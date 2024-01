Évaluation du compte-titres de Freedom24

Le compte-titres Freedom24 offre presque tous les types d'ordres importants. La négociation est possible à la fois via votre ordinateur et votre tablette, ainsi qu'à travers une application pour smartphone. Pour toute question, le service client de Freedom24 est disponible par e-mail, chat, téléphone ou en personne avec un conseiller sur place. Un deuxième compte-titres peut être créé et il est possible de bénéficier d'un crédit sur titres. Cependant, l'ouverture de comptes courants, de comptes-titres pour enfants et de comptes-titres conjoints n'est pas possible.