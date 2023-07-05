Évaluation du compte-titres de Scalable Capital

Scalable Capital vous permet de choisir entre deux modèles de compte-titres avec une gestion de compte-titres gratuite. Le modèle “Free Broker” est gratuit. Chaque transaction de titres est facturée 0,99€. Lors de la vente de PRIME ETF (iShares, Invesco et Xtrackers) via le modèle FREE Broker, 0,99€ sont également facturés, au même titre que des transactions régulières. Dans les modèles PRIME et PRIME+, ces frais restent gratuits.

Le modèle "PRIME+" coûte 4,99€ par mois. Ce modèle est résiliable tous les mois et toutes les transactions de titres à partir de 250€ de volume d'ordre minimum ainsi que tous les plans d'épargne en ETF et les plans d'épargne en actions à partir d'1€ d'épargne sont exécutés gratuitement.