Invertir en ETF de crecimiento
¿Cuál es el mejor ETF de crecimiento?
Los ETF de crecimiento ofrecen a los inversores la oportunidad de invertir en acciones de empresas con un elevado potencial de crecimiento. Estas empresas suelen caracterizarse por modelos empresariales innovadores y perspectivas de crecimiento superiores a la media. Esta estrategia pertenece al grupo de las estrategias beta inteligentes.
En esta guía, descubrirás cómo encontrar el ETF de crecimiento más adecuado para tus necesidades de inversión, por qué puede tener sentido esta forma de inversión y qué ventajas y desventajas ofrece.
Datos sobre los ETF de crecimiento
Acciones con alto potencial de crecimiento
Potencialmente superior (valores de crecimiento)
Amplia diversificación
Mayor riesgo (volatilidad)
¿Tienen sentido los ETF de crecimiento?
Los ETF de crecimiento son una atractiva oportunidad de inversión para los inversores que quieren apostar por el crecimiento a largo plazo de diversos valores.
Las empresas de crecimiento, sobre todo en sectores como la tecnología y la biotecnología, suelen tener potencial para subir sus precios por encima de la media. Estas empresas reinvierten sus beneficios en expansión e innovación, lo que puede dar lugar a importantes aumentos de valor. Algunos ejemplos son las empresas estadounidenses Amazon, Apple y Nvidia.
Sin embargo, los ETF de crecimiento también se asocian a mayores riesgos, ya que las empresas orientadas al crecimiento son más volátiles y pueden reaccionar con más fuerza a las fluctuaciones económicas. A pesar de esta volatilidad, los ETF de crecimiento ofrecen una amplia diversificación, que reduce el riesgo de las acciones individuales.
En general, los ETF de crecimiento ofrecen atractivas oportunidades de rentabilidad a los inversores que estén dispuestos a asumir un mayor riesgo para beneficiarse de las oportunidades de crecimiento de las empresas orientadas al futuro.
Comparación de los ETFs de crecimiento
Al comparar ETF de crecimiento, deben tenerse en cuenta factores como el ratio total de gastos (TER), la liquidez, el método de réplica (física o sintética) y la diversificación geográfica y sectorial. La información de la tabla siguiente pretende responder a éstas y otras preguntas para tomar una decisión con conocimiento de causa.
Comparación de la rentabilidad de los mejores ETF de crecimiento
El rendimiento de los mejores ETF de crecimiento puede variar mucho. Una comparación de la rentabilidad a lo largo de distintos periodos de tiempo (por ejemplo, 1 año, 3 años, 5 años) muestra lo bien que los distintos ETF reflejan el segmento y la rentabilidad que han obtenido.
Nota: El rendimiento histórico de los precios no es garantía para el futuro.
¿Dónde puedo comprar ETF de crecimiento?
Los ETF de crecimiento pueden comprarse en cualquier bolsa en la que coticen. Los centros de negociación habituales son la Bolsa alemana (Xetra), la Bolsa de Fráncfort, la Bolsa de Stuttgart o la Bolsa de Múnich.
Al igual que las acciones, los ETF se compran a través de un banco o de un broker online. También se puede establecer un plan de ahorro en ETF a través de éstos. La selección de ETF puede variar según el proveedor. Para comprar ETF, primero hay que abrir una cuenta de valores.
Comparación de los princpales ETFs de crecimiento
Aquí encontrarás una comparación de los principales ETFs de crecimiento. Un ETF debe tener un volumen de fondos de al menos 100 millones de euros para que sea rentable para el proveedor del ETF. Esto reduce el riesgo de cierre del ETF. Los principales ETFs de crecimiento por activos gestionados son:
¿Cuál es el ETF de crecimiento más barato?
Los ETF de crecimiento más baratos se caracterizan por sus bajos ratios de gastos totales (TER). Aquí encontrarás una comparación de los ETF de crecimiento más baratos. Presta atención a los costes totales de los ETF.
Planes de ahorro en ETF de crecimiento
La siguiente tabla te lleva a nuestra comparativa de planes de ahorro ETF, que te ayudará a encontrar los planes de ahorro ETF que más te convienen.
Ventajas de los ETFs de crecimiento
Aquí te resumimos las ventajas más importantes de los ETFs de crecimiento. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Altos rendimientos potenciales: Las inversiones en empresas de alto crecimiento pueden lograr ganancias de precio superiores a la media.
- Diversificación : Los ETF de crecimiento ofrecen acceso a un gran número de sectores y mercados, lo que reduce el riesgo de las acciones individuales.
- Empresas innovadoras: Los ETF de crecimiento invierten en empresas con modelos de negocio innovadores y alto potencial de crecimiento.
- Crecimiento a largo plazo: Ofrecen la posibilidad de beneficiarse de oportunidades de crecimiento a largo plazo en sectores orientados al futuro, como la tecnología y la biotecnología.
Desventajas de los ETFs de crecimiento
Hemos resumido aquí las desventajas más importantes de los ETFs de crecimiento. Debes tener en cuenta estos puntos.
- Mayor volatilidad : Las empresas orientadas al crecimiento son más susceptibles a las fluctuaciones del mercado.
- Mayor riesgo: El riesgo de pérdidas en el precio de las acciones es mayor, especialmente en tiempos de incertidumbre económica.
- Dividendos más bajos: Los ETF de crecimiento suelen invertir en empresas que reinvierten sus beneficios en lugar de pagar dividendos.
- Ciclicidad del mercado: Las empresas de crecimiento pueden verse más afectadas por los ciclos económicos.
ConclusiónEste es el mejor ETF de crecimiento
El ETF de crecimiento más adecuado depende de los objetivos individuales de inversión. Un ETF líquido y de bajo coste que siga de cerca el segmento de crecimiento suele ser una buena elección.
Los ETF de crecimiento con réplica física ofrecen seguridad adicional mediante la propiedad directa de las acciones.
Todos los ETFs de crecimiento pueden analizarse más a fondo mediante la búsqueda de ETF.
Preguntas frecuentes sobre los ETFs de crecimiento
