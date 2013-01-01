Portefeuille 70-30 ETF Dividendes

Description

Ce portefeuille investit dans les indices de dividendes des principales régions économiques. La stratégie peut être mise en œuvre relativement facilement à l'aide des ETF SPDR. La pondération prévue est la suivante :

- 70 % dans les pays industrialisés

- 30 % dans les marchés émergents

Avec cette combinaison, les investisseurs ont pu obtenir jusqu'à présent une distribution annuelle d'environ 4 %.