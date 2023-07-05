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Évaluation du compte-titres de Scalable Capital

  • Des frais de courtage fixés à 0,99€ par ordre
  • Une offre de plans d'investissement en actions, ETF et en crypto
  • Aucun frais de garde

Dans ce compte rendu, nous avons analysé et évalué le compte-titres Scalable Capital. Nous avons détaillé ses coûts, son offre de produits et son service.

Ouvrir un compte-titres Scalable Capital
MEILLEURE NOTE
Scalable Capital
BIEN
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“Scalable Capital propose une offre de compte-titres intéressante.”

Markus Jordan, fondateur d'extraETF.com

Évaluation du compte-titres Scalable Capital

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Mis à jour le 1 sept. 2026

Dans cette évaluation, nous avons analysé, comparé et évalué le compte-titres de Scalable Capital. Découvrez comment le compte-titres de Scalable Capital a été noté sur son offre, ses frais et ses services. La somme des résultats de ces trois rubriques donnent son évaluation finale. Grâce à notre calcul comparatif, vous pouvez comparer l'offre de Scalable Capital à celle d'autres fournisseurs.

L'offre du compte-titres Scalable Capital

Évaluation
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ÉvaluationLes critères de notre évaluation

Le compte-titres Scalable Capital vous permet de négocier de mutilples produits financiers dont des ETF mais également, des actions, des produits dérivés et des fonds. Pour la constitution de votre épargne, plus de 2 500 plans d'investissement en ETF. Les transactions sont effectuées sur les bourses allemandes Xetra, Gettex et EIX. Scalable Capital a lancé la European Investor Exchange (EIX), la bourse la plus récente en Europe, spécialement conçue pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers. La EIX est gérée en collaboration avec la Bourse de Hanovre, sous la supervision de la BÖAG Börsen AG. Scalable Capital propose un compte au jour le jour offrant un taux d'intérêt de 2,60 % par an et une capitalisation mensuelle des intérêts, sans limite de montant.

Offre
Nom du compte-titresFREE Broker
Titres négociables
Actions
ETF et ETC
Fonds d'investissement
Obligations
Warrants
Certificats
Options
Futures
Placements financiers
Plan d'investissement en actions
Plan d'investissement en ETF 1 739
PEA
PEA-PME
PEA Jeunes
Plan d'investissement en fonds de placement
Plan d'investissement en cryptomonnaies
Intérêts créditeurs2,60 %
Lieux de négociation en bourse et hors bourse
Nombre de places boursières3
Principales places boursières
Euronext Paris
Frankfurt
Gettex
Xetra
Scalable Capital
BIEN
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Les frais du compte-titres Scalable Capital

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ÉvaluationLes critères de notre évaluation

Scalable Capital vous permet de choisir entre deux modèles de compte-titres avec une gestion de compte-titres gratuite. Le modèle “Free Broker” est gratuit. Chaque transaction de titres est facturée 0,99€. Lors de la vente de PRIME ETF (iShares, Invesco et Xtrackers) via le modèle FREE Broker, 0,99€ sont également facturés, au même titre que des transactions régulières. Dans les modèles PRIME et PRIME+, ces frais restent gratuits.

Le modèle "PRIME+" coûte 4,99€ par mois. Ce modèle est résiliable tous les mois et toutes les transactions de titres à partir de 250€ de volume d'ordre minimum ainsi que tous les plans d'épargne en ETF et les plans d'épargne en actions à partir d'1€ d'épargne sont exécutés gratuitement.

Frais
Droits de garde p.a.
Gratuit
Frais pour des ordres nationaux
0,99 €
Montant minimal de l'ordre0,00 €
Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
500,00 €0,99 €
1 000,00 €0,99 €
5 000,00 €0,99 €
10 000,00 €0,99 €
20 000,00 €0,99 €
50 000,00 €0,99 €
Frais d'annulation, de non-exécution, de modification d'un ordre Gratuit
Frais pour les compléments d'ordres (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Liste des prix et servicesVoir la documentation
Quels frais liés à la place boursière sont à prévoir pour un ordre ?
Euronext Paris
Frankfurt
Gettex 0,00
Xetra Frais totaux de 3,99€ + 0,01% du volume de l'ordre (min. 1,50€)

Le service du compte-titres Scalable Capital

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ÉvaluationLes critères de notre évaluation

Le compte-titres de Scalable Capital propose les principaux types d'ordres comme Limit, Stop ou Stop-Limit. Le trading est possible sur ordinateur mais également disponible via leur application mobile. Le service clientèle de Scalable Capital est disponible pour répondre aux questions par téléphone, e-mail ou chat en direct sept jours par semaine. L'ouverture de comptes enfants, de comptes communs ou de comptes d'entreprise n'est pas possible chez ce courtier.

Service et Simplicité d'utilisation
Facile à déclarer
Types d'ordre
Ordre au marché
Ordre à cours limité
Ordre stop
Ordre stop suiveur
Ordre stop-limit
Ordre OCO (l'un annule l'autre)
Accessibilité du service client
Mail
Formulaire de contact
Chat
Service de rappel
Téléphone
Conseiller
Processus d'identification
Identification par courrier
Identification vidéo
AutresCartes d'identité (avec puce NFC) : processus d'ouverture 100 % numérique
Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
Ordinateur
Tablette
Smartphone
App IOS
App Android
Envoi d'un code PIN
Face-ID / Touch-ID / Empreinte digitale
Notification d'un PIN via l'App
PIN via SMS ou PIN via mobile
Autres
Types de comptes
Compte courant
Prêt de titres
Compte-titres secondaire
Compte-titres joint
Compte-titres pour mineur
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Markus Jordan, fondateur d'extraETF.com

„Scalable Capital propose une offre de compte-titres intéressante.“

Scalable Capital propose une offre de compte-titres très intéressante. Les coûts des transactions de titres sont très avantageux par rapport à d'autres courtiers. En plus des plans d'investissement en ETF et des plans d'investissement en actions gratuits, les clients peuvent également utiliser le service de gestion de patrimoine numérique. La gestion du portefeuille quant à elle, est totalement gratuite.

Ouvrez un compte-titres Scalable Capital dès maintenant !

Comparaison du compte-titres Scalable Capital

Ici, vous pouvez comparer le compte-titres Scalable Capital avec d'autres fournisseurs.

SÉLECTIONNEZ UN FOURNISSEUR À COMPARER
Scalable Capital vs Trade Republic
Offre
Nom du compte-titresFREE BrokerCompte-titres
Valeurs négociables
Actions
ETF et ETC
Fonds d'investissement
Obligations
Warrants
Certificats
Plan d'investissement
Plan d'investissement en actions
Plan d'investissement en ETF 1 739 1 689
Frais
Droits de garde p.a.
Gratuit
Gratuit
Frais pour des ordres nationaux
0,99 €
1,00 €
Montant minimal de l'ordre0,00 €0,00 €
Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
500,00 €0,99 €1,00 €
1 000,00 €0,99 €1,00 €
5 000,00 €0,99 €1,00 €
10 000,00 €0,99 €1,00 €
Service et Simplicité d'utilisation
Facile à déclarer
Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
Ordinateur
App IOS
App Android
Types de comptes
Compte-titres secondaire
Compte-titres joint
Compte-titres pour mineur
Évaluation

Source : extraETF, à la date du : 11 déc. 2024.

L'offre de plan d'investissement en ETF Scalable Capital

Scalable Capital propose aussi des plans d'investissement en ETF. Vous pouvez choisir parmi une large gamme d'ETF. Le tableau ci-dessous démontre comment l'offre de plan d'investissement en ETF de Scalable Capital se répartit entre les classes d'actifs.

Classe d'actifsNombre d'ETF éligibles au plan d'investissementNombre d'ETF en actions éligibles au plan d'investissement
Actions
 1 173 1 173
Obligations
 458 458
Matières premières
 27 27
Marché monétaire
 10 10
Portefeuille
 9 9
Immobilier
 31 31
Cryptomonnaies
 31 31

La comparaison des comptes-titres entre fournisseurs

Lisez notre comparatif des comptes-titres et découvrez les fournisseurs de comptes-titres que nous recommandons.

Comparer les compte-titres

Plans d'investissement en actions populaires chez Scalable Capital

Scalable Capital propose des plans d'investissement en actions. Le tableau ci-dessous, montre quelles actions sont particulièrement appréciées par les clients de Scalable Capital dans le cadre d'un plan d'investissement en actions.

À propos de Scalable Capital

Scalable Capital un courtier en ligne allemand. Fondée en 2014, l'entreprise de FinTech propose des services de gestion de patrimoine numérique et de négociation de titres pour des investisseurs privés. Scalable Capital offre aux investisseurs la possibilité de créer des portefeuilles diversifiés et gérés de manière active, adaptés à leurs objectifs et tolérance au risque. Les clients peuvent investir dans une gamme d'actifs tels que des actions, des obligations, des ETF (Exchange Traded Funds) et des fonds communs de placement.

Scalable Capital a obtenu un total de 260 millions d'euros de capitaux lors de plusieurs tours de financement. Parmi les investisseurs, on retrouve BlackRock, Tencent, HV Capital et Tengelmann Ventures. L'entreprise est réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) en Allemagne et elle est présente dans plusieurs pays européens, y compris le Royaume-Uni et l'Autriche.

Comment ouvrir un compte Scalable Capital ?

Voici comment ouvrir un compte chez Scalable Capital.

1

Ouvrir un compte-titres : Vous devez d'abord ouvrir un compte-titres chez Scalable Capital. L'ouverture prend quelques minutes via votre smartphone ou votre navigateur. Après une identification par vidéo, vous pourrez commencer à investir.

2

Connaissances en bourse : Dans le cadre de l'ouverture d'un compte-titres, vous devez indiquer votre niveau expérience en matière de transactions de titres. Les débutants n'ont pas le droit de négocier certains titres.

3

Contrôle d'identité : Scalable Capital doit maintenant contrôler votre identité par vidéo-identification.

4

Déposez votre argent : Lorsque l'ouverture du compte-titres Scalable Capital est terminée, vous recevrez vos coordonnées bancaires. Vous pouvez maintenant transférer de l'argent sur votre compte de compensation.

5

Négocier des titres : dès que ton argent est arrivé sur votre compte de compensation Scalable Capital, vous peux commencer à négocier des titres (actions, ETF & Co.).

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L'offre du compte-titres de Scalable Capital vous a convaincu ? Commencez dès maintenant à construire votre épargne.

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Questions fréquentes sur le compte-titres Scalable Capital

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