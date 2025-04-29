Évaluation du compte-titres de N26

Avec le compte-titres N26, tu peux négocier un large choix de titres, comme des actions, des ETF, des fonds ou des cryptomonnaies. Le compte-titres N26 propose environ 8 000 actions et ETF. Pour te constituer un patrimoine à long terme, tu as le choix parmi plus de 2 000 plans d'investissement en ETF, dont le montant d'épargne peut être adapté de manière flexible à partir d'un euro. Un plan d'investissement en ETF peut être mis en place de manière hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ou trimestrielle. Le compte-titres N26 propose également des plans d’épargne en actions gratuits.

Les montants d’épargne peuvent être ajustés à ta guise ou suspendus. Les distributions peuvent être réinvesties automatiquement pour tirer pleinement parti de l’effet des intérêts composés.

Les transactions sont traitées par Upvest Securities GmbH. Upvest transmet les ordres des clients à un teneur de marché, qui les place ensuite sur Tradegate.