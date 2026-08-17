Évaluation du compte-titres de Mintos

Notre évaluation du compte-titres Mintos
Dans cette évaluation, nous avons analysé, comparé et évalué le compte-titres de Mintos. Découvrez comment le compte-titres de Mintos a été noté sur son offre, ses frais et ses services. La somme des résultats de ces trois rubriques donnent son évaluation finale. Grâce à notre calcul comparatif, vous pouvez comparer l'offre de Mintos à celle d'autres fournisseurs.
L'offre du compte-titres de Mintos
Avec le compte Mintos, tu peux négocier des ETF et des obligations ; les actions devraient suivre d'ici peu. Des plans d'épargne en ETF sont également proposés pour te permettre de te constituer un patrimoine. La négociation de titres s'effectue directement via Tradegate.
|Offre
|Nom du compte-titres
|Compte-titres
|Titres négociables
|Placements financiers
|Plan d'investissement en actions
|Plan d'investissement en ETF
|911
|PEA
|PEA-PME
|PEA Jeunes
|Plan d'investissement en fonds de placement
|Plan d'investissement en cryptomonnaies
|Intérêts créditeurs
|Lieux de négociation en bourse et hors bourse
|Nombre de places boursières
|1
|Principales places boursières
|Euronext Paris
|Tradegate
Les frais de dépôt Mintos
En général, un ordre sur titres coûte 0 euro chez Mintos. Le montant minimum d'un ordre est d'un euro. La gestion du compte-titres est également gratuite.
|Frais
|Droits de garde p.a.
0,00 €
|Frais pour des ordres nationaux
0,00 €
|Montant minimal de l'ordre
|1,00 €
|Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
|500,00 €
|0,00 €
|1 000,00 €
|0,00 €
|5 000,00 €
|0,00 €
|10 000,00 €
|0,00 €
|20 000,00 €
|0,00 €
|50 000,00 €
|0,00 €
|Frais d'annulation, de non-exécution, de modification d'un ordre
|0,00 €
|Frais pour les compléments d'ordres (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
|0,00 €
|Liste des prix et services
|Voir la documentation
|Quels frais liés à la place boursière sont à prévoir pour un ordre ?
|Euronext Paris
|—
|Tradegate
|0,00 €
Le service du compte-titres de Mintos
Le compte Mintos ne propose actuellement que les ordres au marché. Tu peux effectuer des transactions aussi bien depuis ton ordinateur que via l'application pour smartphone. Si tu as des questions, le service client de Mintos est à ta disposition par e-mail, via le formulaire de contact, par chat ou par service de rappel.
|Service et Simplicité d'utilisation
|Facile à déclarer
|Types d'ordre
|Ordre au marché
|Ordre à cours limité
|Ordre stop
|Ordre stop suiveur
|Ordre stop-limit
|Ordre OCO (l'un annule l'autre)
|Accessibilité du service client
|Formulaire de contact
|Chat
|Service de rappel
|Téléphone
|Conseiller
|Processus d'identification
|Identification par courrier
|Identification vidéo
|Autres
|—
|Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
|Ordinateur
|Tablette
|Smartphone
|App IOS
|App Android
|Envoi d'un code PIN
|Face-ID / Touch-ID / Empreinte digitale
|Notification d'un PIN via l'App
|PIN via SMS ou PIN via mobile
|Autres
|-
|Types de comptes
|Compte courant
|Prêt de titres
|Compte-titres secondaire
|Compte-titres joint
|Compte-titres pour mineur
„Mintos se démarque surtout par ses tarifs.“
Mintos se distingue surtout par ses frais réduits et son service client. En plus, il propose une version pour ordinateur et une appli pour smartphone. Par contre, les actions, que ce soit via un ordre ponctuel ou un plan d'épargne, ne sont malheureusement pas encore disponibles pour le moment. On voit aussi qu'il y a encore du potentiel au niveau de la diversité des types d'ordres. Au final, Mintos obtient la note « Bien » dans notre test.
Comparaison du compte-titres Mintos
Ici, vous pouvez comparer le compte-titres Mintos avec d'autres fournisseurs.
|Offre
|Nom du compte-titres
|Compte-titres
|FREE Broker
|Valeurs négociables
|Plan d'investissement
|Plan d'investissement en actions
|—
|—
|Plan d'investissement en ETF
|911
|1 739
|Frais
|Droits de garde p.a.
0,00 €
Gratuit
|Frais pour des ordres nationaux
0,00 €
0,99 €
|Montant minimal de l'ordre
|1,00 €
|0,00 €
|Exemple de frais d'ordre (sans frais de bourse ; sans offres promotionnelles pour les nouveaux clients)
|500,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|1 000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|5 000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|10 000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|Service et Simplicité d'utilisation
|Facile à déclarer
|Est-il possible de négocier via les interfaces utilisateur suivantes ?
|Ordinateur
|App IOS
|App Android
|Types de comptes
|Compte-titres secondaire
|Compte-titres joint
|Compte-titres pour mineur
|Évaluation
BIEN
BIEN
Source : extraETF.
L'offre de plan d'investissement en ETF Mintos
Mintos propose aussi des plans d'investissement en ETF. Vous pouvez choisir parmi une large gamme d'ETF. Le tableau ci-dessous démontre comment l'offre de plans d'investissement en ETF de Mintos se répartit entre les classes d'actifs.
La comparaison des comptes-titres entre fournisseurs
Jettez un œil à notre comparatif des comptes-titres et découvrez les fournisseurs de comptes-titres que nous recommandons.
À propos de Mintos
Mintos est un opérateur basé en Lettonie, fondé en 2014 par Martins Sulte et Martins Valters en tant que marketplace de prêts entre particuliers. Depuis 2023, il propose également des investissements dans des ETF et des obligations. Mintos se positionne comme une plateforme d’investissement multi-actifs qui souhaite permettre à ses utilisateurs de prendre des décisions d’investissement individuelles. Aujourd’hui, Mintos dispose d’une équipe internationale composée de personnes originaires de plus de 20 pays et possède des bureaux à Riga et à Berlin.
Comment ouvrir un compte Mintos ?
Voici comment ouvrir un compte chez Mintos.
Ouvrir un compte-titres : Tout d'abord, vous devez passer par le processus d'ouverture de compte-titres de Mintos en saisissant vos données personnelles.
Votre niveau de connaissances en bourse : Dans le cadre de l'ouverture du compte-titres, vous devez indiquer votre niveau d'expérience en matière de transactions de titres. Les débutants n'ont pas le droit de négocier certains titres.
Contrôle d'identité: vous devez maintenant contrôler votre identité auprès de Mintos, par vidéo-identification.
Déposez votre l'argent : Lorsque l'ouverture du compte-titres chez Mintos est terminée, vous recevrez vos coordonnées bancaires. Vous pouvez maintenant transférer de l'argent sur votre compte de compensation.
Négocier des titres : dès que votre argent est sur votre compte de compensation Mintos, vous pouvez commencer à négocier des titres (actions, ETF & Co.).
Ouvrir un compte-titres Mintos
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Questions fréquentes sur le compte-titres de Mintos
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