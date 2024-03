Calculateur d'objectifs financiers

Si vous avez un objectif financier précis à long terme, vous devriez envisager de profiter du potentiel des marchés boursiers mondiaux. Avec les ETF d'actions mondiales, un rendement moyen de six à sept pour cent par an est envisageable. Cependant, il est important de noter que les cours des actions peuvent fluctuer et devenir négatifs. Pour les périodes d'épargne plus courtes, il est donc plus judicieux de miser sur les ETF du marché monétaire ou sur l'argent disponible au jour le jour.

Se constituer un patrimoine avec un plan d'épargne ETF est particulièrement facile. Pour savoir quel courtier propose le plan d'épargne le plus avantageux pour vous, consultez notre comparatif des plans d'investissement en ETF.