Avec certains ETFs pays, tu peux investir dans des pays comme l'Australie. L'Australie possède de nombreuses matières premières comme l'uranium, le plomb ou le zinc, mais on y extrait aussi du gaz naturel, du manganèse, du cuivre, du pétrole ou des diamants. De plus, le pays se trouve géographiquement dans une région prometteuse du monde et son économie est étroitement liée à celle des nations économiques asiatiques émergentes.

Nous te montrons dans quelles catégories les différents ETFs d'Australie sont les plus performants et quels sont les avantages et les inconvénients de ces ETFs. Tu peux ainsi déterminer quel ETF d'Australie te convient le mieux.