETF de Grande-Bretagne peuvent être achetés par exemple auprès de banques ou de courtiers en ligne. Il est possible de créer un plan d'épargne ETF ou de faire un achat unique. Les fournisseurs peuvent avoir une sélection différente d'ETF dans leur offre. Pour acheter des ETF, tu dois d'abord ouvrir un compte-titres.
Comparaison des plus gros ETFs britanniques
Tu trouveras ici une comparaison des plus grands ETF de Grande-Bretagne. Un ETF doit avoir un volume de fonds d'au moins 100 millions d'euros pour qu'il soit rentable pour le fournisseur d'ETF. Cela réduit ton risque que l'ETF soit fermé.
Dernières nouvelles sur les ETFs britanniques
Tu trouveras ici les dernières actualités sur les ETF britanniques.
Plans d'épargne en ETF sur les ETF britanniques
Le tableau suivant te mènera à notre comparatif de plans d'épargne en ETF, qui te permettra de trouver exactement les plans d'épargne en ETF qui te conviennent le mieux.
Avantages des ETF britanniques
Nous avons résumé ici les principaux avantages des ETF britanniques. Tu dois tenir compte de ces points.
- Diversifié : Une large répartition au sein de l'ETF des entreprises britanniques de différents secteurs.
- Souvent des groupes mondiaux orientés vers le monde : de nombreuses entreprises britanniques, surtout les grandes capitalisations, sont des groupes mondiaux établis.
- Faibles coûts : faibles ratios de coûts des ETFs britanniques. Aussi souvent par rapport à de nombreux autres ETF.
- Marché boursier établi : avec la métropole financière de Londres, le marché boursier britannique est l'un des plus importants au monde. Cependant, il n'est pas garanti qu'il en soit toujours ainsi à l'avenir.
- Opportunités liées au Brexit : le Brexit peut représenter une opportunité pour l'économie britannique.
Inconvénients des ETF britanniques
Nous avons résumé ici les principaux inconvénients des ETF britanniques. Tu dois tenir compte de ces points.
- Unseul pays : un indice de la Grande-Bretagne se concentre généralement sur les entreprises d'un seul pays, ce qui peut représenter un risque de concentration.
- Principalement des grandes entreprises : Les ETFs de Grande-Bretagne se concentrent souvent sur les grandes et moyennes entreprises, de sorte qu'il est difficile de profiter des opportunités des petites entreprises.
- Risques liés au Brexit : le Brexit peut représenter un risque pour l'économie britannique.
Conclusion :Des opportunités malgré le Brexit
Les ETFs britanniques, comme l'indice FTSE 100, se concentrent fortement sur les secteurs de la finance, des biens de consommation de base et de la santé. L'accent est mis sur les grandes et moyennes entreprises. Tout cela peut représenter un gros risque. Le Brexit est aussi souvent considéré comme un risque, mais il peut aussi offrir de grandes opportunités. En général, la proximité de l'UE, le marché des capitaux bien développé et l'absence d'impôt à la source peuvent aussi rendre la Grande-Bretagne intéressante pour de nombreux investisseurs.
Dans l'ensemble, avec les ETF britanniques, tu dois être conscient que tu n'investis que dans un seul pays, ce qui peut réduire ta diversification et augmenter ton risque. Dans le cadre d'un portefeuille largement diversifié et avec suffisamment de connaissances financières en amont, les ETF britanniques peuvent souvent offrir de grandes opportunités pour l'avenir.
Questions fréquentes sur les ETF britanniques
Remarque sur l'affiliation
