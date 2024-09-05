¿Cómo funcionan los ETFs Smart Beta?
Estrategias de inversión optimizadas para obtener mejores rendimientos
Con los ETF basados en la ponderación tradicional según la capitalización bursátil, los inversores invierten en las mayores empresas del mundo. Esto significa que con un ETF ya cubren gran parte de la capitalización bursátil de la respectiva región de inversión. Sin embargo, una desventaja de esto es que las mayores empresas del índice tienen una ponderación superior a la media. Y a menudo se trata de valores que ya han obtenido buenos resultados en el pasado. Para evitar estos inconvenientes se utilizan métodos de ponderación alternativos. Se utilizan otros criterios de ponderación para conseguir un exceso de rentabilidad o minimizar el riesgo.
Los ETFs Smart Beta, también conocidos como ETF de beta estratégica o de factores, tienen como objetivo batir al mercado o gestionar mejor el riesgo. Descubre cómo funcionan estos ETFs y qué tipos de ETFs Smart Beta hay disponibles.
Lo esencialETFs Smart Beta de un vistazo
Definición: los ETFs Smart Beta utilizan factores específicos como el valor, el tamaño, la calidad, el impulso y la volatilidad para optimizar el rendimiento.
Ventajas: Mejor diversificación del riesgo y rendimientos ajustados al riesgo potencialmente más altos a costes más bajos en comparación con los fondos gestionados activamente.
Desventajas: Complejidad y posible aumento de la volatilidad, en función de las estrategias de factores elegidas.
Idoneidad: Adecuado para inversores con una mayor tolerancia al riesgo que estén dispuestos a aceptar las complejidades y fluctuaciones adicionales.
Explicación: ¿Qué son los ETFs Smart Beta?
Los ETFs Smart Beta son fondos cotizados que mejoran las inversiones en índices tradicionales aplicando estrategias de ponderación alternativas. Estos fondos siguen un enfoque basado en reglas que combina elementos de inversión activa y pasiva. El objetivo es superar al mercado o gestionar mejor el riesgo. Al centrarse en factores específicos como el valor, el tamaño, la calidad, el impulso y la volatilidad, los ETFs Smart Beta ofrecen a los inversores la oportunidad de beneficiarse de anomalías específicas del mercado y lograr potencialmente mayores rendimientos ajustados al riesgo.
Los inversores deben tener esto en cuenta cuando utilicen ETFs Smart Beta: Los factores pueden lograr a menudo un rendimiento superior en fases más largas que una inversión en el mercado en general. Sin embargo, también hay fases en las que los factores individuales obtienen un rendimiento inferior a la media. Es difícil predecir qué factor tiene sentido en cada fase bursátil.
¿Sabías qué?Antecedentes: La historia de los ETFs Smart Beta
Hace más de 50 años, los científicos financieros empezaron a investigar métodos de ponderación alternativos. Hitos importantes fueron el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM) desarrollado por William Sharpe y el modelo de tres factores de Eugene Fama y Kenneth French, en el que se demostró por primera vez con base científica la obtención de un exceso de rentabilidad por los factores valor y tamaño (empresas con menor capitalización bursátil).
Gracias a las cada vez mejores opciones de análisis de datos, ahora se pueden encontrar hasta 600 factores en la literatura pseudocientífica, la mayoría de los cuales no tienen relación causal alguna. Ni siquiera se ha demostrado científicamente que un puñado de factores tenga una influencia duradera en los rendimientos o el riesgo.
¿Qué estrategias de smart beta existen?
¿Cuándo compensa una estrategia smart beta?
Una estrategia Smart Beta no siempre supera al índice subyacente. La tabla siguiente muestra cómo reaccionan los factores a las distintas fases de crecimiento del PIB durante periodos de tiempo más largos.
|Rendimiento superior con un crecimiento económico fuerte
|Rendimiento superior con un crecimiento económico débil
|Igual ponderado
|Dividendo
|Momento
|Calidad
|Valor
|Baja Votalidad
|Tamaño
La estrategia adecuada para cada fase bursátil
Ventajas de los ETFs Smart Beta
- Estrategias de factores específicos: Los ETFs Smart Beta utilizan factores específicos como el valor, el tamaño, la calidad, el impulso y la volatilidad para mejorar el rendimiento y gestionar el riesgo.
- Mejor diversificación del riesgo: Al diversificar entre distintos factores, los ETFs Smart Beta pueden repartir mejor el riesgo en comparación con los fondos indexados tradicionales.
- Eficiencia de costes: Aunque persiguen una estrategia de gestión más activa, los costes de los ETFs Smart Beta suelen ser inferiores a los de los fondos de gestión activa.
- Transparencia y enfoque basado en reglas: La selección y ponderación de las acciones se basa en reglas claramente definidas, lo que garantiza la transparencia y la trazabilidad.
Desventajas de los ETFs Smart Beta
- Complejidad: Las estrategias y factores subyacentes pueden ser difíciles de entender y seguir para los inversores inexpertos.
- Sin garantía de rendimiento superior: A pesar del uso de factores específicos, no hay garantía de que los ETFs Smart Beta superen sistemáticamente al mercado.
- Mayor volatilidad: Dependiendo de los factores elegidos, los ETFs Smart Beta pueden mostrar un rendimiento más volátil, especialmente durante las fases turbulentas del mercado.
- Desviación del índice estándar: Como los ETFs Smart Beta utilizan estrategias de ponderación alternativas, pueden desviarse significativamente de los índices de referencia tradicionales, lo que da lugar a rendimientos diferentes.
Respondemos a tus preguntas sobre los ETFs Smart Beta
