Los costos de la estrategia Buy and Hold suelen ser significativamente inferiores en comparación con las estrategias de inversión activas. Esto se debe a que esta estrategia a largo plazo implica menos transacciones. Evita los costos de transacción y la tributación anticipada de las ganancias realizadas, lo que permite aprovechar al máximo el efecto del interés compuesto a largo plazo.

No menos importante, existe un conocido dicho en el mundo bursátil:

"Ir y venir vacía los bolsillos".

Incluso los costos de los ETF tienden a ser más bajos con la estrategia Buy and Hold, lo que favorece el rendimiento a largo plazo, ya que su replicación pasiva de un índice es muy eficiente y se ofrecen numerosos planes de acumulación de ETF sin comisiones.

Esto también se refleja en la diferencia entre los fondos activos y los ETF, ya que las operaciones activas de los fondos y su gestión suelen ser más costosas, por lo que a largo plazo solo unos pocos fondos activos logran superar a los ETF de referencia.

En general, los costos de la estrategia Buy and Hold pueden variar, ya que los productos de inversión e incluso los corredores tienen diferentes comisiones. Si hay comisiones de custodia que se cobran como una tarifa fija o como un porcentaje del valor del depósito, estas no se pueden evitar incluso con la estrategia Buy and Hold.