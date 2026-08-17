Évaluation du compte-titres de Mintos

„Mintos se démarque surtout par ses tarifs.“

Mintos se distingue surtout par ses frais réduits et son service client. En plus, il propose une version pour ordinateur et une appli pour smartphone. Par contre, les actions, que ce soit via un ordre ponctuel ou un plan d'épargne, ne sont malheureusement pas encore disponibles pour le moment. On voit aussi qu'il y a encore du potentiel au niveau de la diversité des types d'ordres. Au final, Mintos obtient la note « Bien » dans notre test.