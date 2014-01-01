extraETF - ETFs, suivi de portefeuille, gestion de patrimoine
Portefeuille Vanguard 70-30

100 %Part d'actions
0,15 % p.a.TER du portefeuille
1 janv. 2014Date de début
2Nombre d'ETF
Description

La combinaison du FTSE Developed World et du FTSE Emerging Markets est très connue et appréciée. Cette répartition est choisie car le FTSE Developed World n’investit que dans les pays industrialisés. En ajoutant un investissement dans le FTSE Emerging Markets, il est possible de couvrir environ 85 % du marché mondial des actions par capitalisation boursière avec cette combinaison.

Une répartition recommandée est d’investir 70 % dans l’indice mondial et les 30 % restants dans les marchés émergents.

Indicateurs de rendement

1 mois+2,12 %
3 mois+6,99 %
6 mois-2,50 %
Année en cours-0,18 %
1 an+16,02 %
3 ans+29,27 % (9,13 % p.a.)
5 ans+67,73 % (10,98 % p.a.)
Depuis la création (1 janv. 2014)+153,98 % (8,97 % p.a.)

Indicateurs clés du portefeuille

Nombre d'ETF2
Coûts du portefeuille (TER)0,15 % p.a.
Distribution anuelle actuelle1,83 %
Création du portefeuille1 janv. 2014

ETF utilisés

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist)
70,00 %
Autre
Autre
+1,55 %
0,12 %
Actions
2
 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
30,00 %
Autre
Autre
+2,59 %
0,22 %
Actions
3
Nom
Pondération
Région
Pays
Stratégie
Rendement de distribution
TER
Classe d'actifs
Réplication
Rendement du portefeuille modèle

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Rendement annuelDistribution annuelle
20251,9 %-0,3 %-5,2 %-4,3 %4,7 %1,3 %4,7 %1,1 %-0,18 %1,83 %
20241,5 %4,2 %2,5 %-1,3 %2,0 %2,8 %0,6 %1,2 %3,1 %-0,4 %4,3 %-0,3 %23,46 %2,06 %
20235,0 %-0,7 %0,8 %-0,5 %1,4 %2,9 %2,7 %-1,5 %-2,0 %-3,6 %4,7 %2,6 %14,80 %2,22 %
2022-3,4 %-3,2 %3,0 %-3,0 %-1,9 %-5,5 %7,0 %-0,8 %-7,4 %1,6 %2,8 %-5,3 %-13,33 %2,07 %
20210,6 %0,3 %2,6 %0,6 %0,4 %3,5 %-1,1 %2,4 %-2,1 %4,2 %-0,8 %3,2 %22,45 %1,98 %
2020-0,7 %-7,4 %-15,5 %14,1 %4,6 %1,8 %0,7 %3,3 %-2,1 %-1,1 %7,4 %2,4 %6,08 %
20197,7 %2,9 %2,4 %2,0 %-5,6 %4,8 %1,2 %-1,2 %2,7 %1,8 %2,5 %3,4 %27,23 %
20182,3 %-1,6 %-1,7 %3,4 %2,0 %-2,3 %3,1 %0,5 %0,7 %-5,3 %1,6 %-8,3 %-6,52 %
2017-0,4 %4,6 %-0,3 %-0,6 %-1,3 %-1,9 %-1,0 %-0,3 %1,2 %2,8 %-1,3 %1,7 %9,35 %
2016-6,2 %-0,6 %2,1 %1,5 %2,7 %1,4 %3,6 %0,6 %0,2 %0,9 %4,0 %3,5 %12,30 %

