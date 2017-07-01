extraETF - ETFs, suivi de portefeuille, gestion de patrimoine
Pays

Portefeuille ETF 40-30-30

100 %Part d'actions
0,14 % p.a.TER du portefeuille
1 juil. 2017Date de début
3Nombre d'ETF
Vers la vue d’ensemble

Description

L’idée du portefeuille ETF 40-30-30 est de diviser l’indice mondial en trois grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe et les pays émergents.
Une des raisons de cette approche est que la région européenne est sous-pondérée dans les grands indices mondiaux.

Avec le MSCI North America ou, en alternative, le FTSE North America, on peut investir aux États-Unis et au Canada. Ces indices couvrent chacun plus de 600 entreprises, offrant une large couverture des grandes et moyennes capitalisations.

Le STOXX Europe 600 couvre le marché boursier européen. Il existe également une alternative très similaire avec le MSCI Europe.

Le portefeuille est complété par le MSCI Emerging Markets, qui couvre les marchés des pays émergents.

Un exemple de répartition pondérée selon le PIB des différentes régions serait : 40 % Amérique du Nord, 30 % Europe et 30 % Pays émergents

Indicateurs de rendement

1 mois+1,73 %
3 mois+6,35 %
6 mois-0,70 %
Année en cours+2,88 %
1 an+16,76 %
3 ans+31,09 % (9,57 % p.a.)
5 ans+68,35 % (11,06 % p.a.)
Depuis la création (1 juil. 2017)+101,97 % (9,07 % p.a.)

Indicateurs clés du portefeuille

Nombre d'ETF3
Coûts du portefeuille (TER)0,14 % p.a.
Distribution anuelle actuelle
Création du portefeuille1 juil. 2017

Performance

Évolution des cours du Portefeuille ETF 40-30-30.

Régions ou classes d'actifs

Répartition par classes d'actifs/régions.

ETF utilisés

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (Acc)
40,00 %
Amérique du Nord
Amérique du Nord
0,07 %
Actions
3
 Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Europe
Europe
0,20 %
Actions
3
 Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Autre
Autre
0,18 %
Actions
3
Nom
Pondération
Région
Pays
Stratégie
Rendement de distribution
TER
Classe d'actifs
Réplication
Plans d'investissement

Rendement du portefeuille modèle

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Rendement annuelDistribution annuelle
20253,1 %0,8 %-5,0 %-3,9 %4,8 %1,3 %4,0 %1,2 %2,88 %0,00 %
20241,0 %4,0 %3,0 %-1,4 %2,2 %2,4 %0,3 %1,3 %2,4 %-0,9 %3,1 %-0,5 %20,18 %0,00 %
20235,3 %-0,5 %0,9 %0,0 %0,9 %2,7 %2,8 %-1,9 %-2,2 %-3,5 %5,3 %2,7 %15,18 %0,00 %
2022-3,9 %-3,8 %2,9 %-2,8 %-2,2 %-5,9 %7,2 %-1,5 %-7,4 %2,4 %3,9 %-5,4 %-14,25 %0,00 %
20210,6 %0,1 %2,8 %1,0 %0,5 %3,2 %-0,7 %2,5 %-2,9 %4,6 %-1,0 %3,3 %23,20 %0,00 %
2020-0,9 %-7,5 %-15,4 %14,0 %4,1 %2,1 %0,9 %3,1 %-2,1 %-1,7 %8,1 %2,6 %6,44 %
20197,6 %3,0 %2,2 %2,2 %-5,8 %4,9 %0,9 %-1,4 %2,7 %2,0 %2,5 %3,9 %27,66 %
20182,5 %-2,0 %-1,4 %2,6 %1,7 %-2,3 %3,1 %0,5 %0,4 %-5,7 %1,2 %-8,0 %-6,57 %
2017-1,0 %-0,5 %1,7 %2,7 %-1,5 %1,8 %

Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.