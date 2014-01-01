Portefeuille Vanguard 60-40
Description
Une combinaison très connue et appréciée est celle entre le FTSE Developed World et le FTSE Emerging Markets. Cette répartition est motivée par le fait que le FTSE Developed World investit exclusivement dans les pays industrialisés. En ajoutant un investissement supplémentaire dans le FTSE Emerging Markets, il est possible de couvrir environ 85 % du marché boursier mondial investissable selon la capitalisation boursière.
Une répartition basée sur le produit intérieur brut (PIB) mondial suggère un poids d'environ 60 % pour les pays industrialisés et 40 % pour les marchés émergents.
Indicateurs de rendement
|1 mois
|+2,25 %
|3 mois
|+6,83 %
|6 mois
|-1,93 %
|Année en cours
|+0,17 %
|1 an
|+16,21 %
|3 ans
|+27,58 % (8,69 % p.a.)
|5 ans
|+62,14 % (10,23 % p.a.)
|Depuis la création (1 janv. 2014)
|+140,68 % (8,43 % p.a.)
Indicateurs clés du portefeuille
|Nombre d'ETF
|2
|Coûts du portefeuille (TER)
|0,16 % p.a.
|Distribution anuelle actuelle
|1,93 %
|Création du portefeuille
|1 janv. 2014
Performance
Évolution des cours du Portefeuille Vanguard 60-40.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Rendement du portefeuille modèle
|Janv.
|Févr.
|Mars
|Avr.
|Mai
|Juin
|Juil.
|Août
|Sept.
|Oct.
|Nov.
|Déc.
|Rendement annuel
|Distribution annuelle
|2025
|1,7 %
|-0,2 %
|-4,8 %
|-4,4 %
|4,5 %
|1,4 %
|4,7 %
|1,2 %
|—
|—
|—
|—
|0,17 %
|1,93 %
|2024
|1,1 %
|4,3 %
|2,4 %
|-0,8 %
|1,6 %
|2,7 %
|0,4 %
|0,9 %
|3,8 %
|-0,6 %
|3,5 %
|-0,0 %
|22,88 %
|2,14 %
|2023
|4,9 %
|-1,1 %
|0,5 %
|-0,8 %
|1,2 %
|2,8 %
|2,9 %
|-1,9 %
|-1,8 %
|-3,7 %
|4,5 %
|2,6 %
|13,21 %
|2,29 %
|2022
|-2,9 %
|-3,3 %
|2,4 %
|-2,8 %
|-1,9 %
|-5,1 %
|6,2 %
|-0,3 %
|-7,5 %
|0,7 %
|3,2 %
|-5,0 %
|-13,26 %
|2,18 %
|2021
|1,0 %
|0,1 %
|2,1 %
|0,4 %
|0,5 %
|3,3 %
|-1,8 %
|2,4 %
|-2,0 %
|3,9 %
|-0,8 %
|2,8 %
|20,10 %
|2,04 %
|2020
|-1,1 %
|-7,0 %
|-15,6 %
|13,8 %
|4,1 %
|2,1 %
|1,0 %
|2,9 %
|-2,1 %
|-0,6 %
|7,0 %
|2,5 %
|5,89 %
|—
|2019
|7,6 %
|2,6 %
|2,4 %
|1,8 %
|-5,7 %
|4,6 %
|1,1 %
|-1,3 %
|2,6 %
|1,8 %
|2,3 %
|3,7 %
|26,35 %
|—
|2018
|2,8 %
|-1,6 %
|-1,8 %
|3,0 %
|1,5 %
|-2,7 %
|3,2 %
|-0,0 %
|0,6 %
|-5,3 %
|1,8 %
|-7,9 %
|-6,89 %
|—
|2017
|-0,1 %
|4,6 %
|-0,2 %
|-0,6 %
|-1,3 %
|-1,9 %
|-0,7 %
|-0,0 %
|0,9 %
|2,8 %
|-1,5 %
|2,0 %
|10,14 %
|—
|2016
|-6,2 %
|-0,5 %
|2,7 %
|1,5 %
|2,4 %
|1,9 %
|3,7 %
|0,7 %
|0,3 %
|1,1 %
|3,4 %
|3,3 %
|12,89 %
|—
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.