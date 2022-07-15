ETF para principiantes

Los ETF siempre siguen un índice específico. Por lo tanto, los costes operativos de los ETFs son significativamente más bajos que los de los fondos gestionados activamente. Los costes de los ETF tienen un ratio de gastos totales (TER) medio de solo el 0,25 por ciento anual. Algunos ETFs incluso tienen costos más bajos. Por lo tanto, los ETFs son la solución más rentable no solo para principiantes, sino para cualquier inversor que busque una inversión ampliamente diversificada en el mercado de capitales.

A pesar de las ventajas de costo y de los altos rendimientos potenciales, debes estar preparado para el hecho de que incluso un ETF del índice MSCI World puede caer un 50% o más en caso de una crisis económica mundial. Por lo tanto, una inversión en ETF siempre debe considerarse a largo plazo. Cuanto más largo sea tu horizonte de inversión, menor será el riesgo de no obtener un rendimiento positivo con tu inversión en ETF.