ETF para principiantes
Cómo acumular riqueza con ETFs.
En tiempos de bajos tipos de interés y alta inflación, el dinero no se multiplica por sí solo. Por esta razón, muchos inversores consideran invertir en ETF. En este artículo, ofrecemos consejos útiles a los principiantes sobre cómo pueden empezar a invertir en ETF de la manera más fácil y cómoda posible, ya sea como inversión puntual o a través de un plan de ahorro en ETFs o una combinación de ambas opciones.
Lo esencialConocimientos de ETF para principiantes
Definición: Los fondos cotizados (ETF) son fondos de inversión que siguen un índice específico, como el índice IBEX 35 o el índice MSCI World.
Riesgo: Al invertir en numerosas acciones o clases de activos, puedes reducir significativamente el riesgo de tu inversión. Las acciones están sujetas a grandes fluctuaciones. Por lo tanto, al invertir en acciones, siempre debes prever un horizonte de inversión a largo plazo.
Rentabilidad: La rentabilidad de los ETFs se deriva de la evolución del índice subyacente. Este puede subir o bajar en función de la evolución del mercado. A largo plazo, puedes esperar un rendimiento de alrededor del 7% anual con la renta variable mundial.
Costes: Los costes de los ETF son muy bajos, por lo que son muy adecuados para la acumulación de activos a largo plazo. Cuanto menor sea el costo por tu inversión, mayor será el rendimiento que obtendrás del mercado.
Inversión: Puedes invertir en ETF una sola vez o como parte de un plan de ahorro. Presta atención al nivel de los costos de ejecución. Utiliza nuestra comparativa de brokers o la comparativa de planes de ahorro ETF para encontrar los brokers más económicos.
Estos terminos deberías conocerlos si te estás iniciando en el mundo de los ETFs
|Término
|Explicación
|Bolsa de valores
|Mercado en el que los inversores pueden comprar y vender valores.
|Índice
|Un índice es una cesta de valores que representa un mercado específico. Los valores incluidos pueden ser, por ejemplo, acciones, bonos, divisas, fondos o incluso materias primas.
|Índice bursátil
|Un índice bursátil refleja el mercado de valores de un determinado país o segmento bursátil.
|Fondos indexados
|Los fondos indexados son fondos que siguen un índice específico lo más fielmente posible.
|Bonos
|Un bono es un valor que garantiza al comprador el derecho al reembolso, así como el pago de intereses.
|Acciones
|Las acciones son títulos que certifican participaciones en una empresa. Los compradores se convierten en copropietarios de la empresa con su inversión.
|Rendimiento
|El rendimiento es la ganancia que se obtiene de una inversión en el plazo de un año. El porcentaje indica la relación entre el beneficio y el capital invertido.
|Relación de gastos totales
|Los costes anuales de los fondos de inversión se indican en el Ratio de Gastos Totales (TER). Puedes encontrar este ratio en la ficha informativa del ETF seleccionado.
|Diversificación
|La diversificación significa la dispersión de la inversión y, por tanto, la distribución de los posibles riesgos.
Los ETF explicados de forma sencilla
Los ETF (Exchange Traded Funds) son fondos indexados que se pueden negociar en la bolsa en cualquier momento. Un ETF sigue el rendimiento de un índice específico, como el MSCI World, lo más fielmente posible. A diferencia de los fondos de inversión activos, los ETF no requieren gestión activa, lo que tiene un efecto positivo en los costes y en tu rentabilidad.
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- Cómo establecer la base para la construcción de tu patrimonio con ETF globales.
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- Qué estrategias prometen el mayor éxito a largo plazo.
¿Son recomendados los ETFs para principiantes?
Sí, porque cuando inviertes en un ETF como principiante, el importe de tu inversión se reparte entre innumerables acciones. Con los ETFs que siguen el índice MSCI World, por ejemplo, se invierten en alrededor de 1.700 acciones diferentes. Si una empresa del índice tiene problemas y su acción disminuye de valor, esto no afectará significativamente tu inversión. Además, tu capital se distribuye en distintos países, regiones y sectores. Por lo tanto, los ETFs son una oportunidad de inversión ideal para principiantes.
Los ETF siempre siguen un índice específico. Por lo tanto, los costes operativos de los ETFs son significativamente más bajos que los de los fondos gestionados activamente. Los costes de los ETF tienen un ratio de gastos totales (TER) medio de solo el 0,25 por ciento anual. Algunos ETFs incluso tienen costos más bajos. Por lo tanto, los ETFs son la solución más rentable no solo para principiantes, sino para cualquier inversor que busque una inversión ampliamente diversificada en el mercado de capitales.
A pesar de las ventajas de costo y de los altos rendimientos potenciales, debes estar preparado para el hecho de que incluso un ETF del índice MSCI World puede caer un 50% o más en caso de una crisis económica mundial. Por lo tanto, una inversión en ETF siempre debe considerarse a largo plazo. Cuanto más largo sea tu horizonte de inversión, menor será el riesgo de no obtener un rendimiento positivo con tu inversión en ETF.
Los ETF: la elección ideal
Invertir en ETFs paso a paso
A primera vista, el tema de invertir dinero y acumular activos puede parecer complicado y aburrido, especialmente para los principiantes. Sin embargo, esta es una apreciación errónea, ¡invertir y acumular activos con ETFs puede ser muy divertido!
Invertir en ETFs es fácil y sencillo, incluso para los principiantes. Solo necesitas seguir estos tres pasos:
- Abre una cuenta de custodia.
- Selecciona el índice en el que deseas invertir.
- Selecciona el ETF adecuado que siga ese índice.
A continuación, te explicamos con más detalle cómo funciona:
¿Cómo puedo abrir una cuenta de valores?
Si eres principiante y quieres invertir en ETFs, necesitas abrir una cuenta de valores. Estas cuentas se ofrecen a través de bancos y agentes de valores especializados. Los ETFs que compres se mantienen en una cuenta de valores a tu nombre. Ten en cuenta que los bancos te cobrarán comisiones por las operaciones de compra y venta de valores. Sin embargo, es importante señalar que estas comisiones pueden variar significativamente entre proveedores.
Consejo: Si ya tienes una cuenta de custodia con un banco directo, puedes informarte sobre la calidad de la oferta en nuestra comparación de corredores
Comprar ETFs puede resultar bastante favorable con los llamados neobrokers. Se trata de corredores de valores especializados que pueden ofrecer comisiones especialmente favorables debido a que se centran en la negociación de valores. A menudo, las comisiones de negociación son incluso gratuitas o sólo se cobran unos pocos euros por invertir en ETFs.
Es algo más caro en los bancos directos clásicos o en las sucursales bancarias. Allí, una orden de valores cuesta entre 10 y 60 euros, según el volumen de negociación. Estos bancos suelen ofrecer una gama más amplia de productos y servicios adicionales, como una cuenta corriente o tarjetas de crédito.
La selección correcta del índice
Como ya te hemos explicado, los ETFs siempre hacen referencia a un índice. Sin embargo, como cada índice es diferente, debes comprender en detalle el mecanismo de composición del índice. Es importante evitar el riesgo de una concentración excesiva de valores individuales en el índice. Por tanto, siempre debes echar un vistazo a la composición del índice y asegurarte de que el proveedor del índice ha introducido una ponderación máxima de los valores individuales para minimizar este problema de concentración.
Aconsejamos a los principiantes en ETF que se centren explícitamente en índices que estén ampliamente diversificados entre acciones de países industrializados y emergentes. Esto reparte el capital entre muchos miles de acciones y evita así los riesgos individuales de cada país o sector. Existen dos conceptos de índices para aplicar esta estrategia de ETF.
Conocimientos de ETF para principiantes: Una inversión con uno o dos ETF es suficiente para acumular activos de forma efectiva a largo plazo. Alternativamente, como principiante también puedes utilizar ETF de portafolio. En este caso, también inviertes en otras clases de activos, como los bonos.
¿Qué ETFs son recomendados para principiantes?
Actualmente, en España se pueden negociar en apróximadamente unos 2.000 ETFs. Aquí puede resultar decisivo preguntarse cual es la forma ideal de invertir en ETFs, si con un plan de ahorro o la inversión puntual. A continuación te presentamos ETFs que pueden comprarse o ahorrarse en el marco de un plan de ahorro ETF o de una inversión puntual, en algunos casos incluso gratuitamente.
1. Invertir en un solo ETF
Para la solución más sencilla con un solo ETF, recomendamos a los principiantes que inviertan en el SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF o en el Vanguard FTSE All-World UCITS ETF. Con aproximadamente 9.300 y 2.900 empresas de 47 países respectivamente, estos dos ETFs cubren alrededor del 99% del mercado mundial. ¡Mayor diversificación, imposible! Su ponderación es del 10% en mercados emergentes y del 90% en países industrializados.
El SPDR MSCI ACWI UCITS ETF también ofrece acceso a acciones de países industrializados y emergentes de todo el mundo, pero ya no incluye las pequeñas capitalizaciones. Sigue incluyendo casi 2.900 acciones y está compuesto por 47 índices de países (23 de mercados desarrollados y 24 de mercados emergentes). Es adecuado para dirigir la concentración principalmente a empresas medianas y grandes.
2. Portafolio con dos ETFs
Si quieres decidir tú mismo la composición de los mercados desarrollados y emergentes, tienes que recurrir a dos ETF regionales como los descritos anteriormente.
El iShares Core MSCI World UCITS ETF combinado con el iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF te dará acceso al rendimiento de unas 1.500 de las mayores empresas del mundo de 23 mercados desarrollados, más unas 3.200 empresas de gran, mediana y pequeña capitalización de 24 mercados emergentes como China, Taiwán, India y Brasil. Al dividir el fondo en dos ETF, tú mismo puedes determinar la combinación entre países industrializados y mercados emergentes.
Una alternativa es combinar el Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF y el Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF. Una posible asignación sería invertir entre el 70% y el 60% en mercados desarrollados y el 30% o 40% restante en mercados emergentes. Sin embargo, esto aumentaría sin duda la proporción de acciones de mercados emergentes en tu cartera, en comparación con los ETF mundiales ya preparados.
3. Los mejores ETF de portafolio para principiantes
Otra opción para principiantes es invertir en un ETF de portafolio. En este caso, también inviertes en un único ETF, pero éste no contiene acciones individuales, sino varios ETFs.
La gran ventaja es que, en lugar de invertir sólo en acciones, los ETFs de portafolio también invierten tu dinero en ETFs de bonos. Esto significa que no inviertes el 100% en acciones, sino sólo el 20%, 40%, 60% u 80%, según el ETF de cartera que elijas. Esto te permite reducir aún más el riesgo de pérdidas por precios elevados y también te ahorra el esfuerzo de crear tú mismo una cartera de ETF repartidos en diferentes clases de activos.
Estos ETFs de portafolio también son muy económicos. Los ETFs más económicos de los proveedores iShares y Vanguard cuestan sólo un 0,25% al año. También incurrirías aproximadamente en estos costes si crearas tú mismo una cartera de ETsF a partir de ETF individuales, pero el esfuerzo sería mucho mayor para ti. Los ETFs de portafolio son una buena alternativa, sobre todo para los principiantes que quieran ahorrar en el marco de un plan de ahorro ETF.
ConclusiónAsí de fácil es invertir en ETFs
Puedes invertir en los mercados mundiales de renta variable con un solo ETF. El SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF o el Vanguard FTSE All-World UCITS ETF son los más adecuados. Si quieres personalizar tu cartera, utiliza dos ETFs y pondera los mercados desarrollados y emergentes según tus necesidades. Si quieres mantener las cosas sencillas y ajustar la asignación de acciones a tu apetito por el riesgo, los ETF de portafolio son una buena alternativa para ti y tu acumulación de riqueza.
Una vez que hayas hecho tu elección de ETF, comprueba las comisiones a las que pueden negociarse o ahorrarse los ETF con tu corredor antes de comprarlos. Utiliza nuestra comparativa de brokers de ETF o la comparativa de planes de ahorro de ETF para encontrar los brokers más baratos.
¡Buena suerte con tu inicio en el mundo de los ETFs!
Estas preguntas no sólo se las hacen los principiantes en ETFs
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