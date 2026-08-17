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Évaluation du compte-titres de Mintos

  • Des frais de courtage fixés à 0€ par ordre
  • Une offre de plans d'investissement en ETF
  • Aucun frais de garde

Dans ce compte rendu, nous avons analysé et évalué le compte-titres Mintos. Nous avons détaillé ses coûts, son offre de produits et son service.

Ouvrir un compte-titres Mintos
MEILLEURE NOTE
Mintos
BIEN
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“Mintos se démarque surtout par ses tarifs.”

Markus Jordan, extraETF

Notre évaluation du compte-titres Mintos

Bild von extraETF Gründer Markus Jordanpar
Mis à jour le 17 août 2026

Dans cette évaluation, nous avons analysé, comparé et évalué le compte-titres de Mintos. Découvrez comment le compte-titres de Mintos a été noté sur son offre, ses frais et ses services. La somme des résultats de ces trois rubriques donnent son évaluation finale. Grâce à notre calcul comparatif, vous pouvez comparer l'offre de Mintos à celle d'autres fournisseurs.

L'offre du compte-titres de Mintos

Évaluation
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5
ÉvaluationLes critères de notre évaluation

Avec le compte Mintos, tu peux négocier des ETF et des obligations ; les actions devraient suivre d'ici peu. Des plans d'épargne en ETF sont également proposés pour te permettre de te constituer un patrimoine. La négociation de titres s'effectue directement via Tradegate.

Offre
Nom du compte-titresCompte-titres
Titres négociables
Actions
ETF et ETC
Fonds d'investissement
Obligations
Warrants
Certificats
Options
Futures
Placements financiers
Plan d'investissement en actions
Plan d'investissement en ETF 911
PEA
PEA-PME
PEA Jeunes
Plan d'investissement en fonds de placement
Plan d'investissement en cryptomonnaies
Intérêts créditeurs
Lieux de négociation en bourse et hors bourse
Nombre de places boursières1
Principales places boursières
Euronext Paris
Tradegate
Mintos
BIEN
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Les frais de dépôt Mintos

Évaluation
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ÉvaluationLes critères de notre évaluation

En général, un ordre sur titres coûte 0 euro chez Mintos. Le montant minimum d'un ordre est d'un euro. La gestion du compte-titres est également gratuite.

Frais
Droits de garde p.a.
0,00 €
Frais pour des ordres nationaux
0,00 €
Montant minimal de l'ordre1,00 €
Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
500,00 €0,00 €
1 000,00 €0,00 €
5 000,00 €0,00 €
10 000,00 €0,00 €
20 000,00 €0,00 €
50 000,00 €0,00 €
Frais d'annulation, de non-exécution, de modification d'un ordre 0,00 €
Frais pour les compléments d'ordres (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.) 0,00 €
Liste des prix et servicesVoir la documentation
Quels frais liés à la place boursière sont à prévoir pour un ordre ?
Euronext Paris
Tradegate 0,00 €

Le service du compte-titres de Mintos

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ÉvaluationLes critères de notre évaluation

Le compte Mintos ne propose actuellement que les ordres au marché. Tu peux effectuer des transactions aussi bien depuis ton ordinateur que via l'application pour smartphone. Si tu as des questions, le service client de Mintos est à ta disposition par e-mail, via le formulaire de contact, par chat ou par service de rappel.

Service et Simplicité d'utilisation
Facile à déclarer
Types d'ordre
Ordre au marché
Ordre à cours limité
Ordre stop
Ordre stop suiveur
Ordre stop-limit
Ordre OCO (l'un annule l'autre)
Accessibilité du service client
Mail
Formulaire de contact
Chat
Service de rappel
Téléphone
Conseiller
Processus d'identification
Identification par courrier
Identification vidéo
Autres
Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
Ordinateur
Tablette
Smartphone
App IOS
App Android
Envoi d'un code PIN
Face-ID / Touch-ID / Empreinte digitale
Notification d'un PIN via l'App
PIN via SMS ou PIN via mobile
Autres-
Types de comptes
Compte courant
Prêt de titres
Compte-titres secondaire
Compte-titres joint
Compte-titres pour mineur
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Markus Jordan, extraETF

„Mintos se démarque surtout par ses tarifs.“

Mintos se distingue surtout par ses frais réduits et son service client. En plus, il propose une version pour ordinateur et une appli pour smartphone. Par contre, les actions, que ce soit via un ordre ponctuel ou un plan d'épargne, ne sont malheureusement pas encore disponibles pour le moment. On voit aussi qu'il y a encore du potentiel au niveau de la diversité des types d'ordres. Au final, Mintos obtient la note « Bien » dans notre test.

Ouvrez un compte-titres Mintos dès maintenant !

Comparaison du compte-titres Mintos

Ici, vous pouvez comparer le compte-titres Mintos avec d'autres fournisseurs.

SÉLECTIONNEZ UN FOURNISSEUR À COMPARER
Mintos vs Scalable Capital Mintos vs Trade Republic
Offre
Nom du compte-titresCompte-titresFREE Broker
Valeurs négociables
Actions
ETF et ETC
Fonds d'investissement
Obligations
Warrants
Certificats
Plan d'investissement
Plan d'investissement en actions
Plan d'investissement en ETF 911 1 739
Frais
Droits de garde p.a.
0,00 €
Gratuit
Frais pour des ordres nationaux
0,00 €
0,99 €
Montant minimal de l'ordre1,00 €0,00 €
Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
500,00 €0,00 €0,99 €
1 000,00 €0,00 €0,99 €
5 000,00 €0,00 €0,99 €
10 000,00 €0,00 €0,99 €
Service et Simplicité d'utilisation
Facile à déclarer
Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
Ordinateur
App IOS
App Android
Types de comptes
Compte-titres secondaire
Compte-titres joint
Compte-titres pour mineur
Évaluation

Source : extraETF.

L'offre de plan d'investissement en ETF Mintos

Mintos propose aussi des plans d'investissement en ETF. Vous pouvez choisir parmi une large gamme d'ETF. Le tableau ci-dessous démontre comment l'offre de plans d'investissement en ETF de Mintos se répartit entre les classes d'actifs.

Classe d'actifsNombre d'ETF éligibles au plan d'investissementNombre d'ETF en actions éligibles au plan d'investissement
Actions
 637 637
Obligations
 241 241
Matières premières
 9 9
Marché monétaire
 10 10
Portefeuille
 3 3
Immobilier
 11 11

La comparaison des comptes-titres entre fournisseurs

Jettez un œil à notre comparatif des comptes-titres et découvrez les fournisseurs de comptes-titres que nous recommandons.

Comparer les comptes-titres

À propos de Mintos

Mintos est un opérateur basé en Lettonie, fondé en 2014 par Martins Sulte et Martins Valters en tant que marketplace de prêts entre particuliers. Depuis 2023, il propose également des investissements dans des ETF et des obligations. Mintos se positionne comme une plateforme d’investissement multi-actifs qui souhaite permettre à ses utilisateurs de prendre des décisions d’investissement individuelles. Aujourd’hui, Mintos dispose d’une équipe internationale composée de personnes originaires de plus de 20 pays et possède des bureaux à Riga et à Berlin.

Comment ouvrir un compte Mintos ?

Voici comment ouvrir un compte chez Mintos.

1

Ouvrir un compte-titres : Tout d'abord, vous devez passer par le processus d'ouverture de compte-titres de Mintos en saisissant vos données personnelles.

2

Votre niveau de connaissances en bourse : Dans le cadre de l'ouverture du compte-titres, vous devez indiquer votre niveau d'expérience en matière de transactions de titres. Les débutants n'ont pas le droit de négocier certains titres.

3

Contrôle d'identité: vous devez maintenant contrôler votre identité auprès de Mintos, par vidéo-identification.

4

Déposez votre l'argent : Lorsque l'ouverture du compte-titres chez Mintos est terminée, vous recevrez vos coordonnées bancaires. Vous pouvez maintenant transférer de l'argent sur votre compte de compensation.

5

Négocier des titres : dès que votre argent est sur votre compte de compensation Mintos, vous pouvez commencer à négocier des titres (actions, ETF & Co.).

Ouvrir un compte-titres Mintos

L'offre du compte-titres de Mintos vous a convaincu ? Commencez dès maintenant à construire votre patrimoine.

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Questions fréquentes sur le compte-titres de Mintos

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