Portefeuille Vanguard 70-30
Description
La combinaison du FTSE Developed World et du FTSE Emerging Markets est très connue et appréciée. Cette répartition est choisie car le FTSE Developed World n’investit que dans les pays industrialisés. En ajoutant un investissement dans le FTSE Emerging Markets, il est possible de couvrir environ 85 % du marché mondial des actions par capitalisation boursière avec cette combinaison.
Une répartition recommandée est d’investir 70 % dans l’indice mondial et les 30 % restants dans les marchés émergents.
Indicateurs de rendement
|1 mois
|+2,12 %
|3 mois
|+6,99 %
|6 mois
|-2,50 %
|Année en cours
|-0,18 %
|1 an
|+16,02 %
|3 ans
|+29,27 % (9,13 % p.a.)
|5 ans
|+67,73 % (10,98 % p.a.)
|Depuis la création (1 janv. 2014)
|+153,98 % (8,97 % p.a.)
Indicateurs clés du portefeuille
|Nombre d'ETF
|2
|Coûts du portefeuille (TER)
|0,15 % p.a.
|Distribution anuelle actuelle
|1,83 %
|Création du portefeuille
|1 janv. 2014
Performance
Évolution des cours du Portefeuille Vanguard 70-30.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Rendement du portefeuille modèle
|Janv.
|Févr.
|Mars
|Avr.
|Mai
|Juin
|Juil.
|Août
|Sept.
|Oct.
|Nov.
|Déc.
|Rendement annuel
|Distribution annuelle
|2025
|1,9 %
|-0,3 %
|-5,2 %
|-4,3 %
|4,7 %
|1,3 %
|4,7 %
|1,1 %
|—
|—
|—
|—
|-0,18 %
|1,83 %
|2024
|1,5 %
|4,2 %
|2,5 %
|-1,3 %
|2,0 %
|2,8 %
|0,6 %
|1,2 %
|3,1 %
|-0,4 %
|4,3 %
|-0,3 %
|23,46 %
|2,06 %
|2023
|5,0 %
|-0,7 %
|0,8 %
|-0,5 %
|1,4 %
|2,9 %
|2,7 %
|-1,5 %
|-2,0 %
|-3,6 %
|4,7 %
|2,6 %
|14,80 %
|2,22 %
|2022
|-3,4 %
|-3,2 %
|3,0 %
|-3,0 %
|-1,9 %
|-5,5 %
|7,0 %
|-0,8 %
|-7,4 %
|1,6 %
|2,8 %
|-5,3 %
|-13,33 %
|2,07 %
|2021
|0,6 %
|0,3 %
|2,6 %
|0,6 %
|0,4 %
|3,5 %
|-1,1 %
|2,4 %
|-2,1 %
|4,2 %
|-0,8 %
|3,2 %
|22,45 %
|1,98 %
|2020
|-0,7 %
|-7,4 %
|-15,5 %
|14,1 %
|4,6 %
|1,8 %
|0,7 %
|3,3 %
|-2,1 %
|-1,1 %
|7,4 %
|2,4 %
|6,08 %
|—
|2019
|7,7 %
|2,9 %
|2,4 %
|2,0 %
|-5,6 %
|4,8 %
|1,2 %
|-1,2 %
|2,7 %
|1,8 %
|2,5 %
|3,4 %
|27,23 %
|—
|2018
|2,3 %
|-1,6 %
|-1,7 %
|3,4 %
|2,0 %
|-2,3 %
|3,1 %
|0,5 %
|0,7 %
|-5,3 %
|1,6 %
|-8,3 %
|-6,52 %
|—
|2017
|-0,4 %
|4,6 %
|-0,3 %
|-0,6 %
|-1,3 %
|-1,9 %
|-1,0 %
|-0,3 %
|1,2 %
|2,8 %
|-1,3 %
|1,7 %
|9,35 %
|—
|2016
|-6,2 %
|-0,6 %
|2,1 %
|1,5 %
|2,7 %
|1,4 %
|3,6 %
|0,6 %
|0,2 %
|0,9 %
|4,0 %
|3,5 %
|12,30 %
|—
