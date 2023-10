Évaluation du compte-titres de BoursoBank

BoursoBank est une banque en ligne française, filiale de la Société générale, créée en 1995 et devenue l'une des principales banques en ligne en France. Elle propose une large gamme de services bancaires, y compris des services de courtage en ligne.

En tant que courtier, BoursoBank offre à ses clients la possibilité de négocier des actions, des ETF, des obligations, des options et des contrats à terme sur différentes places boursières, y compris en France et à l'international. La plateforme propose des outils de recherche, des analyses financières, des actualités et des graphiques pour aider les investisseurs dans leurs décisions d'investissement.

BoursoBank est réglementée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en France et offre des services bancaires complets, y compris des comptes courants, des comptes d'épargne et des prêts.