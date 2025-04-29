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Évaluation du compte-titres de N26

  • Négocier des titres pour 0,90€
  • Plans d'investissement en ETF et en actions disponibles
  • Aucun droit de garde

Dans ce compte rendu, nous avons analysé et évalué le compte-titres N26. Nous avons détaillé ses coûts, son offre de produits et son service.

Ouvrir un compte-titres N26
MEILLEURE NOTE
N26
TRÈS BIEN
Vers le fournisseur *
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“Un compte courant et un bon courtier, le tout chez un seul prestataire”

Markus Jordan, extraETF

Notre évaluation du compte-titres N26

Bild von extraETF Gründer Markus Jordanpar
Mis à jour le 18 sept. 2026

Dans cette évaluation, nous avons analysé, comparé et évalué le compte-titres de N26. Découvrez comment le compte-titres de N26 a été noté sur son offre, ses frais et ses services. La somme des résultats de ces trois rubriques donnent son évaluation finale. Grâce à notre calcul comparatif, vous pouvez comparer l'offre de N26 à celle d'autres fournisseurs.

L'offre du compte-titres de N26

Évaluation
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ÉvaluationLes critères de notre évaluation

Avec le compte-titres N26, tu peux négocier un large choix de titres, comme des actions, des ETF, des fonds ou des cryptomonnaies. Le compte-titres N26 propose environ 8 000 actions et ETF. Pour te constituer un patrimoine à long terme, tu as le choix parmi plus de 2 000 plans d'investissement en ETF, dont le montant d'épargne peut être adapté de manière flexible à partir d'un euro. Un plan d'investissement en ETF peut être mis en place de manière hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ou trimestrielle. Le compte-titres N26 propose également des plans d’épargne en actions gratuits.

Les montants d’épargne peuvent être ajustés à ta guise ou suspendus. Les distributions peuvent être réinvesties automatiquement pour tirer pleinement parti de l’effet des intérêts composés.

Les transactions sont traitées par Upvest Securities GmbH. Upvest transmet les ordres des clients à un teneur de marché, qui les place ensuite sur Tradegate.

Offre
Nom du compte-titresCompte-titres
Titres négociables
Actions
ETF et ETC
Fonds d'investissement
Obligations
Warrants
Certificats
Options
Futures
Placements financiers
Plan d'investissement en actions
Plan d'investissement en ETF 2 228
PEA
PEA-PME
PEA Jeunes
Plan d'investissement en fonds de placement
Plan d'investissement en cryptomonnaies
Intérêts créditeurs1,50 %
Lieux de négociation en bourse et hors bourse
Nombre de places boursières1
Principales places boursières
Euronext Paris
Tradegate
N26
TRÈS BIEN
Voir l'offre*

Les frais de dépôt N26

Évaluation
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ÉvaluationLes critères de notre évaluation

Le compte-titres N26 se distingue par une gestion gratuite. Un ordre sur titres coûte systématiquement 0,90 euro, quel que soit le volume de l'ordre. Pour les plans d'épargne en ETF, les frais de transaction sont entièrement supprimés, ce qui permet aux investisseurs de se constituer un patrimoine à long terme sans frais supplémentaires.

Le prestataire précise toutefois que des frais liés aux produits (par exemple, les frais de gestion des ETF / TER), des frais de spread, éventuellement des commissions de courtage ou des frais tiers, selon la place boursière, etc., s’appliquent.

Le montant minimum par ordre est de 1 euro, ce qui permet d’investir même avec un capital limité ou de petits montants.

Frais
Droits de garde p.a.
0,00 €
Frais pour des ordres nationaux
0,90 €
Montant minimal de l'ordre1,00 €
Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
500,00 €0,90 €
1 000,00 €0,90 €
5 000,00 €0,90 €
10 000,00 €0,90 €
20 000,00 €0,90 €
50 000,00 €0,90 €
Frais d'annulation, de non-exécution, de modification d'un ordre 0,00 €
Frais pour les compléments d'ordres (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.) 0,00 €
Liste des prix et servicesVoir la documentation
Quels frais liés à la place boursière sont à prévoir pour un ordre ?
Euronext Paris
Tradegate 0,00 €

Le service du compte-titres de N26

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ÉvaluationLes critères de notre évaluation

Le compte N26 propose les types d'ordres suivants : au marché, à cours limité, stop et stop-limit. Tu peux trader via une appli et, si tu as des questions, le service client est à ta disposition par e-mail ou par chat.

Service et Simplicité d'utilisation
Facile à déclarer
Types d'ordre
Ordre au marché
Ordre à cours limité
Ordre stop
Ordre stop suiveur
Ordre stop-limit
Ordre OCO (l'un annule l'autre)
Accessibilité du service client
Mail
Formulaire de contact
Chat
Service de rappel
Téléphone
Conseiller
Processus d'identification
Identification par courrier
Identification vidéo
Autres
Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
Ordinateur
Tablette
Smartphone
App IOS
App Android
Envoi d'un code PIN
Face-ID / Touch-ID / Empreinte digitale
Notification d'un PIN via l'App
PIN via SMS ou PIN via mobile
Autres
Types de comptes
Compte courant
Prêt de titres
Compte-titres secondaire
Compte-titres joint
Compte-titres pour mineur
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Markus Jordan, extraETF

„Un compte courant et un bon courtier, le tout chez un seul prestataire“

Mon test le montre : N26, connu pour son compte courant et son appli, propose aussi une plateforme de trading. Tu peux y souscrire gratuitement à de nombreux plans d'investissement en ETF et en actions, sans frais de garde. Un ordre sur titres coûte 0,90 euro et le montant minimum par ordre est de 1 euro.

Par contre, le compte-titres N26 se gère exclusivement via l’appli, le choix de types d’ordres est limité et le service client n’est pour l’instant joignable que par e-mail et par chat.

N26 convient donc particulièrement aux investisseurs qui souhaitent regrouper leur compte courant et leur courtier chez un seul prestataire et gérer leurs finances de manière flexible et numérique via l’appli. Dans l’ensemble, on attribue au compte-titres N26 la note « Très bien ».

Ouvrez un compte-titres N26 dès maintenant !

Comparaison du compte-titres N26

Ici, vous pouvez comparer le compte-titres N26 avec d'autres fournisseurs.

SÉLECTIONNEZ UN FOURNISSEUR À COMPARER
N26 vs Scalable Capital N26 vs Trade Republic
Offre
Nom du compte-titresCompte-titresFREE Broker
Valeurs négociables
Actions
ETF et ETC
Fonds d'investissement
Obligations
Warrants
Certificats
Plan d'investissement
Plan d'investissement en actions
Plan d'investissement en ETF 2 228 1 744
Frais
Droits de garde p.a.
0,00 €
Gratuit
Frais pour des ordres nationaux
0,90 €
0,99 €
Montant minimal de l'ordre1,00 €0,00 €
Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
500,00 €0,90 €0,99 €
1 000,00 €0,90 €0,99 €
5 000,00 €0,90 €0,99 €
10 000,00 €0,90 €0,99 €
Service et Simplicité d'utilisation
Facile à déclarer
Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
Ordinateur
App IOS
App Android
Types de comptes
Compte-titres secondaire
Compte-titres joint
Compte-titres pour mineur
Évaluation

Source : extraETF.

L'offre de plan d'investissement en ETF N26

L'univers d'investissement de N26 propose une large gamme de plans d'investissement en ETF couvrant différentes classes d'actifs. Les investisseurs ont la possibilité de choisir parmi une multitude d'ETF et d'adapter leurs placements de manière flexible à leurs objectifs d'investissement individuels. L’exécution gratuite de ces plans d'investissement est particulièrement intéressante, car elle permet de se constituer un patrimoine à long terme de manière efficace et à moindre coût. Le tableau suivant te donne un aperçu de la répartition de l’offre de plans d'investissement en ETF de N26 entre les différentes classes d’actifs.

Classe d'actifsNombre d'ETF éligibles au plan d'investissementNombre d'ETF en actions éligibles au plan d'investissement
Actions
 1 420 1 420
Obligations
 673 673
Matières premières
 65 65
Marché monétaire
 16 16
Dérivés de crédit
 6 6
Portefeuille
 14 14
Immobilier
 34 34

La comparaison des comptes-titres entre fournisseurs

Jettez un œil à notre comparatif des comptes-titres et découvrez les fournisseurs de comptes-titres que nous recommandons.

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À propos de N26

N26 a été fondée en 2013 et, selon ses propres déclarations, a été la première banque 100 % mobile à obtenir une licence bancaire allemande complète de la BaFin. Depuis 2019, N26 est disponible sur 24 marchés en Europe. La vision de N26 est d’aider les gens à améliorer leur relation avec l’argent.

Comment ouvrir un compte N26 ?

Voici comment ouvrir un compte chez N26.

1

Ouvrir un compte-titres : Tout d'abord, vous devez passer par le processus d'ouverture de compte-titres de N26 en saisissant vos données personnelles.

2

Votre niveau de connaissances en bourse : Dans le cadre de l'ouverture du compte-titres, vous devez indiquer votre niveau d'expérience en matière de transactions de titres. Les débutants n'ont pas le droit de négocier certains titres.

3

Contrôle d'identité: vous devez maintenant contrôler votre identité auprès de N26, par vidéo-identification.

4

Déposez votre l'argent : Lorsque l'ouverture du compte-titres chez N26 est terminée, vous recevrez vos coordonnées bancaires. Vous pouvez maintenant transférer de l'argent sur votre compte de compensation.

5

Négocier des titres : dès que votre argent est sur votre compte de compensation N26, vous pouvez commencer à négocier des titres (actions, ETF & Co.).

Ouvrir un compte-titres N26

L'offre du compte-titres de N26 vous a convaincu ? Commencez dès maintenant à construire votre patrimoine.

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Foire aux questions sur le compte-titres N26

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