Évaluation du compte-titres de Scalable Capital

Évaluation du compte-titres Scalable Capital
Dans cette évaluation, nous avons analysé, comparé et évalué le compte-titres de Scalable Capital. Découvrez comment le compte-titres de Scalable Capital a été noté sur son offre, ses frais et ses services. La somme des résultats de ces trois rubriques donnent son évaluation finale. Grâce à notre calcul comparatif, vous pouvez comparer l'offre de Scalable Capital à celle d'autres fournisseurs.
L'offre du compte-titres Scalable Capital
Le compte-titres Scalable Capital vous permet de négocier de mutilples produits financiers dont des ETF mais également, des actions, des produits dérivés et des fonds. Pour la constitution de votre épargne, plus de 2 500 plans d'investissement en ETF. Les transactions sont effectuées sur les bourses allemandes Xetra, Gettex et EIX. Scalable Capital a lancé la European Investor Exchange (EIX), la bourse la plus récente en Europe, spécialement conçue pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers. La EIX est gérée en collaboration avec la Bourse de Hanovre, sous la supervision de la BÖAG Börsen AG. Scalable Capital propose un compte au jour le jour offrant un taux d'intérêt de 2,60 % par an et une capitalisation mensuelle des intérêts, sans limite de montant.
|Offre
|Nom du compte-titres
|FREE Broker
|Titres négociables
|Placements financiers
|Plan d'investissement en actions
|Plan d'investissement en ETF
|1 739
|PEA
|PEA-PME
|PEA Jeunes
|Plan d'investissement en fonds de placement
|Plan d'investissement en cryptomonnaies
|Intérêts créditeurs
|2,60 %
|Lieux de négociation en bourse et hors bourse
|Nombre de places boursières
|3
|Principales places boursières
|Euronext Paris
|Frankfurt
|Gettex
|Xetra
Les frais du compte-titres Scalable Capital
Scalable Capital vous permet de choisir entre deux modèles de compte-titres avec une gestion de compte-titres gratuite. Le modèle “Free Broker” est gratuit. Chaque transaction de titres est facturée 0,99€. Lors de la vente de PRIME ETF (iShares, Invesco et Xtrackers) via le modèle FREE Broker, 0,99€ sont également facturés, au même titre que des transactions régulières. Dans les modèles PRIME et PRIME+, ces frais restent gratuits.
Le modèle "PRIME+" coûte 4,99€ par mois. Ce modèle est résiliable tous les mois et toutes les transactions de titres à partir de 250€ de volume d'ordre minimum ainsi que tous les plans d'épargne en ETF et les plans d'épargne en actions à partir d'1€ d'épargne sont exécutés gratuitement.
|Frais
|Droits de garde p.a.
Gratuit
|Frais pour des ordres nationaux
0,99 €
|Montant minimal de l'ordre
|0,00 €
|Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
|500,00 €
|0,99 €
|1 000,00 €
|0,99 €
|5 000,00 €
|0,99 €
|10 000,00 €
|0,99 €
|20 000,00 €
|0,99 €
|50 000,00 €
|0,99 €
|Frais d'annulation, de non-exécution, de modification d'un ordre
|Gratuit
|Frais pour les compléments d'ordres (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
|—
|Liste des prix et services
|Voir la documentation
|Quels frais liés à la place boursière sont à prévoir pour un ordre ?
|Euronext Paris
|—
|Frankfurt
|—
|Gettex
|0,00
|Xetra
|Frais totaux de 3,99€ + 0,01% du volume de l'ordre (min. 1,50€)
Le service du compte-titres Scalable Capital
Le compte-titres de Scalable Capital propose les principaux types d'ordres comme Limit, Stop ou Stop-Limit. Le trading est possible sur ordinateur mais également disponible via leur application mobile. Le service clientèle de Scalable Capital est disponible pour répondre aux questions par téléphone, e-mail ou chat en direct sept jours par semaine. L'ouverture de comptes enfants, de comptes communs ou de comptes d'entreprise n'est pas possible chez ce courtier.
|Service et Simplicité d'utilisation
|Facile à déclarer
|Types d'ordre
|Ordre au marché
|Ordre à cours limité
|Ordre stop
|Ordre stop suiveur
|Ordre stop-limit
|Ordre OCO (l'un annule l'autre)
|Accessibilité du service client
|Formulaire de contact
|Chat
|Service de rappel
|Téléphone
|Conseiller
|Processus d'identification
|Identification par courrier
|Identification vidéo
|Autres
|Cartes d'identité (avec puce NFC) : processus d'ouverture 100 % numérique
|Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
|Ordinateur
|Tablette
|Smartphone
|App IOS
|App Android
|Envoi d'un code PIN
|Face-ID / Touch-ID / Empreinte digitale
|Notification d'un PIN via l'App
|PIN via SMS ou PIN via mobile
|Autres
|—
|Types de comptes
|Compte courant
|Prêt de titres
|Compte-titres secondaire
|Compte-titres joint
|Compte-titres pour mineur
„Scalable Capital propose une offre de compte-titres intéressante.“
Scalable Capital propose une offre de compte-titres très intéressante. Les coûts des transactions de titres sont très avantageux par rapport à d'autres courtiers. En plus des plans d'investissement en ETF et des plans d'investissement en actions gratuits, les clients peuvent également utiliser le service de gestion de patrimoine numérique. La gestion du portefeuille quant à elle, est totalement gratuite.
Comparaison du compte-titres Scalable Capital
Ici, vous pouvez comparer le compte-titres Scalable Capital avec d'autres fournisseurs.
|Offre
|Nom du compte-titres
|FREE Broker
|Compte-titres
|Valeurs négociables
|Plan d'investissement
|Plan d'investissement en actions
|—
|—
|Plan d'investissement en ETF
|1 739
|1 689
|Frais
|Droits de garde p.a.
Gratuit
Gratuit
|Frais pour des ordres nationaux
0,99 €
1,00 €
|Montant minimal de l'ordre
|0,00 €
|0,00 €
|Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
|500,00 €
|0,99 €
|1,00 €
|1 000,00 €
|0,99 €
|1,00 €
|5 000,00 €
|0,99 €
|1,00 €
|10 000,00 €
|0,99 €
|1,00 €
|Service et Simplicité d'utilisation
|Facile à déclarer
|Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
|Ordinateur
|App IOS
|App Android
|Types de comptes
|Compte-titres secondaire
|Compte-titres joint
|Compte-titres pour mineur
|Évaluation
BIEN
EXCELLENT
Source : extraETF, à la date du : 11 déc. 2024.
L'offre de plan d'investissement en ETF Scalable Capital
Scalable Capital propose aussi des plans d'investissement en ETF. Vous pouvez choisir parmi une large gamme d'ETF. Le tableau ci-dessous démontre comment l'offre de plan d'investissement en ETF de Scalable Capital se répartit entre les classes d'actifs.
La comparaison des comptes-titres entre fournisseurs
Lisez notre comparatif des comptes-titres et découvrez les fournisseurs de comptes-titres que nous recommandons.
Plans d'investissement en actions populaires chez Scalable Capital
Scalable Capital propose des plans d'investissement en actions. Le tableau ci-dessous, montre quelles actions sont particulièrement appréciées par les clients de Scalable Capital dans le cadre d'un plan d'investissement en actions.
À propos de Scalable Capital
Scalable Capital un courtier en ligne allemand. Fondée en 2014, l'entreprise de FinTech propose des services de gestion de patrimoine numérique et de négociation de titres pour des investisseurs privés. Scalable Capital offre aux investisseurs la possibilité de créer des portefeuilles diversifiés et gérés de manière active, adaptés à leurs objectifs et tolérance au risque. Les clients peuvent investir dans une gamme d'actifs tels que des actions, des obligations, des ETF (Exchange Traded Funds) et des fonds communs de placement.
Scalable Capital a obtenu un total de 260 millions d'euros de capitaux lors de plusieurs tours de financement. Parmi les investisseurs, on retrouve BlackRock, Tencent, HV Capital et Tengelmann Ventures. L'entreprise est réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) en Allemagne et elle est présente dans plusieurs pays européens, y compris le Royaume-Uni et l'Autriche.
Comment ouvrir un compte Scalable Capital ?
Voici comment ouvrir un compte chez Scalable Capital.
Ouvrir un compte-titres : Vous devez d'abord ouvrir un compte-titres chez Scalable Capital. L'ouverture prend quelques minutes via votre smartphone ou votre navigateur. Après une identification par vidéo, vous pourrez commencer à investir.
Connaissances en bourse : Dans le cadre de l'ouverture d'un compte-titres, vous devez indiquer votre niveau expérience en matière de transactions de titres. Les débutants n'ont pas le droit de négocier certains titres.
Contrôle d'identité : Scalable Capital doit maintenant contrôler votre identité par vidéo-identification.
Déposez votre argent : Lorsque l'ouverture du compte-titres Scalable Capital est terminée, vous recevrez vos coordonnées bancaires. Vous pouvez maintenant transférer de l'argent sur votre compte de compensation.
Négocier des titres : dès que ton argent est arrivé sur votre compte de compensation Scalable Capital, vous peux commencer à négocier des titres (actions, ETF & Co.).
Ouvrir un compte-titres Scalable Capital
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Questions fréquentes sur le compte-titres Scalable Capital
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