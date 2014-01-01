Portefeuille Vanguard 70-30

Description

La combinaison du FTSE Developed World et du FTSE Emerging Markets est très connue et appréciée. Cette répartition est choisie car le FTSE Developed World n’investit que dans les pays industrialisés. En ajoutant un investissement dans le FTSE Emerging Markets, il est possible de couvrir environ 85 % du marché mondial des actions par capitalisation boursière avec cette combinaison.

Une répartition recommandée est d’investir 70 % dans l’indice mondial et les 30 % restants dans les marchés émergents.