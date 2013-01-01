Portefeuille 70-30 ETF Dividendes
Description
Ce portefeuille investit dans les indices de dividendes des principales régions économiques. La stratégie peut être mise en œuvre relativement facilement à l'aide des ETF SPDR. La pondération prévue est la suivante :
- 70 % dans les pays industrialisés
- 30 % dans les marchés émergents
Avec cette combinaison, les investisseurs ont pu obtenir jusqu'à présent une distribution annuelle d'environ 4 %.
Indicateurs de rendement
|1 mois
|+1,10 %
|3 mois
|+4,82 %
|6 mois
|+0,64 %
|Année en cours
|+0,47 %
|1 an
|+11,13 %
|3 ans
|+13,24 % (4,51 % p.a.)
|5 ans
|+60,21 % (9,99 % p.a.)
|Depuis la création (1 janv. 2013)
|+92,46 % (5,33 % p.a.)
Indicateurs clés du portefeuille
|Nombre d'ETF
|2
|Coûts du portefeuille (TER)
|0,48 % p.a.
|Distribution anuelle actuelle
|4,01 %
|Création du portefeuille
|1 janv. 2013
Performance
Évolution des cours du Portefeuille 70-30 ETF Dividendes.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Rendement du portefeuille modèle
|Janv.
|Févr.
|Mars
|Avr.
|Mai
|Juin
|Juil.
|Août
|Sept.
|Oct.
|Nov.
|Déc.
|Rendement annuel
|Distribution annuelle
|2025
|-0,0 %
|1,7 %
|-2,5 %
|-4,3 %
|2,7 %
|1,3 %
|3,0 %
|1,5 %
|—
|—
|—
|—
|0,47 %
|4,01 %
|2024
|-0,2 %
|1,6 %
|2,7 %
|-0,2 %
|2,4 %
|1,3 %
|3,5 %
|0,9 %
|1,9 %
|-0,3 %
|3,5 %
|-1,6 %
|16,39 %
|4,23 %
|2023
|2,9 %
|-1,2 %
|-2,5 %
|-0,5 %
|-2,3 %
|2,1 %
|3,6 %
|-2,0 %
|-1,7 %
|-4,0 %
|4,2 %
|3,6 %
|2,48 %
|4,36 %
|2022
|1,3 %
|-0,8 %
|2,9 %
|0,5 %
|1,4 %
|-4,7 %
|2,5 %
|-0,9 %
|-7,5 %
|1,3 %
|3,5 %
|-3,0 %
|-2,29 %
|4,27 %
|2021
|0,5 %
|2,2 %
|5,8 %
|0,6 %
|0,7 %
|-0,1 %
|-2,1 %
|1,2 %
|-0,8 %
|0,6 %
|-1,5 %
|4,2 %
|17,98 %
|3,97 %
|2020
|-2,2 %
|-8,4 %
|-22,7 %
|13,5 %
|1,2 %
|-1,5 %
|-3,3 %
|2,1 %
|-0,5 %
|1,2 %
|9,1 %
|2,7 %
|-14,82 %
|—
|2019
|6,7 %
|1,3 %
|1,2 %
|0,7 %
|-3,7 %
|3,6 %
|0,2 %
|-2,0 %
|4,9 %
|1,5 %
|0,6 %
|3,5 %
|19,35 %
|—
|2018
|1,7 %
|-1,0 %
|-0,2 %
|2,2 %
|0,2 %
|-2,0 %
|3,5 %
|-1,5 %
|1,0 %
|-3,3 %
|3,4 %
|-5,2 %
|-3,30 %
|—
|2017
|0,0 %
|4,2 %
|-0,5 %
|-0,4 %
|-1,5 %
|-2,0 %
|-1,5 %
|-0,5 %
|-0,3 %
|1,1 %
|-0,0 %
|3,0 %
|5,99 %
|—
|2016
|-2,9 %
|1,0 %
|4,8 %
|2,8 %
|-0,1 %
|4,1 %
|4,4 %
|-1,7 %
|0,9 %
|0,4 %
|1,7 %
|4,9 %
|17,18 %
|—
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.