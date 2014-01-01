extraETF - ETFs, suivi de portefeuille, gestion de patrimoine
Portefeuille Vanguard 60-40

100 %Part d'actions
0,16 % p.a.TER du portefeuille
1 janv. 2014Date de début
2Nombre d'ETF
Description

Une combinaison très connue et appréciée est celle entre le FTSE Developed World et le FTSE Emerging Markets. Cette répartition est motivée par le fait que le FTSE Developed World investit exclusivement dans les pays industrialisés. En ajoutant un investissement supplémentaire dans le FTSE Emerging Markets, il est possible de couvrir environ 85 % du marché boursier mondial investissable selon la capitalisation boursière.

Une répartition basée sur le produit intérieur brut (PIB) mondial suggère un poids d'environ 60 % pour les pays industrialisés et 40 % pour les marchés émergents.

Indicateurs de rendement

1 mois+2,25 %
3 mois+6,83 %
6 mois-1,93 %
Année en cours+0,17 %
1 an+16,21 %
3 ans+27,58 % (8,69 % p.a.)
5 ans+62,14 % (10,23 % p.a.)
Depuis la création (1 janv. 2014)+140,68 % (8,43 % p.a.)

Indicateurs clés du portefeuille

Nombre d'ETF2
Coûts du portefeuille (TER)0,16 % p.a.
Distribution anuelle actuelle1,93 %
Création du portefeuille1 janv. 2014

Performance

Évolution des cours du Portefeuille Vanguard 60-40.

Régions ou classes d'actifs

Répartition par classes d'actifs/régions.

ETF utilisés

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist)
60,00 %
Autre
Autre
+1,55 %
0,12 %
Actions
2
 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
40,00 %
Autre
Autre
+2,59 %
0,22 %
Actions
3
Nom
Pondération
Région
Pays
Stratégie
Rendement de distribution
TER
Classe d'actifs
Réplication
Plans d'investissement

Rendement du portefeuille modèle

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Rendement annuelDistribution annuelle
20251,7 %-0,2 %-4,8 %-4,4 %4,5 %1,4 %4,7 %1,2 %0,17 %1,93 %
20241,1 %4,3 %2,4 %-0,8 %1,6 %2,7 %0,4 %0,9 %3,8 %-0,6 %3,5 %-0,0 %22,88 %2,14 %
20234,9 %-1,1 %0,5 %-0,8 %1,2 %2,8 %2,9 %-1,9 %-1,8 %-3,7 %4,5 %2,6 %13,21 %2,29 %
2022-2,9 %-3,3 %2,4 %-2,8 %-1,9 %-5,1 %6,2 %-0,3 %-7,5 %0,7 %3,2 %-5,0 %-13,26 %2,18 %
20211,0 %0,1 %2,1 %0,4 %0,5 %3,3 %-1,8 %2,4 %-2,0 %3,9 %-0,8 %2,8 %20,10 %2,04 %
2020-1,1 %-7,0 %-15,6 %13,8 %4,1 %2,1 %1,0 %2,9 %-2,1 %-0,6 %7,0 %2,5 %5,89 %
20197,6 %2,6 %2,4 %1,8 %-5,7 %4,6 %1,1 %-1,3 %2,6 %1,8 %2,3 %3,7 %26,35 %
20182,8 %-1,6 %-1,8 %3,0 %1,5 %-2,7 %3,2 %-0,0 %0,6 %-5,3 %1,8 %-7,9 %-6,89 %
2017-0,1 %4,6 %-0,2 %-0,6 %-1,3 %-1,9 %-0,7 %-0,0 %0,9 %2,8 %-1,5 %2,0 %10,14 %
2016-6,2 %-0,5 %2,7 %1,5 %2,4 %1,9 %3,7 %0,7 %0,3 %1,1 %3,4 %3,3 %12,89 %

