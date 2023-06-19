La estrategia Buy and Hold
La estrategia para el éxito de tus inversiones a largo plazo
La estrategia de "Buy and Hold" es utilizada por muchos inversionistas para obtener rendimientos a través de la compra y retención a largo plazo de acciones u otros valores. El Buy and Hold es especialmente adecuado como estrategia de inversión con ETF y puede ser implementado fácilmente con la ayuda del gestor financiero extraETF. Como decía el maestro de la bolsa André Kostolany: "Compra acciones, toma pastillas para dormir y no mires más los títulos. Después de muchos años verás: serás rico".
En esta guía analizaremos más de cerca por qué la estrategia de Buy and Hold se adapta particularmente a los inversionistas cautelosos y aversos al riesgo como una estrategia de inversión pasiva, qué la distingue y cuáles son sus ventajas y desventajas.
Lo esencialLa estrategia Buy and Hold en un vistazo
Definición: Buy and Hold es una estrategia de inversión pasiva en la cual los inversionistas compran y mantienen a largo plazo valores adecuados sin reaccionar a las fluctuaciones a corto plazo de los precios.
Paciencia, disciplina y perseverancia: los inversionistas que adoptan la estrategia Buy and Hold invierten a largo plazo, pero necesitan paciencia, disciplina y perseverancia, especialmente durante las pérdidas a corto plazo, para evitar vender los valores.
Horizonte temporal de la inversión: con la estrategia Buy and Hold, el dinero se invierte a largo plazo durante muchos años o décadas. La venta de valores, como los ETF o las acciones, solo ocurre después de mucho tiempo, cuando se han alcanzado los objetivos de inversión con un rendimiento positivo.
Diversificación: para obtener rendimientos más seguros, los inversionistas deben reducir el riesgo de su cartera diversificando sus inversiones en diversas empresas, sectores, clases de activos, regiones y tamaños de empresas.
¿Cuál es la estrategia Buy and Hold?
La estrategia Buy and Hold se refiere a una estrategia de inversión que implica la compra de valores como ETF o acciones y su mantenimiento a largo plazo. Una vez adquiridos, suelen permanecer en posesión de los inversionistas durante muchos años o décadas. Los inversionistas que adoptan esta estrategia requieren paciencia, tratando de evitar las dificultades en el momento oportuno para invertir y centrándose en el éxito a largo plazo de sus valores en lugar de las fluctuaciones a corto plazo de los precios.
La estrategia Buy and Hold renuncia a esfuerzos y transacciones frecuentes, lo que permite ahorrar costos, tiempo y trabajo. A largo plazo, el objetivo es optimizar el rendimiento y aumentar el crecimiento del capital a través del aumento de los precios de las acciones y la reinversión de los dividendos.
¿Sabías qué?Excursus
Benjamin Graham es considerado el pionero de la estrategia Buy and Hold, promoviendo la selección de unos pocos valores y mantenerlos a largo plazo. Entre los defensores de esta estrategia de inversión también se encuentran los inversionistas Warren Buffett, quien se ha enfocado especialmente en empresas de alta calidad, y André Kostolany, autor de la siguiente frase:
"Compra acciones, toma pastillas para dormir y no mires más los títulos. Después de muchos años verás: serás rico."
A través de su enfoque a largo plazo, han demostrado cómo la concentración en empresas con potencial a largo plazo y la paciencia pueden generar ganancias impresionantes. Es especialmente importante seleccionar los ETF o empresas adecuados y mantenerlos incluso cuando el mercado de valores no esté yendo bien.
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¿Cómo funciona la estrategia Buy and Hold?
La estrategia Buy and Hold se basa en la compra y mantenimiento de instrumentos financieros adecuados, como ETF o acciones, durante largos periodos de tiempo. Esto tiene sentido solo si se tiene un horizonte temporal de muchos años o décadas y se está seguro de que los precios de estos instrumentos financieros aumentarán a largo plazo. De esta manera, se puede soportar y resistir las fluctuaciones de precios a corto plazo con paciencia y confianza en el progreso a largo plazo.
Muchos inversionistas que adoptan la estrategia Buy and Hold optan por ETF de acciones globales que representan sectores importantes de la economía mundial, basándose en su crecimiento a largo plazo. Otros inversionistas, en cambio, apuntan a ETF temáticos específicos o a empresas que se espera que tengan un crecimiento positivo y un aumento de precios a largo plazo.
Una estrategia popular dentro de las estrategias de inversión Buy and Hold también es la estrategia de dividendos, en la cual se adquieren acciones o ETF que distribuyen dividendos. Estos dividendos a menudo se reinvierten para aumentar la cartera de valores y aprovechar el efecto del interés compuesto.
La diversificación con acciones y ETF en la estrategia Buy and Hold
Los inversionistas pueden reducir el riesgo de su cartera al adoptar una estrategia Buy and Hold con acciones y ETF basada en la diversificación. Las inversiones se distribuyen en diferentes compañías, sectores, clases de activos, regiones y tamaños de empresas en todo el mundo. Al evitar una concentración excesiva de acciones en una sola posición, es posible reducir los riesgos específicos relacionados con empresas o sectores individuales.
Los ETF son especialmente adecuados para la estrategia Buy and Hold, ya que ya ofrecen una diversificación amplia al incluir numerosas acciones y replicar pasivamente un índice. Esto permite ahorrar costos, tiempo y esfuerzo, y se puede implementar de manera regular incluso con cantidades modestas a través de un plan de acumulación de ETF.
Entre las carteras modelo de ETF disponibles, extraETF ha creado varias carteras para principiantes que se adaptan bien a la estrategia Buy and Hold. Pueden ofrecer una buena orientación, especialmente para aquellos que son nuevos en la inversión.
Las ventajas del Buy and Hold
Importantes ajustes a pesar del enfoque Buy and Hold
El objetivo de la estrategia Buy and Hold es comprar valores y mantenerlos a largo plazo. Sin embargo, puede ser útil revisar regularmente la cartera, por ejemplo, cada seis meses o cada año, y realizar los ajustes necesarios. Para ello, a menudo se realiza un proceso de reequilibrio (rebalancing), mediante el cual se restablece la asignación de activos originalmente seleccionada.
Esto permite devolver el peso y, por lo tanto, el perfil de riesgo de la cartera a su nivel inicial, con el fin de alcanzar los objetivos de inversión a largo plazo y lograr un rendimiento óptimo.
Una variante de la estrategia Buy and Hold es el método Compra-Mantén-y-Verifica, que se utiliza principalmente en inversiones individuales. En este caso, los inversionistas verifican regularmente si la tesis de inversión original sigue siendo válida para realizar los ajustes necesarios.
Los costos de la estrategia Buy and Hold
Los costos de la estrategia Buy and Hold suelen ser significativamente inferiores en comparación con las estrategias de inversión activas. Esto se debe a que esta estrategia a largo plazo implica menos transacciones. Evita los costos de transacción y la tributación anticipada de las ganancias realizadas, lo que permite aprovechar al máximo el efecto del interés compuesto a largo plazo.
No menos importante, existe un conocido dicho en el mundo bursátil:
"Ir y venir vacía los bolsillos".
Incluso los costos de los ETF tienden a ser más bajos con la estrategia Buy and Hold, lo que favorece el rendimiento a largo plazo, ya que su replicación pasiva de un índice es muy eficiente y se ofrecen numerosos planes de acumulación de ETF sin comisiones.
Esto también se refleja en la diferencia entre los fondos activos y los ETF, ya que las operaciones activas de los fondos y su gestión suelen ser más costosas, por lo que a largo plazo solo unos pocos fondos activos logran superar a los ETF de referencia.
En general, los costos de la estrategia Buy and Hold pueden variar, ya que los productos de inversión e incluso los corredores tienen diferentes comisiones. Si hay comisiones de custodia que se cobran como una tarifa fija o como un porcentaje del valor del depósito, estas no se pueden evitar incluso con la estrategia Buy and Hold.
Ventajas y desventajas de la estrategia de Comprar y Mantener
La estrategia de Comprar y Mantener presenta ventajas y desventajas que involucran tanto aspectos científicos como factores psicológicos. Estos juegan un papel importante debido a las fluctuaciones de precios en los mercados y su impacto en nosotros, así como la integración de la estrategia de Comprar y Mantener en la vida diaria de muchos inversionistas. Pero examinemos más de cerca las ventajas y desventajas de la estrategia Buy and Hold.
Las ventajas de la estrategia Buy and Hold
- Basado en sólidos fundamentos científicos: Estudios confirman que la estrategia de Comprar y Mantener funciona.
- Menor riesgo: Una estrategia de Comprar y Mantener a largo plazo generalmente tiene menos riesgo en comparación con el trading a corto plazo. Además, tiende a generar menos fluctuaciones en la cartera.
- Bienestar mental: Menos estrés y menos tiempo requerido, ya que no es necesario monitorear constantemente los mercados o realizar operaciones de trading frecuentes.
- Fácil de entender: Implementación sencilla, incluso para principiantes, utilizando los ETF adecuados.
- Costos reducidos: Evitar los costos de transacción y las tarifas anticipadas puede tener un impacto positivo en el rendimiento.
- Beneficio del efecto del interés compuesto: El crecimiento exponencial del efecto del interés compuesto no se ve interrumpido por operaciones frecuentes, sino que puede funcionar de manera especialmente efectiva gracias a la larga tenencia de los valores.
Desventajas de la estrategia de Comprar y Mantener
Persistencia: Enfrentar las caídas de precios puede ser mentalmente difícil, pero mantener la calma generalmente tiene beneficios.
No apto para períodos de inversión a corto plazo: La estrategia de Comprar y Mantener solo es adecuada para un horizonte temporal a largo plazo.
Elección de las inversiones correctas: Solo los valores cuyos precios se espera que aumenten a largo plazo son adecuados. De lo contrario, se corre el riesgo de sufrir pérdidas.
Perder oportunidades de ganancias a corto plazo: Podrían perderse oportunidades rentables de ganancias a corto plazo.
Momento equivocado: Existe el riesgo de un momento de entrada incorrecto. Sin embargo, este riesgo suele ser mayor en el trading a corto plazo. A menudo, un plan de ahorro ayuda a beneficiarse del efecto del costo promedio.
Paciencia y disciplina: Resistir las tentaciones del trading a corto plazo y las supuestas ganancias rápidas puede ser muy difícil.
ConclusiónAquí está cómo aplicar correctamente la estrategia de Comprar y Mantener
En general, la estrategia de Comprar y Mantener consiste en adquirir y mantener a largo plazo instrumentos financieros como acciones o ETF. Los inversores deben prestar mucha atención a la diversificación para reducir el riesgo de mercado y seleccionar valores sólidos cuyo valor se espera que aumente a largo plazo. La estrategia de Comprar y Mantener es fácil de implementar, tiene fundamentos científicos y permite ahorrar tiempo, esfuerzo y costos.
Sin embargo, esta estrategia requiere mucha paciencia, disciplina y perseverancia. Los inversores también deben revisar regularmente su cartera para asegurarse de que la distribución original de los activos se mantenga y se logren los objetivos de inversión a largo plazo. En caso contrario, se debe realizar un reequilibrio.
Responderemos a tus preguntas adicionales sobre la estrategia de Comprar y Mantener
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