ETFs y la inflación

¿Pero puede un ETF proteger contra la inflación? Sí. Lo importante es que los inversores inviertan ampliamente diversificados en el mercado de capitales y en activos reales. Aunque los precios de las empresas también suben, es más probable que algunas de ellas repercutan los precios más altos a sus clientes. Esto facilita la gestión de las pérdidas y los riesgos. Disfrutan de un elevado poder de fijación de precios las empresas que son, por ejemplo, líderes del mercado o venden productos difíciles de sustituir. Por ejemplo, los proveedores de energía, los productores de alimentos o las empresas farmacéuticas.

Por tanto, los ETF tienen mucho sentido frente a la inflación. Además de una diversificación del riesgo amplia y orientada globalmente, también es ventajoso un horizonte de inversión a largo plazo. Durante un periodo de varios años o décadas, las fluctuaciones de la cartera suelen equilibrarse. En supuestas épocas de crisis, el efecto de coste medio también tiene un efecto positivo en el desarrollo de un plan de ahorro ETF. Cuando los precios son bajos, los inversores reciben más unidades de ETF por el mismo dinero a una tasa constante del plan de ahorro.