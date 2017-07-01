Description

L’idée du portefeuille ETF 40-30-30 est de diviser l’indice mondial en trois grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe et les pays émergents.

Une des raisons de cette approche est que la région européenne est sous-pondérée dans les grands indices mondiaux.

Avec le MSCI North America ou, en alternative, le FTSE North America, on peut investir aux États-Unis et au Canada. Ces indices couvrent chacun plus de 600 entreprises, offrant une large couverture des grandes et moyennes capitalisations.

Le STOXX Europe 600 couvre le marché boursier européen. Il existe également une alternative très similaire avec le MSCI Europe.

Le portefeuille est complété par le MSCI Emerging Markets, qui couvre les marchés des pays émergents.

Un exemple de répartition pondérée selon le PIB des différentes régions serait : 40 % Amérique du Nord, 30 % Europe et 30 % Pays émergents