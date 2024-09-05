Con los ETF basados en la ponderación tradicional según la capitalización bursátil, los inversores invierten en las mayores empresas del mundo. Esto significa que con un ETF ya cubren gran parte de la capitalización bursátil de la respectiva región de inversión. Sin embargo, una desventaja de esto es que las mayores empresas del índice tienen una ponderación superior a la media. Y a menudo se trata de valores que ya han obtenido buenos resultados en el pasado. Para evitar estos inconvenientes se utilizan métodos de ponderación alternativos. Se utilizan otros criterios de ponderación para conseguir un exceso de rentabilidad o minimizar el riesgo.

Los ETFs Smart Beta, también conocidos como ETF de beta estratégica o de factores, tienen como objetivo batir al mercado o gestionar mejor el riesgo. Descubre cómo funcionan estos ETFs y qué tipos de ETFs Smart Beta hay disponibles.