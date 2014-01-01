Portefeuille Vanguard 60-40

Description

Une combinaison très connue et appréciée est celle entre le FTSE Developed World et le FTSE Emerging Markets. Cette répartition est motivée par le fait que le FTSE Developed World investit exclusivement dans les pays industrialisés. En ajoutant un investissement supplémentaire dans le FTSE Emerging Markets, il est possible de couvrir environ 85 % du marché boursier mondial investissable selon la capitalisation boursière.

Une répartition basée sur le produit intérieur brut (PIB) mondial suggère un poids d'environ 60 % pour les pays industrialisés et 40 % pour les marchés émergents.