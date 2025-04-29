Évaluation du compte-titres de N26

Notre évaluation du compte-titres N26
Dans cette évaluation, nous avons analysé, comparé et évalué le compte-titres de N26. Découvrez comment le compte-titres de N26 a été noté sur son offre, ses frais et ses services. La somme des résultats de ces trois rubriques donnent son évaluation finale. Grâce à notre calcul comparatif, vous pouvez comparer l'offre de N26 à celle d'autres fournisseurs.
L'offre du compte-titres de N26
Avec le compte-titres N26, tu peux négocier un large choix de titres, comme des actions, des ETF, des fonds ou des cryptomonnaies. Le compte-titres N26 propose environ 8 000 actions et ETF. Pour te constituer un patrimoine à long terme, tu as le choix parmi plus de 2 000 plans d'investissement en ETF, dont le montant d'épargne peut être adapté de manière flexible à partir d'un euro. Un plan d'investissement en ETF peut être mis en place de manière hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ou trimestrielle. Le compte-titres N26 propose également des plans d’épargne en actions gratuits.
Les montants d’épargne peuvent être ajustés à ta guise ou suspendus. Les distributions peuvent être réinvesties automatiquement pour tirer pleinement parti de l’effet des intérêts composés.
Les transactions sont traitées par Upvest Securities GmbH. Upvest transmet les ordres des clients à un teneur de marché, qui les place ensuite sur Tradegate.
|Offre
|Nom du compte-titres
|Compte-titres
|Titres négociables
|Placements financiers
|Plan d'investissement en actions
|Plan d'investissement en ETF
|2 228
|PEA
|PEA-PME
|PEA Jeunes
|Plan d'investissement en fonds de placement
|Plan d'investissement en cryptomonnaies
|Intérêts créditeurs
|1,50 %
|Lieux de négociation en bourse et hors bourse
|Nombre de places boursières
|1
|Principales places boursières
|Euronext Paris
|Tradegate
Les frais de dépôt N26
Le compte-titres N26 se distingue par une gestion gratuite. Un ordre sur titres coûte systématiquement 0,90 euro, quel que soit le volume de l'ordre. Pour les plans d'épargne en ETF, les frais de transaction sont entièrement supprimés, ce qui permet aux investisseurs de se constituer un patrimoine à long terme sans frais supplémentaires.
Le prestataire précise toutefois que des frais liés aux produits (par exemple, les frais de gestion des ETF / TER), des frais de spread, éventuellement des commissions de courtage ou des frais tiers, selon la place boursière, etc., s’appliquent.
Le montant minimum par ordre est de 1 euro, ce qui permet d’investir même avec un capital limité ou de petits montants.
|Frais
|Droits de garde p.a.
0,00 €
|Frais pour des ordres nationaux
0,90 €
|Montant minimal de l'ordre
|1,00 €
|Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
|500,00 €
|0,90 €
|1 000,00 €
|0,90 €
|5 000,00 €
|0,90 €
|10 000,00 €
|0,90 €
|20 000,00 €
|0,90 €
|50 000,00 €
|0,90 €
|Frais d'annulation, de non-exécution, de modification d'un ordre
|0,00 €
|Frais pour les compléments d'ordres (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
|0,00 €
|Liste des prix et services
|Voir la documentation
|Quels frais liés à la place boursière sont à prévoir pour un ordre ?
|Euronext Paris
|—
|Tradegate
|0,00 €
Le service du compte-titres de N26
Le compte N26 propose les types d'ordres suivants : au marché, à cours limité, stop et stop-limit. Tu peux trader via une appli et, si tu as des questions, le service client est à ta disposition par e-mail ou par chat.
|Service et Simplicité d'utilisation
|Facile à déclarer
|Types d'ordre
|Ordre au marché
|Ordre à cours limité
|Ordre stop
|Ordre stop suiveur
|Ordre stop-limit
|Ordre OCO (l'un annule l'autre)
|Accessibilité du service client
|Formulaire de contact
|Chat
|Service de rappel
|Téléphone
|Conseiller
|Processus d'identification
|Identification par courrier
|Identification vidéo
|Autres
|—
|Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
|Ordinateur
|Tablette
|Smartphone
|App IOS
|App Android
|Envoi d'un code PIN
|Face-ID / Touch-ID / Empreinte digitale
|Notification d'un PIN via l'App
|PIN via SMS ou PIN via mobile
|Autres
|—
|Types de comptes
|Compte courant
|Prêt de titres
|Compte-titres secondaire
|Compte-titres joint
|Compte-titres pour mineur
„Un compte courant et un bon courtier, le tout chez un seul prestataire“
Mon test le montre : N26, connu pour son compte courant et son appli, propose aussi une plateforme de trading. Tu peux y souscrire gratuitement à de nombreux plans d'investissement en ETF et en actions, sans frais de garde. Un ordre sur titres coûte 0,90 euro et le montant minimum par ordre est de 1 euro.
Par contre, le compte-titres N26 se gère exclusivement via l’appli, le choix de types d’ordres est limité et le service client n’est pour l’instant joignable que par e-mail et par chat.
N26 convient donc particulièrement aux investisseurs qui souhaitent regrouper leur compte courant et leur courtier chez un seul prestataire et gérer leurs finances de manière flexible et numérique via l’appli. Dans l’ensemble, on attribue au compte-titres N26 la note « Très bien ».
Comparaison du compte-titres N26
Ici, vous pouvez comparer le compte-titres N26 avec d'autres fournisseurs.
|Offre
|Nom du compte-titres
|Compte-titres
|FREE Broker
|Valeurs négociables
|Plan d'investissement
|Plan d'investissement en actions
|—
|—
|Plan d'investissement en ETF
|2 228
|1 744
|Frais
|Droits de garde p.a.
0,00 €
Gratuit
|Frais pour des ordres nationaux
0,90 €
0,99 €
|Montant minimal de l'ordre
|1,00 €
|0,00 €
|Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
|500,00 €
|0,90 €
|0,99 €
|1 000,00 €
|0,90 €
|0,99 €
|5 000,00 €
|0,90 €
|0,99 €
|10 000,00 €
|0,90 €
|0,99 €
|Service et Simplicité d'utilisation
|Facile à déclarer
|Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
|Ordinateur
|App IOS
|App Android
|Types de comptes
|Compte-titres secondaire
|Compte-titres joint
|Compte-titres pour mineur
|Évaluation
TRÈS BIEN
BIEN
Source : extraETF.
L'offre de plan d'investissement en ETF N26
L'univers d'investissement de N26 propose une large gamme de plans d'investissement en ETF couvrant différentes classes d'actifs. Les investisseurs ont la possibilité de choisir parmi une multitude d'ETF et d'adapter leurs placements de manière flexible à leurs objectifs d'investissement individuels. L’exécution gratuite de ces plans d'investissement est particulièrement intéressante, car elle permet de se constituer un patrimoine à long terme de manière efficace et à moindre coût. Le tableau suivant te donne un aperçu de la répartition de l’offre de plans d'investissement en ETF de N26 entre les différentes classes d’actifs.
La comparaison des comptes-titres entre fournisseurs
Jettez un œil à notre comparatif des comptes-titres et découvrez les fournisseurs de comptes-titres que nous recommandons.
À propos de N26
N26 a été fondée en 2013 et, selon ses propres déclarations, a été la première banque 100 % mobile à obtenir une licence bancaire allemande complète de la BaFin. Depuis 2019, N26 est disponible sur 24 marchés en Europe. La vision de N26 est d’aider les gens à améliorer leur relation avec l’argent.
Comment ouvrir un compte N26 ?
Voici comment ouvrir un compte chez N26.
Ouvrir un compte-titres : Tout d'abord, vous devez passer par le processus d'ouverture de compte-titres de N26 en saisissant vos données personnelles.
Votre niveau de connaissances en bourse : Dans le cadre de l'ouverture du compte-titres, vous devez indiquer votre niveau d'expérience en matière de transactions de titres. Les débutants n'ont pas le droit de négocier certains titres.
Contrôle d'identité: vous devez maintenant contrôler votre identité auprès de N26, par vidéo-identification.
Déposez votre l'argent : Lorsque l'ouverture du compte-titres chez N26 est terminée, vous recevrez vos coordonnées bancaires. Vous pouvez maintenant transférer de l'argent sur votre compte de compensation.
Négocier des titres : dès que votre argent est sur votre compte de compensation N26, vous pouvez commencer à négocier des titres (actions, ETF & Co.).
Ouvrir un compte-titres N26
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Foire aux questions sur le compte-titres N26
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