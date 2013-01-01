extraETF - ETFs, suivi de portefeuille, gestion de patrimoine
Portefeuille 70-30 ETF Dividendes

100 %Part d'actions
0,48 % p.a.TER du portefeuille
1 janv. 2013Date de début
2Nombre d'ETF
Description

Ce portefeuille investit dans les indices de dividendes des principales régions économiques. La stratégie peut être mise en œuvre relativement facilement à l'aide des ETF SPDR. La pondération prévue est la suivante :

- 70 % dans les pays industrialisés
- 30 % dans les marchés émergents

Avec cette combinaison, les investisseurs ont pu obtenir jusqu'à présent une distribution annuelle d'environ 4 %.

Indicateurs de rendement

1 mois+1,10 %
3 mois+4,82 %
6 mois+0,64 %
Année en cours+0,47 %
1 an+11,13 %
3 ans+13,24 % (4,51 % p.a.)
5 ans+60,21 % (9,99 % p.a.)
Depuis la création (1 janv. 2013)+92,46 % (5,33 % p.a.)

Indicateurs clés du portefeuille

Nombre d'ETF2
Coûts du portefeuille (TER)0,48 % p.a.
Distribution anuelle actuelle4,01 %
Création du portefeuille1 janv. 2013

Performance

Évolution des cours du Portefeuille 70-30 ETF Dividendes.

Régions ou classes d'actifs

Répartition par classes d'actifs/régions.

ETF utilisés

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
70,00 %
Autre
Autre
Stratégie de dividendes
+4,31 %
0,45 %
Actions
2
 SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
30,00 %
Autre
Autre
Stratégie de dividendes
+3,92 %
0,55 %
Actions
2
Nom
Pondération
Région
Pays
Stratégie
Rendement de distribution
TER
Classe d'actifs
Réplication
Plans d'investissement

Rendement du portefeuille modèle

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Rendement annuelDistribution annuelle
2025-0,0 %1,7 %-2,5 %-4,3 %2,7 %1,3 %3,0 %1,5 %0,47 %4,01 %
2024-0,2 %1,6 %2,7 %-0,2 %2,4 %1,3 %3,5 %0,9 %1,9 %-0,3 %3,5 %-1,6 %16,39 %4,23 %
20232,9 %-1,2 %-2,5 %-0,5 %-2,3 %2,1 %3,6 %-2,0 %-1,7 %-4,0 %4,2 %3,6 %2,48 %4,36 %
20221,3 %-0,8 %2,9 %0,5 %1,4 %-4,7 %2,5 %-0,9 %-7,5 %1,3 %3,5 %-3,0 %-2,29 %4,27 %
20210,5 %2,2 %5,8 %0,6 %0,7 %-0,1 %-2,1 %1,2 %-0,8 %0,6 %-1,5 %4,2 %17,98 %3,97 %
2020-2,2 %-8,4 %-22,7 %13,5 %1,2 %-1,5 %-3,3 %2,1 %-0,5 %1,2 %9,1 %2,7 %-14,82 %
20196,7 %1,3 %1,2 %0,7 %-3,7 %3,6 %0,2 %-2,0 %4,9 %1,5 %0,6 %3,5 %19,35 %
20181,7 %-1,0 %-0,2 %2,2 %0,2 %-2,0 %3,5 %-1,5 %1,0 %-3,3 %3,4 %-5,2 %-3,30 %
20170,0 %4,2 %-0,5 %-0,4 %-1,5 %-2,0 %-1,5 %-0,5 %-0,3 %1,1 %-0,0 %3,0 %5,99 %
2016-2,9 %1,0 %4,8 %2,8 %-0,1 %4,1 %4,4 %-1,7 %0,9 %0,4 %1,7 %4,9 %17,18 %

