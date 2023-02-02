ETFs y la inflación
¿Pueden los ETF proteger contra la inflación como inversión?
¿Son los ETF una buena protección contra la inflación? Los activos suelen perder valor sin que nos demos cuenta. Si depositas hoy 10.000 euros en una hucha, puedes estar seguro de que la misma cantidad seguirá siendo la misma dentro de diez años, pero el resultado final es que tus ahorros valen menos debido a la inflación, lo que garantiza un rendimiento real negativo. El dinero pierde poder adquisitivo. En 2022, la tasa media de inflación en Alemania fue del 7,9%. En comparación, el Banco Central Europeo (BCE) tiene como objetivo una tasa de inflación del dos por ciento. La inflación afecta negativamente a los activos y reduce el rendimiento de los ETF y otras inversiones. Los inversores que desean vencer a la inflación en sus inversiones deben buscar rendimientos superiores a la media. Muchos ven los ETF con esperanza.
Pero, ¿son los ETF adecuados para protegerse contra la inflación durante las crisis? ¿Cómo se comportan los ETF en tiempos de inflación elevada?
Lo esencialTodo sobre la inflación y los ETF
Inflación: La inflación se refiere al aumento del nivel de precios de los bienes y servicios, que hace que el dinero pierda poder adquisitivo. A los inversores también les afecta, porque cuanto mayor sea la inflación, menos podrás disponer de tus ahorros en el futuro.
Protección contra la inflación con ETFs: Hay ETFs que pueden ofrecer cierta protección contra la inflación. Entre ellos están, sobre todo, los ETF sobre oro, materias primas y acciones, así como los ETF sobre bonos protegidos contra la inflación. La protección a largo plazo de la propia cartera se ofrece mediante una amplia diversificación.
Mantén la calma: Las altas tasas de inflación pueden causar incertidumbre entre los inversores. Pero no son motivo para cambiar la propia cartera de ETF. Históricamente, las estrategias de inversión en ETF a largo plazo han demostrado ser fiables incluso ante una inflación elevada y han amortiguado los resultados negativos.
¿Qué ocurre con los ETF en caso de inflación?
Por supuesto, nuestro deseo de ETFs a prueba de inflación es muy comprensible. Al fin y al cabo, la inflación hace que el dinero pierda poder adquisitivo a medida que suben los precios de los bienes y servicios. Por tanto, la inflación no es otra cosa que la subida general de los precios. Los que ahorran, por ejemplo en un ETF, también se ven afectados. Cuanto mayor sea la tasa de inflación, menos valdrá el dinero en el futuro. Las empresas tampoco están protegidas de la inflación. Muchas de ellas tienen que comprar materias primas. Los precios de los productos intermedios también suben para ellas en un entorno inflacionista y deprimen los beneficios empresariales y, en última instancia, el rendimiento del ETF, siempre que la empresa sea miembro de un índice.
¿Pero puede un ETF proteger contra la inflación? Sí. Lo importante es que los inversores inviertan ampliamente diversificados en el mercado de capitales y en activos reales. Aunque los precios de las empresas también suben, es más probable que algunas de ellas repercutan los precios más altos a sus clientes. Esto facilita la gestión de las pérdidas y los riesgos. Disfrutan de un elevado poder de fijación de precios las empresas que son, por ejemplo, líderes del mercado o venden productos difíciles de sustituir. Por ejemplo, los proveedores de energía, los productores de alimentos o las empresas farmacéuticas.
Por tanto, los ETF tienen mucho sentido frente a la inflación. Además de una diversificación del riesgo amplia y orientada globalmente, también es ventajoso un horizonte de inversión a largo plazo. Durante un periodo de varios años o décadas, las fluctuaciones de la cartera suelen equilibrarse. En supuestas épocas de crisis, el efecto de coste medio también tiene un efecto positivo en el desarrollo de un plan de ahorro ETF. Cuando los precios son bajos, los inversores reciben más unidades de ETF por el mismo dinero a una tasa constante del plan de ahorro.
Cómo los ETF ayudan a combatir la inflación
¿Pueden los ETF proteger contra la inflación?
La inversión a largo plazo en acciones y otros activos tangibles, como materias primas y bienes inmuebles, puede proteger contra la inflación. Los ETF y los ETC son especialmente adecuados para este fin. Es importante distribuir ampliamente los activos entre clases de activos, regiones y sectores. De este modo, los inversores mitigan el riesgo de los ETF y los ETC al tiempo que aprovechan el hecho de que, históricamente, los mercados de capitales han sido capaces de compensar la devaluación monetaria ofreciendo mejores rendimientos.
Veamos un ejemplo: Si tuviéramos una cantidad de 100.000 euros y la dejáramos en una cuenta corriente sin intereses durante 30 años, entonces sólo tendría el poder adquisitivo de 55.207,09 euros, suponiendo una inflación del 2 por ciento anual.
En el siguiente gráfico hemos hecho los mismos supuestos, pero hemos invertido el dinero en un ETF MSCI World y hemos supuesto una rentabilidad media a largo plazo del 7% anual, que al menos en el pasado era bastante realista. En comparación, además del rendimiento de este ETF, le restamos la inflación para obtener el rendimiento real. Esto muestra claramente la importante diferencia que la desmonetización tiene sobre la inflación. No hemos tenido en cuenta las fluctuaciones de valor y los costes de los ETF, ni los impuestos sobre los ETF:
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¿Qué ETF merecen la pena tener para protegerse de la inflación?
En un entorno inflacionista, los ETF sobre renta variable, los bonos ligados a la inflación y los ETC sobre materias primas o las inversiones en oro y Xetra Gold pueden ser rentables a largo plazo. Por tanto, existen varias opciones y oportunidades para compensar la inflación en la medida de lo posible.
El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos de ETF y ETC de estos segmentos de inversión.
A continuación, nos gustaría examinar más detenidamente las posibilidades de contrarrestar la inflación:
ConclusiónProtégete adecuadamente contra la inflación con los ETF
Los ETF son una buena opción para contrarrestar la progresiva desmonetización causada por la inflación. Permiten a los inversores invertir en valores como acciones, bonos ligados a la inflación y -en forma de ETC- materias primas. A largo plazo, estas clases de activos han generado rendimientos que (sobre)compensan la inflación. Por lo tanto, los inversores también deben tener un horizonte de inversión a largo plazo y diversificar ampliamente el riesgo entre varias clases de activos, sectores y regiones. Las inversiones a corto plazo no ofrecen suficiente protección contra la inflación y, con mayor frecuencia, provocan pérdidas. Los ETF contra la inflación pueden utilizarse a largo plazo como inversión individual y como plan de ahorro.
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Respondemos a tus preguntas sobre inflación y ETFs
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